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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Ризеспор - Гезтепе
Ризеспор - Гезтепе: обзор матча 13 апреля 2019
Ризеспор
13.04.2019, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Гезтепе
51'
А. Шаешу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ризеспор - Гезтепе
ГОЛ! 1:0!
А. Шаешу
Пас отдал
Ф. Болдрин
51'
38'
Желтая карточка
Тити
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
6
Николай Морозюк
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
92
Аатиф Шаешу
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Реджеп Учар
Гезтепе
34
Бету
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
71
Андре Бийого Поко
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
9
Набиль Гилас
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Ризеспор
77
Орхан Оваджикли
ЦЗ
54
Мехмет Услу
ЦЗ
5
Абдуллах Дурак
ЦП
30
Амину Умар
ЦФ
22
Прейсе Накулма
ЦФ
Гезтепе
7
Сердар Гюрлер
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
1-5-1
23
Аккан
15
Авазим
14
Окечукву
92
Шаешу
6
Чагыран
10
Болдрин
6
Морозюк
19
Мурики
2-2-2
34
Бету
89
Гассама
4
Тити
71
Бийого Поко
5
Боргес
9
Гилас
94
Гуффран
Остались в запасе
Ризеспор
Гезтепе
77
Орхан Оваджикли
ЦЗ
54
Мехмет Услу
ЦЗ
5
Абдуллах Дурак
ЦП
30
Амину Умар
ЦФ
22
Прейсе Накулма
ЦФ
Главный тренер
Реджеп Учар
7
Сердар Гюрлер
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
Главный тренер
Станимир Стойлов
Остались в запасе
77
Орхан Оваджикли
ЦЗ
54
Мехмет Услу
ЦЗ
5
Абдуллах Дурак
ЦП
30
Амину Умар
ЦФ
22
Прейсе Накулма
ЦФ
Остались в запасе
7
Сердар Гюрлер
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
Главный тренер
Реджеп Учар
Главный тренер
Станимир Стойлов
Статистика матча Ризеспор - Гезтепе
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Гезтепе
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
- : -
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
0 : 4
12.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Чайкур Диди
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