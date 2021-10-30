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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Торпедо-БелАЗ - Славия-Мозырь
Торпедо-БелАЗ - Славия-Мозырь: обзор матча 30 октября 2021
Торпедо-БелАЗ
30.10.2021, суббота, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 17 тур
2 : 0
Завершен
Славия-Мозырь
45'
Д. Антилевский
56'
К. Премудров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо-БелАЗ - Славия-Мозырь
Желтая карточка
Ш. Самиев
90'
+2
Желтая карточка
А. Носко
87'
86'
Замена
Y. Nedashkovskiy
️️️️
К. Дрош
85'
Желтая карточка
И. Тимонюк
Замена
Ш. Самиев
️️️️
Д. Антилевский
80'
75'
Замена
В. Полоз
️️️️
Ю. Ловец
Замена
Y. Gabovda
️️️️
Н. Николаевич
74'
Вторая желтая
E. Astakhov
70'
69'
Желтая карточка
К. Дрош
61'
Замена
С. Шестиловский
️️️️
А. Альшаник
60'
Замена
Е. Барсуков
️️️️
Г. Якушевич
ГОЛ! 2:0!
К. Премудров
56'
Желтая карточка
К. Премудров
55'
Желтая карточка
E. Astakhov
51'
Замена
E. Astakhov
️️️️
К. Кириленко
46'
ГОЛ! 1:0!
Д. Антилевский
45'
Желтая карточка
Д. Гружевский
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
2
Алексей Носко
ОП
19
Виталий Устинов
ЦП
20
Липе Велозо
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦП
6
Кирилл Премудров
ЦП
13
Никита Николаевич
ЦП
12
Денис Гружевский
ЦФ
88
Кирилл Кириленко
ЦФ
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
1
Владимир Бушма
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Славия-Мозырь
16
Mikhail Baranovski
ВР
11
Эммануэль Эссого
ЦЗ
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
44
Владислав Малькевич
ЦЗ
6
Кристиан Дрош
ЦП
7
Фрэнсис Нар
ЦФ
91
Ruslan Qurbanov
ЦФ
78
Глеб Якушевич
ЦФ
11
Юрий Ловец
ЦФ
28
Георгий Бугулов
ЦФ
10
Андрей Альшаник
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Торпедо-БелАЗ
24
Арсений Забродский
ВР
0
M. Afanasjev
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
99
Шахром Самиев
ЦФ
22
Nikolay Makarevich
ЦФ
9
Павел Кленье
ЦФ
7
Yuri Gabovda
ЦФ
44
Алан Аусси
ЦФ
27
Ernest Astakhov
ЦФ
0
F. Oya
ЦФ
Славия-Мозырь
84
Nikolai Romanyuk
ВР
0
Y. Nedashkovskiy
ЦЗ
0
A. Raevskiy
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
19
Илья Руцкий
ЦФ
13
Владислав Полоз
ЦФ
8
Евгений Барсуков
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
1-1-5-4
88
Яшин
2
Носко
20
Велозо
11
Антилевский
6
Премудров
13
Николаевич
19
Устинов
12
Гружевский
1
Бушма
90
Антилевский
88
Кириленко
3-1-5
16
11
Эссого
44
Тимонюк
44
Малькевич
6
Дрош
91
10
Альшаник
28
Бугулов
11
Ловец
78
Якушевич
90
Антилевский
99
Самиев
99
Самиев
90
Антилевский
13
Николаевич
7
7
13
Николаевич
88
Кириленко
27
27
88
Кириленко
6
Дрош
0
0
6
Дрош
10
Альшаник
44
Шестиловский
44
Шестиловский
10
Альшаник
11
Ловец
13
Полоз
13
Полоз
11
Ловец
78
Якушевич
8
Барсуков
8
Барсуков
78
Якушевич
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Славия-Мозырь
24
Арсений Забродский
ВР
0
M. Afanasjev
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
22
Nikolay Makarevich
ЦФ
9
Павел Кленье
ЦФ
44
Алан Аусси
ЦФ
0
F. Oya
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
27
Владимир Есин
ЛВ
84
Nikolai Romanyuk
ВР
0
A. Raevskiy
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Остались в запасе
24
Арсений Забродский
ВР
0
M. Afanasjev
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
22
Nikolay Makarevich
ЦФ
9
Павел Кленье
ЦФ
44
Алан Аусси
ЦФ
0
F. Oya
ЦФ
Остались в запасе
27
Владимир Есин
ЛВ
84
Nikolai Romanyuk
ВР
0
A. Raevskiy
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Главный тренер
Юрий Пунтус
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Славия-Мозырь
5
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Информация о матче
Стадион:
Торпедо
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