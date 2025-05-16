17 мая на стадионе «Парк-де-Пренс» «ПСЖ» завершит чемпионат домашним матчем против «Осера». Парижане уже обеспечили себе чемпионство, но наверняка захотят завершить сезон яркой победой. «Осер» располагается в середине таблицы и при удачном раскладе может подняться в топ-8. Обе команды регулярно забивают, но при этом пропускают, что обещает результативную встречу.
«ПСЖ»
«ПСЖ» уверенно удерживает лидерство в Лиге 1 с 81 очком и лучшими показателями по многим параметрам: больше всех побед (25), наибольшее количество голов (89), лучшая разница мячей (+55). Усман Дембеле проводит выдающийся сезон – 33 гола в 46 матчах.Парижане забивают в 16 матчах подряд, но не обходится и без проблем в защите: в последних 5 турах они пропустили 7 мячей. Несмотря на потерю концентрации в отдельных встречах, дома команда продолжает демонстрировать атакующий стиль, даже в условиях насыщенного графика.
«Осер»
«Осер» – один из самых нестабильных коллективов середины таблицы. Команда занимает 10-е место с 42 очками. В последних 5 матчах команда забила 8 мячей, но и пропустила 9. Отличительной чертой стал атакующий стиль, особенно на выезде, где «Осер» не проигрывает в 5 из 7 последних встреч.Хамед Траоре – лучший бомбардир команды с 10 мячами. «Осер» забивает в 9 матчах подряд, что говорит о высоком уровне реализации. Однако оборона регулярно даeт сбои: 1.8 пропущенного за игру в последних турах.
Факты о командах:
«ПСЖ»
- 1-е место, 81 очко
- Забивает в 16 матчах подряд
- В среднем 1.8 гола за матч (последние 5 игр)
- Пропускает в 5 матчах подряд
- Дембеле – 33 гола в сезоне
«Осер»
- 10-е место, 42 очка
- Забивает в 9 матчах подряд
- В среднем 1.6 гола за матч (последние 5 игр)
- Пропускает в среднем 1.8 гола за матч
- Не проигрывает в 5 из 7 выездных матчей
Прогноз на матч «ПСЖ» – «Осер»
Несмотря на статус чемпиона, «ПСЖ» вряд ли расслабится – команда стремится завершить сезон уверенной победой на домашней арене. В то же время «Осер» демонстрирует устойчивую атакующую игру, способную доставить проблемы даже такому сопернику. Обе команды регулярно забивают и пропускают, что делает ставку на результативный матч обоснованной. При этом класс «ПСЖ» должен сыграть ключевую роль.
Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «ПСЖ»
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 3:1 в пользу «ПСЖ» – коэффициент 6.30
- Победа «ПСЖ» с форой -1.5 – коэффициент 1.80
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95