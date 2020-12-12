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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Ризеспор - Гезтепе
Ризеспор - Гезтепе: обзор матча 12 декабря 2020
Ризеспор
12.12.2020, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 12 тур
3 : 2
Завершен
Гезтепе
45+4'
Ф. Болдрин (П)
57'
К. Михаляк
90+2'
М. Шкода
66'
Я. Каян
81'
S. Napoleoni
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ризеспор - Гезтепе
Желтая карточка
Y. Pehlivan
90'
+9
Пенальти не реализован!
Ф. Болдрин
90'
+2
ГОЛ! 3:2!
М. Шкода
90'
+2
90'
Желтая карточка
А. Озтюрк
86'
Желтая карточка
Тити
Желтая карточка
M. Morozyuk
85'
82'
Желтая карточка
Гильерме
81'
ГОЛ! 2:2!
S. Napoleoni
Замена
Y. Pehlivan
️️️️
К. Михаляк
75'
Желтая карточка
Д. Мельняк
69'
Замена
О. Булут
️️️️
F.
68'
66'
ГОЛ! 2:1!
Я. Каян
63'
Замена
Д. Бурекович
️️️️
Б. Эмир
59'
Желтая карточка
М. Палули
ГОЛ! 2:0!
К. Михаляк
57'
56'
Замена
Я. Каян
️️️️
K. Sönmez
56'
Замена
S. Napoleoni
️️️️
З. Трипич
56'
Замена
Гильерме
️️️️
M. MossorÃ³
45'
+4
Желтая карточка
M. MossorÃ³
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Болдрин
45'
+4
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
55
Mykola Morozyuk
ЦЗ
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
5
Яссин Мерья
ЦЗ
66
Эмир Дилавер
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
21
Доган Эрдоган
ЦП
30
Godfred Donsah
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
11
Fernando
ЦФ
7
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Гезтепе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
7
Мурат Палули
ЦЗ
41
Беркан Эмир
ЦЗ
7
Халил Акбунар
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
10
Marcio MossorÃ³
ЦП
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
6
Kubilay Sönmez
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
0
Y. Pehlivan
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
29
Душан Йованчич
ОП
54
Митхат Пала
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
6
Онур Булут
ЦП
9
Kemal Rüzgar
ЦФ
81
Брайан Самудио
ЦФ
Гезтепе
16
Балаж Медьери
ВР
68
Дженан Бурекович
ЛЗ
3
Марко Михоевич
ЦЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
20
Ялчин Каян
ЦП
99
Stefano Napoleoni
ЦП
12
Гильерме
ЦП
27
Yilmaz Basravi
ЦФ
66
Burak Süleyman
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
3-3-4
23
Аккан
55
17
Мельняк
5
Мерья
66
Дилавер
10
Болдрин
21
Эрдоган
30
7
Шкода
11
77
Михаляк
4-4-2
70
Эгрибаят
4
Тити
7
Палули
41
Эмир
33
Озтюрк
8
Айдогду
10
Трипич
10
7
Акбунар
6
27
Ндиайе
77
Михаляк
0
0
77
Михаляк
11
6
Булут
6
Булут
11
41
Эмир
68
Бурекович
68
Бурекович
41
Эмир
6
20
Каян
20
Каян
6
10
Трипич
99
99
10
Трипич
10
12
Гильерме
12
Гильерме
10
Остались в запасе
Ризеспор
Гезтепе
9
Kemal Rüzgar
ЦФ
29
Душан Йованчич
ОП
54
Митхат Пала
ЦП
13
Tarik Ãetin
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
8
Тунай Торун
ЦП
81
Брайан Самудио
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
27
Yilmaz Basravi
ЦФ
66
Burak Süleyman
ЦФ
5
Обинна Нвободо
ОП
3
Марко Михоевич
ЦЗ
16
Балаж Медьери
ВР
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Остались в запасе
9
Kemal Rüzgar
ЦФ
29
Душан Йованчич
ОП
54
Митхат Пала
ЦП
13
Tarik Ãetin
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
8
Тунай Торун
ЦП
81
Брайан Самудио
ЦФ
Остались в запасе
27
Yilmaz Basravi
ЦФ
66
Burak Süleyman
ЦФ
5
Обинна Нвободо
ОП
3
Марко Михоевич
ЦЗ
16
Балаж Медьери
ВР
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Статистика матча Ризеспор - Гезтепе
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Чайкур Диди
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