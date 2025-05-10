В воскресенье, 11 мая, в 32-м туре российской Первой лиги сыграют КАМАЗ и «Ротор». Игра состоится в Набережных Челнах, начало – в 18:00 (мск).

КАМАЗ

Команда Ильдара Ахметзянова находится на 11-й строчке, набрав 36 очков. КАМАЗ добыл 10 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 15 поражений, разница мячей – 29:29.

Последние результаты КАМАЗа в Первой лиге:

03.05.25 СКА Хабаровск – КАМАЗ – 2:1;

26.04.25 КАМАЗ – «Родина» – 1:0;

19.04.25 «Нефтехимик» – КАМАЗ – 0:0.

«Ротор»

«Ротор» набрал 44 очка и занимает 8-е место в таблице. Подопечные Дениса Бояринцева добыли 10 побед, 14 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений, разница мячей – 28:23.

Предыдущие результаты «Ротора» в Первой лиге:

04.05.25 «Ротор» – «Енисей» – 3:0;

27.04.25 «Арсенал» – «Ротор» – 1:1;

20.04.25 «Ротор» – «Тюмень» – 2:1.

Личные встречи 19% (3) 13% (2) 69% (11) 8 Забитых мячей 30 0.5 В среднем за матч 1.88 2:0 Крупнейшая победа 5:0 Самый результативный матч: 0:5 Россия. Первая лига, 32 тур КАМАЗ 0 : 4 Ротор Россия. Первая лига, 15 тур Ротор 1 : 0 КАМАЗ Россия. ФНЛ, 31 тур КАМАЗ 0 : 2 Ротор Россия. ФНЛ, 13 тур Ротор 1 : 0 КАМАЗ Россия. Первый дивизион, 22 тур Ротор 1 : 0 КАМАЗ Россия. Первый дивизион, 2 тур КАМАЗ 2 : 0 Ротор Чемпионат России, 19 тур Ротор 3 : 1 КАМАЗ Чемпионат России, 2 тур КАМАЗ 0 : 5 Ротор Чемпионат России, 24 тур КАМАЗ 0 : 0 Ротор Чемпионат России, 7 тур Ротор 3 : 1 КАМАЗ Чемпионат России, 20 тур КАМАЗ 2 : 0 Ротор Чемпионат России, 13 тур Ротор 2 : 0 КАМАЗ Чемпионат России, 30 тур Ротор 4 : 0 КАМАЗ Чемпионат России, 4 тур КАМАЗ 1 : 0 Ротор Чемпионат России, 25 тур Ротор 4 : 1 КАМАЗ Чемпионат России, 10 тур КАМАЗ 0 : 0 Ротор

Прогноз на матч КАМАЗ – «Ротор»

Команды доигрывают сезон без турнирной мотивации. «Ротор» подходит к матчу с 5-матчевой беспроигрышной серией и имеет хорошую статистику в очных противостояниях с КАМАЗом. Прогноз – 0:1 с коэффициентом 7.00.