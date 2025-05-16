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Прогноз на точный счет матча «ПСЖ» – «Осер»: Лига 1, 17 мая 2025

16 мая 2025 11:43
ПСЖ - Осер
17 мая 2025, суббота 22:00 | Франция. Лига 1, 34 тур
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6.30
Точный счёт 3:1 в пользу «ПСЖ»
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17 мая на стадионе «Парк-де-Пренс» «ПСЖ» завершит чемпионат домашним матчем против «Осера». Парижане уже обеспечили себе чемпионство, но наверняка захотят завершить сезон яркой победой. «Осер» располагается в середине таблицы и при удачном раскладе может подняться в топ-8. Обе команды регулярно забивают, но при этом пропускают, что обещает результативную встречу.

«ПСЖ»

«ПСЖ» уверенно удерживает лидерство в Лиге 1 с 81 очком и лучшими показателями по многим параметрам: больше всех побед (25), наибольшее количество голов (89), лучшая разница мячей (+55). Усман Дембеле проводит выдающийся сезон – 33 гола в 46 матчах.Парижане забивают в 16 матчах подряд, но не обходится и без проблем в защите: в последних 5 турах они пропустили 7 мячей. Несмотря на потерю концентрации в отдельных встречах, дома команда продолжает демонстрировать атакующий стиль, даже в условиях насыщенного графика.

«Осер»

«Осер» – один из самых нестабильных коллективов середины таблицы. Команда занимает 10-е место с 42 очками. В последних 5 матчах команда забила 8 мячей, но и пропустила 9. Отличительной чертой стал атакующий стиль, особенно на выезде, где «Осер» не проигрывает в 5 из 7 последних встреч.Хамед Траоре – лучший бомбардир команды с 10 мячами. «Осер» забивает в 9 матчах подряд, что говорит о высоком уровне реализации. Однако оборона регулярно даeт сбои: 1.8 пропущенного за игру в последних турах.

Факты о командах:

«ПСЖ»

  • 1-е место, 81 очко
  • Забивает в 16 матчах подряд
  • В среднем 1.8 гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в 5 матчах подряд
  • Дембеле – 33 гола в сезоне

«Осер»

  • 10-е место, 42 очка
  • Забивает в 9 матчах подряд
  • В среднем 1.6 гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в среднем 1.8 гола за матч
  • Не проигрывает в 5 из 7 выездных матчей

Личные встречи
53% (8)
27% (4)
20% (3)
23
Забитых мячей
13
1.53
В среднем за матч
0.87
5:0
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  5:0
Самая крупная ничья:  1:1
Франция. Лига 1, 14 тур
Осер
0 : 0
06.12.2024
ПСЖ
Франция. Лига 1, 36 тур
Осер
1 : 2
21.05.2023
ПСЖ
Франция. Лига 1, 15 тур
ПСЖ
5 : 0
13.11.2022
Осер
Франция. Кубок, Финал
Осер
0 : 1
30.05.2015
ПСЖ
Франция. Лига 1, 32 тур
Осер
1 : 1
15.04.2012
ПСЖ
Франция. Лига 1, 16 тур
ПСЖ
3 : 2
04.12.2011
Осер
Франция. Лига 1, 26 тур
Осер
1 : 0
05.03.2011
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
2 : 3
24.10.2010
Осер
Франция. Лига 1, 31 тур
Осер
1 : 1
04.04.2010
ПСЖ
Франция. Кубок, 1/4 финала
Осер
0 : 0
23.03.2010
ПСЖ
Франция. Лига 1, 15 тур
ПСЖ
1 : 0
28.11.2009
Осер
Франция. Лига 1, 36 тур
ПСЖ
1 : 2
16.05.2009
Осер
Франция. Лига 1, 18 тур
Осер
1 : 2
13.12.2008
ПСЖ
Франция. Лига 1, 35 тур
ПСЖ
3 : 1
26.04.2008
Осер
Франция. Лига 1, 17 тур
Осер
0 : 1
09.12.2007
ПСЖ
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Прогноз на матч «ПСЖ» – «Осер»

Несмотря на статус чемпиона, «ПСЖ» вряд ли расслабится – команда стремится завершить сезон уверенной победой на домашней арене. В то же время «Осер» демонстрирует устойчивую атакующую игру, способную доставить проблемы даже такому сопернику. Обе команды регулярно забивают и пропускают, что делает ставку на результативный матч обоснованной. При этом класс «ПСЖ» должен сыграть ключевую роль.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «ПСЖ»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:1 в пользу «ПСЖ» – коэффициент 6.30
  • Победа «ПСЖ» с форой -1.5 – коэффициент 1.80
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95

6.30
Точный счёт 3:1 в пользу «ПСЖ»
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Автор: Воронцов Егор
Франция. Лига 1 Осер ПСЖ
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