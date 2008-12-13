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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Осер - ПСЖ
Осер - ПСЖ: обзор матча 13 декабря 2008
Осер
13.12.2008, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 18 тур
1 : 2
Завершен
ПСЖ
87'
С. Ангбар (П)
5'
С. Сессеньон
22'
С. Сессеньон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осер - ПСЖ
Желтая карточка
Р. Риу
Замена
Г. Бурийон
️️️️
Ж. Ротен
Замена
️️️️
М. Дале
Желтая карточка
М. Ландро
ГОЛ с пенальти! 1:2!
С. Ангбар
Замена
К. Шантом
️️️️
С. Сессеньон
Замена
С. Ланжиль
️️️️
К. Лежен
Желтая карточка
Ж. Ротен
Замена
П. Луйиндула
️️️️
Л. Жюли
Замена
️️️️
Д. Олиеч
ГОЛ! 0:2!
С. Сессеньон
ГОЛ! 0:1!
С. Сессеньон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
1
Реми Риу
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
2
Седрик Ангбар
ПЗ
4
Мусса Нэрри
ЦП
7
Томас Каленберг
ЦП
25
Камел Шафни
ЦП
20
Жюльен Кверсия
ЦФ
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
22
Кевин Лежен
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
ПСЖ
1
Микаэль Ландро
ВР
22
Сильвен Арман
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
0
Клод Макелеле
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
25
Жером Ротен
ПП
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
26
Максим Жассе
ЦЗ
20
Амаду Сидибе
ЦЗ
14
Деннис Олиеч
ПП
9
Морис Дале
ЦФ
7
Стивен Ланжиль
РФ
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
7
Фабрис Панкрат
ЦФ
33
Жан-Эдес Маурис
ЦФ
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
4-3-3
1
Риу
15
Дудка
3
Грихтинг
6
Кулибали
2
Ангбар
4
Нэрри
7
Каленберг
25
Шафни
22
Лежен
21
Никулаэ
20
Кверсия
4-5-1
1
Ландро
2
Сеара
6
Камара
13
Траоре
22
Арман
25
Ротен
29
Сессеньон
0
Макелеле
11
Клеман
0
Жюли
99
Оаро
9
Дале
9
Дале
14
Олиеч
14
Олиеч
22
Лежен
7
Ланжиль
7
Ланжиль
22
Лежен
25
Ротен
6
Бурийон
6
Бурийон
25
Ротен
29
Сессеньон
8
Шантом
8
Шантом
29
Сессеньон
0
Жюли
88
Луйиндула
88
Луйиндула
0
Жюли
Остались в запасе
Осер
ПСЖ
26
Максим Жассе
ЦЗ
20
Амаду Сидибе
ЦЗ
16
Оливье Сорен
ВР
Главный тренер
Жан Фернандес
7
Фабрис Панкрат
ЦФ
30
Апула Эдель
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
33
Жан-Эдес Маурис
ЦФ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Остались в запасе
26
Максим Жассе
ЦЗ
20
Амаду Сидибе
ЦЗ
16
Оливье Сорен
ВР
Остались в запасе
7
Фабрис Панкрат
ЦФ
30
Апула Эдель
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
33
Жан-Эдес Маурис
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Статистика матча Осер - ПСЖ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Пула
(Шартьели)
Стадион:
Аббе-Дешамп
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