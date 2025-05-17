18 мая на стадионе «Ризе Стады» пройдет важный матч заключительной части сезона между «Ризеспором», борющимся за сохранение прописки, и набравшим форму «Гезтепе». Обе команды активно завершают чемпионат и способны показать содержательную игру на обоих концах поля.
«Ризеспор»
«Ризеспор» занимает 14 место, имея в активе 40 очков. Команда провела нестабильный отрезок в последних турах: 2 победы и 3 поражения в пяти матчах, с разницей мячей 4–5. Команда не отличается высокой результативностью: в среднем 0.8 гола за игру. Однако защитная линия работает организованно – в 3 из последних 5 матчей команда пропускала не более одного мяча.
В атаке главной надеждой остаeтся Али Соу, забивший 15 мячей в 37 играх. Но поддержки от полузащиты не хватает: «Ризеспор» часто ограничивается редкими выпадениями вперeд и минимальным количеством моментов. На своeм поле команда традиционно играет плотнее и увереннее, но стабильности всe равно не хватает.
«Гезтепе»
«Гезтепе» завершает сезон на мажорной ноте. Команда не проигрывает в 4 матчах подряд и стабильно забивает – 8 голов в последних 5 играх. Общая форма внушает доверие, особенно на фоне хаоса в обороне у соперников. Лидером атаки остаeтся Ромуло, забивший 15 мячей, и он в отличной физической форме.
Однако оборона «Гезтепе» остаeтся слабым звеном: команда пропускает в 12 матчах подряд. Средняя пропускаемость – 1.2 гола за матч. Даже в матчах с середняками защита допускает ошибки, и это может сыграть ключевую роль в матче против мотивированного соперника.
Факты о командах:
«Ризеспор»
- Пропускает в среднем 1.00 гола за матч (последние 5 игр)
- Забивает в среднем 0.80 гола за матч
- Победил в 2 из 3 последних домашних матчей
- Али Соу – 15 голов в сезоне
«Гезтепе»
- Не проигрывает в 4 матчах подряд
- Пропускает в 12 матчах подряд
- Забивает в 7 последних матчах
- В среднем 1.60 гола за игру в последних 5 матчах
Прогноз на матч «Ризеспор» – «Гезтепе»
Форма «Гезтепе» выглядит лучше, особенно в атаке. Однако уязвимая оборона может позволить «Ризеспору» рассчитывать как минимум на один гол. Ожидается открытая игра с обоюдными шансами и забитыми мячами с обеих сторон. Исход встречи может решиться в середине второго тайма, а гости обладают чуть большим потенциалом для победы.
Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Гезтепе»
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:2 в пользу «Гезтепе» – коэффициент 6.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Индивидуальный тотал «Гезтепе» больше 1.5 – коэффициент 2.10