17 мая 2025 года в 16:30 пройдет матч 29-го тура российской Премьер-Лиги. Подмосковные «Химки» будут принимать гостей из Казани – «Рубин».

«Химки»

Подмосковный клуб продолжает удерживать позиции вне зоны стыковых матчей, однако за 2 тура до финиша кампании, это возможно лишь благодаря лучшей разницы мячей в сравнении с «Пари НН», который располагается на 13-й строчке в турнирной таблице.

Очевидно, что для сохранения места в элитном дивизионе российского и для того, чтобы избежать падения в «стыки», «Химкам» нужно по максимуму набирать очки в оставшихся играх. Встреча с совершенно немотивированным соперником – отличная возможность.

Последние три игры:

Оренбург – Химки 1:1

Химки – Ростов 1:1

Химки – Акрон 2:2

«Рубин»

Подопечные Рашида Рахимова не поднимутся выше седьмой строчки в турнирной таблице и маловероятно, что упадут на восьмое место. Таким образом, по большому счету, казанцы банально доигрывают сезон, мыслями уже пребывая в отпуске.

Последние три игры:

Рубин – Ростов 1:0

Краснодар – Рубин 2:1

Рубин – Факел 2:1

Личные встречи 35% (6) 24% (4) 41% (7) 24 Забитых мячей 25 1.41 В среднем за матч 1.47 3:0 Крупнейшая победа 4:0 Самый результативный матч: 3:2 Самая крупная ничья: 2:2 Россия. Премьер-лига, 29 тур Химки 3 : 2 Рубин Россия. Премьер-лига, 3 тур Рубин 2 : 3 Химки Россия. Премьер-лига, 23 тур Рубин 2 : 3 Химки Товарищеские матчи, Химки 0 : 0 Рубин Россия. Премьер-лига, 5 тур Химки 1 : 1 Рубин Кубок Париматч Премьер, 1 тур Рубин 1 : 0 Химки Россия. Премьер-лига, 23 тур Рубин 1 : 3 Химки Товарищеские матчи, Рубин 2 : 2 Химки Россия. Премьер-лига, 14 тур Химки 2 : 0 Рубин Россия. Кубок, 1/16 финала Химки 3 : 0 Рубин Россия. Кубок, 1/16 финала Химки 0 : 1 Рубин Россия. Премьер-лига, 25 тур Рубин 2 : 1 Химки Россия. Премьер-лига, 11 тур Химки 2 : 3 Рубин Россия. Премьер-лига, 19 тур Рубин 2 : 0 Химки Россия. Премьер-лига, 5 тур Химки 0 : 4 Рубин Россия. Премьер-лига, 17 тур Химки 0 : 0 Рубин Россия. Премьер-лига, 3 тур Рубин 2 : 1 Химки

Прогноз на матч «Химки» – «Рубин»

«Химки» куда в большей степени нацелены на результат, и мы считаем, что подмосковная команда вполне способна как минимум не уступить. В идеале – хозяева и вовсе смогут рассчитывать на полновесные три очка, которые ой как не помешают на решающем отрезке сезона.

Прогноз: победа «Химок» с форой 0, коэффициент – 1,58. Точный счет: 2:1.