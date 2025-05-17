17 мая 2025 года в 16:30 пройдет матч 29-го тура российской Премьер-Лиги. Подмосковные «Химки» будут принимать гостей из Казани – «Рубин».
«Химки»
Подмосковный клуб продолжает удерживать позиции вне зоны стыковых матчей, однако за 2 тура до финиша кампании, это возможно лишь благодаря лучшей разницы мячей в сравнении с «Пари НН», который располагается на 13-й строчке в турнирной таблице.
Очевидно, что для сохранения места в элитном дивизионе российского и для того, чтобы избежать падения в «стыки», «Химкам» нужно по максимуму набирать очки в оставшихся играх. Встреча с совершенно немотивированным соперником – отличная возможность.
Последние три игры:
- Оренбург – Химки 1:1
- Химки – Ростов 1:1
- Химки – Акрон 2:2
«Рубин»
Подопечные Рашида Рахимова не поднимутся выше седьмой строчки в турнирной таблице и маловероятно, что упадут на восьмое место. Таким образом, по большому счету, казанцы банально доигрывают сезон, мыслями уже пребывая в отпуске.
Последние три игры:
- Рубин – Ростов 1:0
- Краснодар – Рубин 2:1
- Рубин – Факел 2:1
Прогноз на матч «Химки» – «Рубин»
«Химки» куда в большей степени нацелены на результат, и мы считаем, что подмосковная команда вполне способна как минимум не уступить. В идеале – хозяева и вовсе смогут рассчитывать на полновесные три очка, которые ой как не помешают на решающем отрезке сезона.
Прогноз: победа «Химок» с форой 0, коэффициент – 1,58. Точный счет: 2:1.