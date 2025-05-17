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Прогноз на точный счет матча «Шинник» – «Сокол»: ФНЛ, 18 мая 2025

17 мая 2025 9:42
Шинник - Сокол
18 мая 2025, воскресенье 17:00 | Россия. Первая лига, 33 тур
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6.00
Прогноз на точный счет – 2:1 в пользу «Шинника»
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17 мая 2025 года в 17:00 пройдет матч 33-го тура Первой лиги. «Шинник» примет в Ярославле гостей из Саратова – «Сокол».

«Шинник»

Клуб из Ярославля закрепился на 13-й строчке в турнирной таблице. «Шинник», понятное дело, уже очень давно не претендует на место в Премьер-Лиге, но и гарантировал себе место на следующий сезон во втором по рангу футбольном дивизионе России.

Последние три игры:

  • Торпедо – Шинник 1:0
  • Шинник – Черноморец 0:2
  • Уфа – Шинник 1:0

«Сокол»

Саратовцы – главный аутсайдер сезона. В настоящее время «Сокол» занимает последнее место в турнирной таблице. Команда покидает Первую лигу, если не случится ничего непредвиденного.

Последние три игры:

  • Енисей – Сокол 2:1
  • Сокол – Тюмень 1:0
  • Сокол – Черноморец 1:2

Личные встречи
64% (7)
27% (3)
9% (1)
19
Забитых мячей
10
1.73
В среднем за матч
0.91
4:1
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Первая лига, 8 тур
Сокол
0 : 0
01.09.2024
Шинник
Россия. Первая лига, 30 тур
Шинник
1 : 0
28.04.2024
Сокол
Россия. Первая лига, 2 тур
Сокол
3 : 2
23.07.2023
Шинник
Россия. ФНЛ, 33 тур
Шинник
1 : 0
23.04.2017
Сокол
Россия. ФНЛ, 15 тур
Сокол
2 : 2
02.10.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Шинник
1 : 0
06.05.2016
Сокол
Россия. ФНЛ, 17 тур
Сокол
0 : 1
19.10.2015
Шинник
Россия. ФНЛ, 27 тур
Шинник
2 : 2
12.04.2015
Сокол
Россия. ФНЛ, 11 тур
Сокол
1 : 4
20.09.2014
Шинник
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Сокол
1 : 3
17.11.2002
Шинник
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Шинник
2 : 1
13.04.2002
Сокол
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Прогноз на матч «Шинник» – «Сокол»

Ярославцы не могут забить гол на протяжении трех туров кряду, однако стоит сделать скидку на силу соперников. Что касается «Сокола», то гости стали исправно набирать очки, но, увы, «приступили к делу» со значительным опозданием.

Сейчас «Шинник» получает прекрасную возможность завершить регулярную кампанию на мажорной ноте. Предполагаем, что ярославцы порадуют домашнюю публику и одержат победу, пусть даже итоговый результат матча уже и не имеет принципиального значения.

Прогноз: победа «Шинника», коэффициент – 1,84. Прогноз на точный счет – 2:1.

6.00
Прогноз на точный счет – 2:1 в пользу «Шинника»
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Автор: Воронцов Егор
Россия. Первая лига Сокол Шинник
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