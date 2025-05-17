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Прогноз на точный счет матча «Химки» – «Рубин»: РПЛ, 17 мая 2025

17 мая 2025 9:07
Химки - Рубин
17 мая 2025, суббота 16:30 | Россия. Премьер-лига, 29 тур
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5.30
Точный счет: 2:1 в пользу «Химок»
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17 мая 2025 года в 16:30 пройдет матч 29-го тура российской Премьер-Лиги. Подмосковные «Химки» будут принимать гостей из Казани – «Рубин».

«Химки»

Подмосковный клуб продолжает удерживать позиции вне зоны стыковых матчей, однако за 2 тура до финиша кампании, это возможно лишь благодаря лучшей разницы мячей в сравнении с «Пари НН», который располагается на 13-й строчке в турнирной таблице.

Очевидно, что для сохранения места в элитном дивизионе российского и для того, чтобы избежать падения в «стыки», «Химкам» нужно по максимуму набирать очки в оставшихся играх. Встреча с совершенно немотивированным соперником – отличная возможность.

Последние три игры:

  • Оренбург – Химки 1:1
  • Химки – Ростов 1:1
  • Химки – Акрон 2:2

«Рубин»

Подопечные Рашида Рахимова не поднимутся выше седьмой строчки в турнирной таблице и маловероятно, что упадут на восьмое место. Таким образом, по большому счету, казанцы банально доигрывают сезон, мыслями уже пребывая в отпуске.

Последние три игры:

  • Рубин – Ростов 1:0
  • Краснодар – Рубин 2:1
  • Рубин – Факел 2:1

Личные встречи
35% (6)
24% (4)
41% (7)
24
Забитых мячей
25
1.41
В среднем за матч
1.47
3:0
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Рубин
2 : 3
03.08.2024
Химки
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Рубин
2 : 3
01.04.2022
Химки
Товарищеские матчи,
Химки
0 : 0
05.02.2022
Рубин
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Химки
1 : 1
22.08.2021
Рубин
Кубок Париматч Премьер, 1 тур
Рубин
1 : 0
10.07.2021
Химки
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Рубин
1 : 3
19.03.2021
Химки
Товарищеские матчи,
Рубин
2 : 2
02.02.2021
Химки
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Химки
2 : 0
08.11.2020
Рубин
Россия. Кубок, 1/16 финала
Химки
3 : 0
25.09.2019
Рубин
Россия. Кубок, 1/16 финала
Химки
0 : 1
26.09.2018
Рубин
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Рубин
2 : 1
17.10.2009
Химки
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Химки
2 : 3
06.07.2009
Рубин
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Рубин
2 : 0
23.08.2008
Химки
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Химки
0 : 4
12.04.2008
Рубин
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Химки
0 : 0
01.08.2007
Рубин
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Рубин
2 : 1
31.03.2007
Химки
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Прогноз на матч «Химки» – «Рубин»

«Химки» куда в большей степени нацелены на результат, и мы считаем, что подмосковная команда вполне способна как минимум не уступить. В идеале – хозяева и вовсе смогут рассчитывать на полновесные три очка, которые ой как не помешают на решающем отрезке сезона.

Прогноз: победа «Химок» с форой 0, коэффициент – 1,58. Точный счет: 2:1.

5.30
Точный счет: 2:1 в пользу «Химок»
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Автор: Воронцов Егор
Россия. Премьер-лига Рубин Химки
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