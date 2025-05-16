17 мая на стадионе «Парк-де-Пренс» «ПСЖ» завершит чемпионат домашним матчем против «Осера». Парижане уже обеспечили себе чемпионство, но наверняка захотят завершить сезон яркой победой. «Осер» располагается в середине таблицы и при удачном раскладе может подняться в топ-8. Обе команды регулярно забивают, но при этом пропускают, что обещает результативную встречу.

«ПСЖ»

«ПСЖ» уверенно удерживает лидерство в Лиге 1 с 81 очком и лучшими показателями по многим параметрам: больше всех побед (25), наибольшее количество голов (89), лучшая разница мячей (+55). Усман Дембеле проводит выдающийся сезон – 33 гола в 46 матчах.Парижане забивают в 16 матчах подряд, но не обходится и без проблем в защите: в последних 5 турах они пропустили 7 мячей. Несмотря на потерю концентрации в отдельных встречах, дома команда продолжает демонстрировать атакующий стиль, даже в условиях насыщенного графика.

«Осер»

«Осер» – один из самых нестабильных коллективов середины таблицы. Команда занимает 10-е место с 42 очками. В последних 5 матчах команда забила 8 мячей, но и пропустила 9. Отличительной чертой стал атакующий стиль, особенно на выезде, где «Осер» не проигрывает в 5 из 7 последних встреч.Хамед Траоре – лучший бомбардир команды с 10 мячами. «Осер» забивает в 9 матчах подряд, что говорит о высоком уровне реализации. Однако оборона регулярно даeт сбои: 1.8 пропущенного за игру в последних турах.

Факты о командах:

«ПСЖ»

1-е место, 81 очко

Забивает в 16 матчах подряд

В среднем 1.8 гола за матч (последние 5 игр)

Пропускает в 5 матчах подряд

Дембеле – 33 гола в сезоне

«Осер»

10-е место, 42 очка

Забивает в 9 матчах подряд

В среднем 1.6 гола за матч (последние 5 игр)

Пропускает в среднем 1.8 гола за матч

Не проигрывает в 5 из 7 выездных матчей

Личные встречи 53% (8) 27% (4) 20% (3) 23 Забитых мячей 13 1.53 В среднем за матч 0.87 5:0 Крупнейшая победа 3:2 Самый результативный матч: 5:0 Самая крупная ничья: 1:1 Франция. Лига 1, 14 тур Осер 0 : 0 ПСЖ Франция. Лига 1, 36 тур Осер 1 : 2 ПСЖ Франция. Лига 1, 15 тур ПСЖ 5 : 0 Осер Франция. Кубок, Финал Осер 0 : 1 ПСЖ Франция. Лига 1, 32 тур Осер 1 : 1 ПСЖ Франция. Лига 1, 16 тур ПСЖ 3 : 2 Осер Франция. Лига 1, 26 тур Осер 1 : 0 ПСЖ Франция. Лига 1, 10 тур ПСЖ 2 : 3 Осер Франция. Лига 1, 31 тур Осер 1 : 1 ПСЖ Франция. Кубок, 1/4 финала Осер 0 : 0 ПСЖ Франция. Лига 1, 15 тур ПСЖ 1 : 0 Осер Франция. Лига 1, 36 тур ПСЖ 1 : 2 Осер Франция. Лига 1, 18 тур Осер 1 : 2 ПСЖ Франция. Лига 1, 35 тур ПСЖ 3 : 1 Осер Франция. Лига 1, 17 тур Осер 0 : 1 ПСЖ

Прогноз на матч «ПСЖ» – «Осер»

Несмотря на статус чемпиона, «ПСЖ» вряд ли расслабится – команда стремится завершить сезон уверенной победой на домашней арене. В то же время «Осер» демонстрирует устойчивую атакующую игру, способную доставить проблемы даже такому сопернику. Обе команды регулярно забивают и пропускают, что делает ставку на результативный матч обоснованной. При этом класс «ПСЖ» должен сыграть ключевую роль.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «ПСЖ»

Рекомендованные ставки: