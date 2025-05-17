18 мая на «Реале Арене» в Сан-Себастьяне состоится встреча двух соседей по турнирной таблице – «Реал Сосьедада» и «Жироны». Обе команды завершат сезон вне еврокубковой зоны, но имеют задачу финишировать как можно выше. «Сосьедад» попытается прервать затянувшуюся серию без побед, а «Жирона» рассчитывает закрепить недавние успехи уверенным результатом на выезде.
«Реал Сосьедад»
Клуб Иманоля Альгуасиля переживает явный игровой спад. Команда не побеждает в шести турах подряд, набрав за этот отрезок всего два очка. Последние три матча принесли два поражения и нулевую ничью. Атака работает нестабильно: всего два гола в пяти играх, при этом команда регулярно создаeт моменты, но страдает от низкой реализации.
Главный бомбардир – Микель Ойарсабаль, с 17 голами – остаeтся ключевой фигурой, но его партнeры по атаке слабо помогают в завершающей стадии. Также стоит отметить проблемы в обороне: в последних 16 матчах «Сосьедад» пропустил в 14, а средний показатель – 1.60 пропущенных за пять последних игр.
«Жирона»
Коллектив Мичела Гонсалеса демонстрирует более устойчивую форму в концовке сезона. Победы над «Мальоркой» и «Вальядолидом», а также ничья с «Леганесом» говорят о способности команды эффективно играть против соперников разного уровня. При этом защита остаeтся крепкой – в пяти последних матчах пропущено всего пять голов, а в трeх из них сыграли «на ноль».
В нападении – умеренная стабильность: Кристиан Стуани остаeтся основным голеодором, но общая результативность – около одного гола за матч. Команда хорошо использует ошибки соперника, особенно на контратаках, и может доставить проблем «Сосьедаду», чья защита выглядит неуверенно.
Факты о командах
«Реал Сосьедад»
- Не выигрывает в 6 последних матчах
- Забивает в 4 последних матчах
- Пропускает в среднем 1.60 гола за игру (последние 5 матчей)
- Ойарсабаль – 17 голов в сезоне
«Жирона»
- Победа в 2 из 3 последних матчей
- Пропускает в среднем 1.00 гола за игру (последние 5 матчей)
- Забивает в 5 из 7 последних матчей
- Стуани – 10 голов в 39 матчах
Прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Жирона»
Форма «Жироны» выглядит устойчивее на фоне затяжного кризиса у «Сосьедада». Хозяева испытывают проблемы с реализацией и организацией игры в обороне, что открывает возможности для гостей. Ожидаем низовой матч с минимальным перевесом в пользу более сбалансированной команды.
Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Жироны».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 0:1 в пользу «Жироны» – коэффициент 6.50
- Победа «Жироны» – коэффициент 3.40
- Индивидуальный тотал «Реал Сосьедад» меньше 1.0 – коэффициент 2.10