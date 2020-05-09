Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Славия-Мозырь - Торпедо-БелАЗ
Славия-Мозырь - Торпедо-БелАЗ: обзор матча 09 мая 2020
Славия-Мозырь
09.05.2020, суббота, 15:00
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Торпедо-БелАЗ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Славия-Мозырь - Торпедо-БелАЗ
Замена
D. Tetteh
️️️️
A. Kotlyarov
81'
80'
Замена
Н. Николаевич
️️️️
В. Горбачик
77'
Желтая карточка
Н. Капленко
59'
Замена
Д. Юсов
️️️️
Д. Антилевский
43'
Желтая карточка
Г. Рамос
Желтая карточка
Е. Потапов
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия-Мозырь
16
Mikhail Baranovski
ВР
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
5
Егор Потапов
ЦЗ
0
Y. Nedashkovskiy
ЦЗ
44
Владислав Малькевич
ЦЗ
29
Denis Kovalevski
ЦЗ
0
A. Raevskiy
ЦЗ
8
Юрий Пантя
ЦЗ
0
A. Kotlyarov
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
7
Фрэнсис Нар
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Торпедо-БелАЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
26
Максим Бордачев
ЦЗ
8
Никита Капленко
ОП
19
Виталий Устинов
ЦП
81
Anton Bogdanov
ЦП
6
Кирилл Премудров
ЦП
35
Андрей Хачатурян
ЦП
22
Габриэль Рамос
ЦП
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
1
Владимир Бушма
ЦФ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Славия-Мозырь
84
Nikolai Romanyuk
ВР
6
Максим Мякиш
ЦЗ
11
Dmitriy Krivosheyev
ЦП
18
Владислав Жук
ЦП
9
Валерий Сенько
ЦП
0
M. Slyusar
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
70
Dennis Tetteh
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
30
Родион Сямук
ВР
16
Дмитрий Алисейко
ЦЗ
13
Никита Николаевич
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
20
Липе Велозо
ЦП
28
Дмитрий Юсов
ЦП
99
Vasili Zhurnevich
ЦФ
3-2-2-1
16
29
0
8
Пантя
44
Малькевич
0
0
8
Костров
7
Нар
2-1-5-3
88
Яшин
26
Бордачев
8
Капленко
19
Устинов
6
Премудров
35
Хачатурян
22
Рамос
81
33
Горбачик
1
Бушма
90
Антилевский
9
Сенько
9
Сенько
0
70
70
0
33
Горбачик
13
Николаевич
13
Николаевич
33
Горбачик
90
Антилевский
28
Юсов
28
Юсов
90
Антилевский
Остались в запасе
Славия-Мозырь
Торпедо-БелАЗ
84
Nikolai Romanyuk
ВР
6
Максим Мякиш
ЦЗ
11
Dmitriy Krivosheyev
ЦП
18
Владислав Жук
ЦП
0
M. Slyusar
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
30
Родион Сямук
ВР
16
Дмитрий Алисейко
ЦЗ
32
Юрий Павлюковец
ЦП
20
Липе Велозо
ЦП
99
Vasili Zhurnevich
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Остались в запасе
84
Nikolai Romanyuk
ВР
6
Максим Мякиш
ЦЗ
11
Dmitriy Krivosheyev
ЦП
18
Владислав Жук
ЦП
0
M. Slyusar
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
Остались в запасе
30
Родион Сямук
ВР
16
Дмитрий Алисейко
ЦЗ
32
Юрий Павлюковец
ЦП
20
Липе Велозо
ЦП
99
Vasili Zhurnevich
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Главный тренер
Денис Каролик
Статистика матча Славия-Мозырь - Торпедо-БелАЗ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Информация о матче
Стадион:
Юность
Новости команд
Все
Славия-Мозырь
Торпедо-БелАЗ
«МЛ Витебск» – «Славия-Мозырь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 15:50
«Ислочь» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 15:50
Высшая лига: шансы «МЛ Витебск» и «Славии-Мозырь» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
Высшая лига: шансы «Ислочи» и «Торпедо-БелАЗ» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
«Славия-Мозырь» – «Барановичи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«МЛ Витебск» – «Славия-Мозырь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 15:50
Высшая лига: шансы «МЛ Витебск» и «Славии-Мозырь» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
«Славия-Мозырь» – «Барановичи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Высшая лига: шансы «Славии-Мозыря» и «Барановичей» на победу в матче 28 тура
7 ноября
«Ислочь» – «Славия-Мозырь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Ислочь» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 15:50
Высшая лига: шансы «Ислочи» и «Торпедо-БелАЗ» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
БАТЭ – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «БАТЭ» и «Торпедо-БелАЗ» на победу в матче 28 тура
6 ноября
«Торпедо-БелАЗ» – «Белшина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+