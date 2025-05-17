17 мая 2025 года в 17:00 пройдет матч 33-го тура Первой лиги. «Шинник» примет в Ярославле гостей из Саратова – «Сокол».

«Шинник»

Клуб из Ярославля закрепился на 13-й строчке в турнирной таблице. «Шинник», понятное дело, уже очень давно не претендует на место в Премьер-Лиге, но и гарантировал себе место на следующий сезон во втором по рангу футбольном дивизионе России.

Последние три игры:

Торпедо – Шинник 1:0

Шинник – Черноморец 0:2

Уфа – Шинник 1:0

«Сокол»

Саратовцы – главный аутсайдер сезона. В настоящее время «Сокол» занимает последнее место в турнирной таблице. Команда покидает Первую лигу, если не случится ничего непредвиденного.

Последние три игры:

Енисей – Сокол 2:1

Сокол – Тюмень 1:0

Сокол – Черноморец 1:2

Личные встречи 64% (7) 27% (3) 9% (1) 19 Забитых мячей 10 1.73 В среднем за матч 0.91 4:1 Крупнейшая победа 3:2 Самый результативный матч: 3:2 Самая крупная ничья: 2:2 Россия. Первая лига, 8 тур Сокол 0 : 0 Шинник Россия. Первая лига, 30 тур Шинник 1 : 0 Сокол Россия. Первая лига, 2 тур Сокол 3 : 2 Шинник Россия. ФНЛ, 33 тур Шинник 1 : 0 Сокол Россия. ФНЛ, 15 тур Сокол 2 : 2 Шинник Россия. ФНЛ, 35 тур Шинник 1 : 0 Сокол Россия. ФНЛ, 17 тур Сокол 0 : 1 Шинник Россия. ФНЛ, 27 тур Шинник 2 : 2 Сокол Россия. ФНЛ, 11 тур Сокол 1 : 4 Шинник Россия. Премьер-лига, 30 тур Сокол 1 : 3 Шинник Россия. Премьер-лига, 7 тур Шинник 2 : 1 Сокол

Прогноз на матч «Шинник» – «Сокол»

Ярославцы не могут забить гол на протяжении трех туров кряду, однако стоит сделать скидку на силу соперников. Что касается «Сокола», то гости стали исправно набирать очки, но, увы, «приступили к делу» со значительным опозданием.

Сейчас «Шинник» получает прекрасную возможность завершить регулярную кампанию на мажорной ноте. Предполагаем, что ярославцы порадуют домашнюю публику и одержат победу, пусть даже итоговый результат матча уже и не имеет принципиального значения.

Прогноз: победа «Шинника», коэффициент – 1,84. Прогноз на точный счет – 2:1.