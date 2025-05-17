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Прогноз на точный счет матча «Ризеспор» – «Гезтепе»: Суперлига, 18 мая 2025

17 мая 2025 13:16
Ризеспор - Гезтепе
18 мая 2025, воскресенье 19:00 | Турция. Суперлига, 36 тур
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6.00
Точный счёт 1:2 в пользу «Гезтепе»
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18 мая на стадионе «Ризе Стады» пройдет важный матч заключительной части сезона между «Ризеспором», борющимся за сохранение прописки, и набравшим форму «Гезтепе». Обе команды активно завершают чемпионат и способны показать содержательную игру на обоих концах поля.

«Ризеспор»

«Ризеспор» занимает 14 место, имея в активе 40 очков. Команда провела нестабильный отрезок в последних турах: 2 победы и 3 поражения в пяти матчах, с разницей мячей 4–5. Команда не отличается высокой результативностью: в среднем 0.8 гола за игру. Однако защитная линия работает организованно – в 3 из последних 5 матчей команда пропускала не более одного мяча.

В атаке главной надеждой остаeтся Али Соу, забивший 15 мячей в 37 играх. Но поддержки от полузащиты не хватает: «Ризеспор» часто ограничивается редкими выпадениями вперeд и минимальным количеством моментов. На своeм поле команда традиционно играет плотнее и увереннее, но стабильности всe равно не хватает.

«Гезтепе»

«Гезтепе» завершает сезон на мажорной ноте. Команда не проигрывает в 4 матчах подряд и стабильно забивает – 8 голов в последних 5 играх. Общая форма внушает доверие, особенно на фоне хаоса в обороне у соперников. Лидером атаки остаeтся Ромуло, забивший 15 мячей, и он в отличной физической форме.

Однако оборона «Гезтепе» остаeтся слабым звеном: команда пропускает в 12 матчах подряд. Средняя пропускаемость – 1.2 гола за матч. Даже в матчах с середняками защита допускает ошибки, и это может сыграть ключевую роль в матче против мотивированного соперника.

Факты о командах:

«Ризеспор»

  • Пропускает в среднем 1.00 гола за матч (последние 5 игр)
  • Забивает в среднем 0.80 гола за матч
  • Победил в 2 из 3 последних домашних матчей
  • Али Соу – 15 голов в сезоне

«Гезтепе»

  • Не проигрывает в 4 матчах подряд
  • Пропускает в 12 матчах подряд
  • Забивает в 7 последних матчах
  • В среднем 1.60 гола за игру в последних 5 матчах

Личные встречи
44% (4)
11% (1)
44% (4)
14
Забитых мячей
13
1.56
В среднем за матч
1.44
7:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  1:7
Турция. Суперлига, 17 тур
Гезтепе
3 : 0
22.12.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 7
01.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 16 тур
Ризеспор
3 : 1
11.12.2021
Гезтепе
Турция. Суперлига, 33 тур
Гезтепе
2 : 0
06.04.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Ризеспор
3 : 2
12.12.2020
Гезтепе
Турция. Суперлига, 21 тур
Гезтепе
2 : 0
17.03.2020
Ризеспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Ризеспор
0 : 0
15.09.2019
Гезтепе
Турция. Суперлига, 28 тур
Ризеспор
1 : 0
13.04.2019
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
2 : 0
05.11.2018
Ризеспор
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Прогноз на матч «Ризеспор» – «Гезтепе»

Форма «Гезтепе» выглядит лучше, особенно в атаке. Однако уязвимая оборона может позволить «Ризеспору» рассчитывать как минимум на один гол. Ожидается открытая игра с обоюдными шансами и забитыми мячами с обеих сторон. Исход встречи может решиться в середине второго тайма, а гости обладают чуть большим потенциалом для победы.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Гезтепе»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Гезтепе» – коэффициент 6.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Гезтепе» больше 1.5 – коэффициент 2.10

6.00
Точный счёт 1:2 в пользу «Гезтепе»
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Автор: Гроховский Сергей
Турция. Суперлига Гезтепе Ризеспор
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