18 мая на стадионе «Ника» состоится матч 29 тура украинской Премьер-лиги между «Александрией» и «Вересом». Хозяева продолжают удерживать место в топ-2, борясь за еврокубки, тогда как гости находятся в середине таблицы и завершат сезон без турнирной интриги. Ожидается напряжeнная игра, но с чeтко выраженным фаворитом.

«Александрия»

Подопечные Руслана Ротаня уверенно держатся в верхней части таблицы и находятся на второй строчке с 63 очками после 28 туров. Команда показывает стабильную игру в атаке – забивает в 9 матчах подряд, а в последних пяти турах отличилась 8 раз. Лучшим бомбардиром является Александр Филиппов – 10 голов в 26 матчах. В последних турах «Александрия» обыграла «Полесье», «Ингулец» и «Ворсклу», а поражение от «Карпат» (1:2) не сильно сказалось на турнирной позиции.

Защита действует надeжно, хоть и не безупречно – 5 пропущенных мячей в последних 5 матчах. Однако уверенность в контроле игры и результативность позволяют команде успешно преодолевать давление соперников.

«Верес»

«Верес» идeт девятым с 35 очками и фактически уже решил задачу сохранения прописки. Команда проиграла три матча подряд с общим счeтом 0:7, включая поражения от «Оболони», «Ворсклы» и «Руха». В атаке дела идут слабо – лишь 4 забитых мяча за 5 последних туров, а в обороне совсем беда: 9 пропущенных за этот же отрезок. Команда пропускает в среднем 1.8 гола за матч и явно не справляется с натиском соперников.

Лучший бомбардир – Луан Кампуш с 7 мячами за сезон, но его активности недостаточно для разворота неудачной серии. Психологическое состояние команды оставляет вопросы – по игре и результатам «Верес» выглядит уставшим и не способным переломить негативную динамику.

Факты о командах

«Александрия»

63 очка, 2 место

Победы в 4 из 5 последних матчей

В среднем 1.6 гола за игру

Пропускает в среднем 1.0 гола за матч

«Верес»

35 очков, 9 место

3 поражения подряд

В среднем 0.8 гола за игру

В среднем 1.8 пропущенного гола за матч

Личные встречи 25% (2) 75% (6) 0% (0) 10 Забитых мячей 8 1.25 В среднем за матч 1 3:2 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 3:2 Самая крупная ничья: 2:2 Украина. Премьер-лига, 14 тур Верес 1 : 1 Александрия Украина. Премьер-лига, 29 тур Верес 2 : 2 Александрия Украина. Премьер-лига, 14 тур Александрия 1 : 0 Верес Украина. Премьер-лига, 28 тур Верес 2 : 2 Александрия Украина. Премьер-лига, 13 тур Александрия 3 : 2 Верес Украина. Премьер-лига, 10 тур Верес 0 : 0 Александрия Украина. Премьер-лига, 13 тур Александрия 1 : 1 Верес Украина. Премьер-лига, 2 тур Верес 0 : 0 Александрия

Прогноз на матч «Александрия» – «Верес»

Команды находятся в разных игровых и турнирных кондициях. «Александрия» мотивирована, сбалансирована и результативна, тогда как «Верес» не может наладить игру ни в атаке, ни в защите. Хозяева почти наверняка будут владеть инициативой и использовать слабые стороны соперника. Наиболее вероятным сценарием выглядит победа «Александрии» с сухим счeтом.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Александрии».

Рекомендованные ставки: