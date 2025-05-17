17 мая 2025 года в 17:00 пройдет матч 33-го тура Первой лиги. «Шинник» примет в Ярославле гостей из Саратова – «Сокол».
«Шинник»
Клуб из Ярославля закрепился на 13-й строчке в турнирной таблице. «Шинник», понятное дело, уже очень давно не претендует на место в Премьер-Лиге, но и гарантировал себе место на следующий сезон во втором по рангу футбольном дивизионе России.
Последние три игры:
- Торпедо – Шинник 1:0
- Шинник – Черноморец 0:2
- Уфа – Шинник 1:0
«Сокол»
Саратовцы – главный аутсайдер сезона. В настоящее время «Сокол» занимает последнее место в турнирной таблице. Команда покидает Первую лигу, если не случится ничего непредвиденного.
Последние три игры:
- Енисей – Сокол 2:1
- Сокол – Тюмень 1:0
- Сокол – Черноморец 1:2
Прогноз на матч «Шинник» – «Сокол»
Ярославцы не могут забить гол на протяжении трех туров кряду, однако стоит сделать скидку на силу соперников. Что касается «Сокола», то гости стали исправно набирать очки, но, увы, «приступили к делу» со значительным опозданием.
Сейчас «Шинник» получает прекрасную возможность завершить регулярную кампанию на мажорной ноте. Предполагаем, что ярославцы порадуют домашнюю публику и одержат победу, пусть даже итоговый результат матча уже и не имеет принципиального значения.
Прогноз: победа «Шинника», коэффициент – 1,84. Прогноз на точный счет – 2:1.