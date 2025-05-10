В воскресенье, 11 мая, в 32-м туре российской Первой лиги сыграют КАМАЗ и «Ротор». Игра состоится в Набережных Челнах, начало – в 18:00 (мск).
КАМАЗ
Команда Ильдара Ахметзянова находится на 11-й строчке, набрав 36 очков. КАМАЗ добыл 10 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 15 поражений, разница мячей – 29:29.
Последние результаты КАМАЗа в Первой лиге:
- 03.05.25 СКА Хабаровск – КАМАЗ – 2:1;
- 26.04.25 КАМАЗ – «Родина» – 1:0;
- 19.04.25 «Нефтехимик» – КАМАЗ – 0:0.
«Ротор»
«Ротор» набрал 44 очка и занимает 8-е место в таблице. Подопечные Дениса Бояринцева добыли 10 побед, 14 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений, разница мячей – 28:23.
Предыдущие результаты «Ротора» в Первой лиге:
- 04.05.25 «Ротор» – «Енисей» – 3:0;
- 27.04.25 «Арсенал» – «Ротор» – 1:1;
- 20.04.25 «Ротор» – «Тюмень» – 2:1.
Прогноз на матч КАМАЗ – «Ротор»
Команды доигрывают сезон без турнирной мотивации. «Ротор» подходит к матчу с 5-матчевой беспроигрышной серией и имеет хорошую статистику в очных противостояниях с КАМАЗом. Прогноз – 0:1 с коэффициентом 7.00.