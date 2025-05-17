Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счёт матча «Реал Сосьедад» – «Жирона»: Ла Лига, 18 мая 2025

17 мая 2025 10:30
Реал Сосьедад - Жирона
18 мая 2025, воскресенье 20:00 | Испания. Примера, 37 тур
Перейти в онлайн матча
7.50
Точный счёт 0:1 в пользу «Жироны»
Сделать ставку

18 мая на «Реале Арене» в Сан-Себастьяне состоится встреча двух соседей по турнирной таблице – «Реал Сосьедада» и «Жироны». Обе команды завершат сезон вне еврокубковой зоны, но имеют задачу финишировать как можно выше. «Сосьедад» попытается прервать затянувшуюся серию без побед, а «Жирона» рассчитывает закрепить недавние успехи уверенным результатом на выезде.

«Реал Сосьедад»

Клуб Иманоля Альгуасиля переживает явный игровой спад. Команда не побеждает в шести турах подряд, набрав за этот отрезок всего два очка. Последние три матча принесли два поражения и нулевую ничью. Атака работает нестабильно: всего два гола в пяти играх, при этом команда регулярно создаeт моменты, но страдает от низкой реализации.

Главный бомбардир – Микель Ойарсабаль, с 17 голами – остаeтся ключевой фигурой, но его партнeры по атаке слабо помогают в завершающей стадии. Также стоит отметить проблемы в обороне: в последних 16 матчах «Сосьедад» пропустил в 14, а средний показатель – 1.60 пропущенных за пять последних игр.

«Жирона»

Коллектив Мичела Гонсалеса демонстрирует более устойчивую форму в концовке сезона. Победы над «Мальоркой» и «Вальядолидом», а также ничья с «Леганесом» говорят о способности команды эффективно играть против соперников разного уровня. При этом защита остаeтся крепкой – в пяти последних матчах пропущено всего пять голов, а в трeх из них сыграли «на ноль».

В нападении – умеренная стабильность: Кристиан Стуани остаeтся основным голеодором, но общая результативность – около одного гола за матч. Команда хорошо использует ошибки соперника, особенно на контратаках, и может доставить проблем «Сосьедаду», чья защита выглядит неуверенно.

Факты о командах

«Реал Сосьедад»

  • Не выигрывает в 6 последних матчах
  • Забивает в 4 последних матчах
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Ойарсабаль – 17 голов в сезоне

«Жирона»

  • Победа в 2 из 3 последних матчей
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей
  • Стуани – 10 голов в 39 матчах

Личные встречи
33% (3)
67% (6)
0% (0)
15
Забитых мячей
7
1.67
В среднем за матч
0.78
5:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  3:5
Самая крупная ничья:  2:2
Испания. Примера, 10 тур
Жирона
0 : 1
19.10.2024
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 23 тур
Жирона
0 : 0
03.02.2024
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 1 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
12.08.2023
Жирона
Испания. Примера, 34 тур
Реал Сосьедад
2 : 2
13.05.2023
Жирона
Испания. Примера, 7 тур
Жирона
3 : 5
02.10.2022
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 25 тур
Жирона
0 : 0
25.02.2019
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 9 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
22.10.2018
Жирона
Испания. Примера, 31 тур
Реал Сосьедад
5 : 0
08.04.2018
Жирона
Испания. Примера, 12 тур
Жирона
1 : 1
17.11.2017
Реал Сосьедад
Показать все

Прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Жирона»

Форма «Жироны» выглядит устойчивее на фоне затяжного кризиса у «Сосьедада». Хозяева испытывают проблемы с реализацией и организацией игры в обороне, что открывает возможности для гостей. Ожидаем низовой матч с минимальным перевесом в пользу более сбалансированной команды.

Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Жироны».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 0:1 в пользу «Жироны» – коэффициент 6.50
  • Победа «Жироны» – коэффициент 3.40
  • Индивидуальный тотал «Реал Сосьедад» меньше 1.0 – коэффициент 2.10

7.50
Точный счёт 0:1 в пользу «Жироны»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Испания. Примера Жирона Реал Сосьедад
Другие прогнозы
Матч завершен
3 : 0
5.90
Португалия. Примейра, 34 тур
Порту - Насьональ
Точный счёт 3:1 в пользу «Порту»
Матч завершен
0 : 3
6.40
Португалия. Примейра, 34 тур
АВС - Морейренcе
Точный счёт 2:1 в пользу «АВС»
Матч завершен
1 : 2
6.20
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе - Санта-Клара
Точный счёт 2:1 в пользу «Фаренсе»
Матч завершен
4 : 1
6.50
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука - Боавишта
Точный счёт 2:1 в пользу «Аруки»
Матч завершен
4 : 0
6.10
Португалия. Примейра, 34 тур
Эшторил - Эштрела
Точный счёт 2:0 в пользу «Эшторила»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
  • Читайте нас: 