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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Осер
ПСЖ - Осер: обзор матча 24 октября 2010
ПСЖ
24.10.2010, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 10 тур
2 : 3
Завершен
Осер
2'
Нене
69'
Нене (П)
4'
Ж. Паскаль Миньо
10'
Р. Конту
25'
Ж. Кверсия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Осер
Желтая карточка
Б. Педретти
Замена
К. Шафни
️️️️
Ж. Кверсия
Замена
Ж. Берто
️️️️
В. Бирса
Замена
М. Бодмер
️️️️
К. Шантом
Замена
П. Луйиндула
️️️️
Л. Жюли
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Нене
Желтая карточка
Р. Конту
Замена
С. Сессеньон
️️️️
Г. Оаро
Желтая карточка
М. Сахо
ГОЛ! 1:3!
Ж. Кверсия
Пас отдал
Б. Педретти
10'
ГОЛ! 1:2!
Р. Конту
Пас отдал
Д. Олиеч
ГОЛ! 1:1!
Ж. Паскаль Миньо
ГОЛ! 1:0!
Нене
Пас отдал
Л. Жюли
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
29
Сиака Тьене
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
0
Клод Макелеле
(К)
ЛП
12
Нене
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
99
Гийом Оаро
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
2
Седрик Ангбар
ЛЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
12
Жан Паскаль Миньо
ПЗ
23
Вальтер Бирса
ЛП
25
Бенуа Педретти
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
20
Жюльен Кверсия
ПП
18
Рой Конту
ЦФ
14
Деннис Олиеч
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
ПСЖ
0
Грегори Купе
ВР
6
Зумана Камара
ЦЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
Осер
1
Реми Риу
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
25
Камел Шафни
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
22
Максим Буржуа
ЦФ
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
4-4-2
30
Эдель
12
Сахо
29
Тьене
22
Арман
13
Жалле
0
Макелеле
12
Нене
8
Шантом
0
Жюли
9
Эрдинг
99
Оаро
4-4-2
16
Сорен
12
Миньо
6
Кулибали
3
Грихтинг
2
Ангбар
20
Кверсия
25
Педретти
88
Ндинга
23
Бирса
14
Олиеч
18
Конту
8
Шантом
24
Бодмер
24
Бодмер
8
Шантом
99
Оаро
29
Сессеньон
29
Сессеньон
99
Оаро
0
Жюли
88
Луйиндула
88
Луйиндула
0
Жюли
23
Бирса
23
Берто
23
Берто
23
Бирса
20
Кверсия
25
Шафни
25
Шафни
20
Кверсия
Остались в запасе
ПСЖ
Осер
0
Грегори Купе
ВР
6
Зумана Камара
ЦЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
11
Жереми Клеман
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
22
Максим Буржуа
ЦФ
1
Реми Риу
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
7
Фредерик Саммаритано
АП
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Остались в запасе
0
Грегори Купе
ВР
6
Зумана Камара
ЦЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
11
Жереми Клеман
ЦП
Остались в запасе
22
Максим Буржуа
ЦФ
1
Реми Риу
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
7
Фредерик Саммаритано
АП
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Жан Фернандес
Статистика матча ПСЖ - Осер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Информация о матче
Главный судья:
Лоран Дюамель
(Руан)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 18:55 (прямая)
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