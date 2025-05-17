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Прогноз на точный счёт матча «Александрия» – «Верес»: Премьер-лига, 18 мая 2025

17 мая 2025 13:41
Александрия - Верес
18 мая 2025, воскресенье 15:30 | Украина. Премьер-лига, 29 тур
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6.50
Точный счёт 2:0 в пользу «Александрии»
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18 мая на стадионе «Ника» состоится матч 29 тура украинской Премьер-лиги между «Александрией» и «Вересом». Хозяева продолжают удерживать место в топ-2, борясь за еврокубки, тогда как гости находятся в середине таблицы и завершат сезон без турнирной интриги. Ожидается напряжeнная игра, но с чeтко выраженным фаворитом.

«Александрия»

Подопечные Руслана Ротаня уверенно держатся в верхней части таблицы и находятся на второй строчке с 63 очками после 28 туров. Команда показывает стабильную игру в атаке – забивает в 9 матчах подряд, а в последних пяти турах отличилась 8 раз. Лучшим бомбардиром является Александр Филиппов – 10 голов в 26 матчах. В последних турах «Александрия» обыграла «Полесье», «Ингулец» и «Ворсклу», а поражение от «Карпат» (1:2) не сильно сказалось на турнирной позиции.

Защита действует надeжно, хоть и не безупречно – 5 пропущенных мячей в последних 5 матчах. Однако уверенность в контроле игры и результативность позволяют команде успешно преодолевать давление соперников.

«Верес»

«Верес» идeт девятым с 35 очками и фактически уже решил задачу сохранения прописки. Команда проиграла три матча подряд с общим счeтом 0:7, включая поражения от «Оболони», «Ворсклы» и «Руха». В атаке дела идут слабо – лишь 4 забитых мяча за 5 последних туров, а в обороне совсем беда: 9 пропущенных за этот же отрезок. Команда пропускает в среднем 1.8 гола за матч и явно не справляется с натиском соперников.

Лучший бомбардир – Луан Кампуш с 7 мячами за сезон, но его активности недостаточно для разворота неудачной серии. Психологическое состояние команды оставляет вопросы – по игре и результатам «Верес» выглядит уставшим и не способным переломить негативную динамику.

Факты о командах

«Александрия»

  • 63 очка, 2 место
  • Победы в 4 из 5 последних матчей
  • В среднем 1.6 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.0 гола за матч

«Верес»

  • 35 очков, 9 место
  • 3 поражения подряд
  • В среднем 0.8 гола за игру
  • В среднем 1.8 пропущенного гола за матч

Личные встречи
25% (2)
75% (6)
0% (0)
10
Забитых мячей
8
1.25
В среднем за матч
1
3:2
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  2:2
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Верес
1 : 1
24.11.2024
Александрия
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Верес
2 : 2
19.05.2024
Александрия
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Александрия
1 : 0
11.11.2023
Верес
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Верес
2 : 2
24.05.2023
Александрия
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Александрия
3 : 2
13.11.2022
Верес
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 0
03.10.2021
Александрия
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Александрия
1 : 1
21.10.2017
Верес
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Верес
0 : 0
22.07.2017
Александрия
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Прогноз на матч «Александрия» – «Верес»

Команды находятся в разных игровых и турнирных кондициях. «Александрия» мотивирована, сбалансирована и результативна, тогда как «Верес» не может наладить игру ни в атаке, ни в защите. Хозяева почти наверняка будут владеть инициативой и использовать слабые стороны соперника. Наиболее вероятным сценарием выглядит победа «Александрии» с сухим счeтом.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Александрии».

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Александрии» – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Александрии» больше 1.5 – коэффициент 2.00
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.70
  • Точный счeт 2:0 в пользу «Александрии» – коэффициент 6.50

6.50
Точный счёт 2:0 в пользу «Александрии»
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Автор: Рассказов Михаил
Украина. Премьер-лига Верес Александрия
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