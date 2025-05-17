18 мая на стадионе «Ризе Стады» пройдет важный матч заключительной части сезона между «Ризеспором», борющимся за сохранение прописки, и набравшим форму «Гезтепе». Обе команды активно завершают чемпионат и способны показать содержательную игру на обоих концах поля.

«Ризеспор»

«Ризеспор» занимает 14 место, имея в активе 40 очков. Команда провела нестабильный отрезок в последних турах: 2 победы и 3 поражения в пяти матчах, с разницей мячей 4–5. Команда не отличается высокой результативностью: в среднем 0.8 гола за игру. Однако защитная линия работает организованно – в 3 из последних 5 матчей команда пропускала не более одного мяча.

В атаке главной надеждой остаeтся Али Соу, забивший 15 мячей в 37 играх. Но поддержки от полузащиты не хватает: «Ризеспор» часто ограничивается редкими выпадениями вперeд и минимальным количеством моментов. На своeм поле команда традиционно играет плотнее и увереннее, но стабильности всe равно не хватает.

«Гезтепе»

«Гезтепе» завершает сезон на мажорной ноте. Команда не проигрывает в 4 матчах подряд и стабильно забивает – 8 голов в последних 5 играх. Общая форма внушает доверие, особенно на фоне хаоса в обороне у соперников. Лидером атаки остаeтся Ромуло, забивший 15 мячей, и он в отличной физической форме.

Однако оборона «Гезтепе» остаeтся слабым звеном: команда пропускает в 12 матчах подряд. Средняя пропускаемость – 1.2 гола за матч. Даже в матчах с середняками защита допускает ошибки, и это может сыграть ключевую роль в матче против мотивированного соперника.

Факты о командах:

«Ризеспор»

Пропускает в среднем 1.00 гола за матч (последние 5 игр)

Забивает в среднем 0.80 гола за матч

Победил в 2 из 3 последних домашних матчей

Али Соу – 15 голов в сезоне

«Гезтепе»

Не проигрывает в 4 матчах подряд

Пропускает в 12 матчах подряд

Забивает в 7 последних матчах

В среднем 1.60 гола за игру в последних 5 матчах

Личные встречи 44% (4) 11% (1) 44% (4) 14 Забитых мячей 13 1.56 В среднем за матч 1.44 7:1 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 1:7 Турция. Суперлига, 17 тур Гезтепе 3 : 0 Ризеспор Турция. Суперлига, 35 тур Гезтепе 1 : 7 Ризеспор Турция. Суперлига, 16 тур Ризеспор 3 : 1 Гезтепе Турция. Суперлига, 33 тур Гезтепе 2 : 0 Ризеспор Турция. Суперлига, 12 тур Ризеспор 3 : 2 Гезтепе Турция. Суперлига, 21 тур Гезтепе 2 : 0 Ризеспор Турция. Суперлига, 4 тур Ризеспор 0 : 0 Гезтепе Турция. Суперлига, 28 тур Ризеспор 1 : 0 Гезтепе Турция. Суперлига, 11 тур Гезтепе 2 : 0 Ризеспор

Прогноз на матч «Ризеспор» – «Гезтепе»

Форма «Гезтепе» выглядит лучше, особенно в атаке. Однако уязвимая оборона может позволить «Ризеспору» рассчитывать как минимум на один гол. Ожидается открытая игра с обоюдными шансами и забитыми мячами с обеих сторон. Исход встречи может решиться в середине второго тайма, а гости обладают чуть большим потенциалом для победы.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Гезтепе»

Рекомендованные ставки: