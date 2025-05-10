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Прогноз на точный счет матча КАМАЗ – «Ротор»: ФНЛ, 11 мая 2025

10 мая 2025 13:30
КАМАЗ - Ротор
11 мая 2025, воскресенье 18:00 | Россия. Первая лига, 32 тур
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7.0
Прогноз – 0:1 победа Ротора
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В воскресенье, 11 мая, в 32-м туре российской Первой лиги сыграют КАМАЗ и «Ротор». Игра состоится в Набережных Челнах, начало – в 18:00 (мск).

КАМАЗ

Команда Ильдара Ахметзянова находится на 11-й строчке, набрав 36 очков. КАМАЗ добыл 10 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 15 поражений, разница мячей – 29:29.

Последние результаты КАМАЗа в Первой лиге:

  • 03.05.25 СКА Хабаровск – КАМАЗ – 2:1;
  • 26.04.25 КАМАЗ – «Родина» – 1:0;
  • 19.04.25 «Нефтехимик» – КАМАЗ – 0:0.

«Ротор»

«Ротор» набрал 44 очка и занимает 8-е место в таблице. Подопечные Дениса Бояринцева добыли 10 побед, 14 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений, разница мячей – 28:23.

Предыдущие результаты «Ротора» в Первой лиге:

  • 04.05.25 «Ротор» – «Енисей» – 3:0;
  • 27.04.25 «Арсенал» – «Ротор» – 1:1;
  • 20.04.25 «Ротор» – «Тюмень» – 2:1.

Личные встречи
19% (3)
13% (2)
69% (11)
8
Забитых мячей
30
0.5
В среднем за матч
1.88
2:0
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  0:5
Россия. Первая лига, 32 тур
КАМАЗ
0 : 4
11.05.2025
Ротор
Россия. Первая лига, 15 тур
Ротор
1 : 0
19.10.2024
КАМАЗ
Россия. ФНЛ, 31 тур
КАМАЗ
0 : 2
06.04.2022
Ротор
Россия. ФНЛ, 13 тур
Ротор
1 : 0
25.09.2021
КАМАЗ
Россия. Первый дивизион, 22 тур
Ротор
1 : 0
02.08.2010
КАМАЗ
Россия. Первый дивизион, 2 тур
КАМАЗ
2 : 0
30.03.2010
Ротор
Чемпионат России, 19 тур
Ротор
3 : 1
23.07.1997
КАМАЗ
Чемпионат России, 2 тур
КАМАЗ
0 : 5
21.03.1997
Ротор
Чемпионат России, 24 тур
КАМАЗ
0 : 0
11.09.1996
Ротор
Чемпионат России, 7 тур
Ротор
3 : 1
13.04.1996
КАМАЗ
Чемпионат России, 20 тур
КАМАЗ
2 : 0
09.08.1995
Ротор
Чемпионат России, 13 тур
Ротор
2 : 0
28.06.1995
КАМАЗ
Чемпионат России, 30 тур
Ротор
4 : 0
06.11.1994
КАМАЗ
Чемпионат России, 4 тур
КАМАЗ
1 : 0
29.03.1994
Ротор
Чемпионат России, 25 тур
Ротор
4 : 1
28.08.1993
КАМАЗ
Чемпионат России, 10 тур
КАМАЗ
0 : 0
06.05.1993
Ротор
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Прогноз на матч КАМАЗ – «Ротор»

Команды доигрывают сезон без турнирной мотивации. «Ротор» подходит к матчу с 5-матчевой беспроигрышной серией и имеет хорошую статистику в очных противостояниях с КАМАЗом. Прогноз – 0:1 с коэффициентом 7.00.

7.0
Прогноз – 0:1 победа Ротора
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Автор: Орлов Максим
Россия. Первая лига Ротор КАМАЗ
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