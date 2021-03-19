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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Славия-Мозырь - Торпедо-БелАЗ
Славия-Мозырь - Торпедо-БелАЗ: обзор матча 19 марта 2021
Славия-Мозырь
19.03.2021, пятница, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Торпедо-БелАЗ
80'
Н. Николаевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Славия-Мозырь - Торпедо-БелАЗ
Замена
️️️️
I. Tlupov
85'
85'
Замена
П. Кленье
️️️️
Д. Антилевский
80'
ГОЛ! 0:1!
Н. Николаевич
Пас отдал
Y. Gabovda
75'
Замена
M. Monteiro
️️️️
А. Макаров
72'
Замена
К. Кириленко
️️️️
А. Антилевский
Замена
D. Tetteh
️️️️
Н. Мельников
68'
Замена
M. Slyusar
️️️️
А. Альшаник
52'
46'
Замена
Н. Николаевич
️️️️
Ю. Павлюковец
28'
Желтая карточка
А. Аусси
12'
Желтая карточка
Y. Gabovda
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия-Мозырь
16
Mikhail Baranovski
ВР
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
0
Y. Nedashkovskiy
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ЦЗ
0
A. Raevskiy
ЦЗ
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
10
Андрей Альшаник
ПЗ
0
I. Tlupov
ЦФ
8
Евгений Барсуков
ЦФ
11
Никита Мельников
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Торпедо-БелАЗ
26
Максим Бордачев
ЛЗ
44
Алан Аусси
ЦЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
21
Анатолий Макаров
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
35
Андрей Хачатурян
ЦП
19
Виталий Устинов
ЦП
7
Yuri Gabovda
ЦФ
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
1
Владимир Бушма
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Славия-Мозырь
84
Nikolai Romanyuk
ВР
13
Владислав Полоз
ПВ
14
Alexander Dygun
ЦФ
96
Ali Nasser
ЦФ
33
Marko Stojanović
ЦФ
70
Dennis Tetteh
ЦФ
0
M. Slyusar
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
13
Никита Николаевич
ЦП
6
Кирилл Премудров
ЦП
8
Илья Кухарчик
ПП
9
Павел Кленье
ЦФ
29
Matheus Monteiro
ЦФ
1
Алексей Козлов
ЦФ
3-2-3
16
20
Чухлей
0
44
Тимонюк
0
10
Альшаник
11
Мельников
8
Барсуков
0
3-5-3
44
Аусси
5
Бурко
26
Бордачев
21
Макаров
32
Павлюковец
35
Хачатурян
19
Устинов
11
Антилевский
1
Бушма
90
Антилевский
7
11
Мельников
70
70
11
Мельников
10
Альшаник
0
0
10
Альшаник
90
Антилевский
9
Кленье
9
Кленье
90
Антилевский
11
Антилевский
88
Кириленко
88
Кириленко
11
Антилевский
21
Макаров
29
29
21
Макаров
32
Павлюковец
13
Николаевич
13
Николаевич
32
Павлюковец
Остались в запасе
Славия-Мозырь
Торпедо-БелАЗ
14
Alexander Dygun
ЦФ
13
Владислав Полоз
ПВ
96
Ali Nasser
ЦФ
33
Marko Stojanović
ЦФ
84
Nikolai Romanyuk
ВР
Главный тренер
Юрий Пунтус
8
Илья Кухарчик
ПП
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
6
Кирилл Премудров
ЦП
1
Алексей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Остались в запасе
14
Alexander Dygun
ЦФ
13
Владислав Полоз
ПВ
96
Ali Nasser
ЦФ
33
Marko Stojanović
ЦФ
84
Nikolai Romanyuk
ВР
Остались в запасе
8
Илья Кухарчик
ПП
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
6
Кирилл Премудров
ЦП
1
Алексей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Главный тренер
Денис Каролик
Статистика матча Славия-Мозырь - Торпедо-БелАЗ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Информация о матче
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