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Прогноз на точный счет матча «Газиантеп» – «Аланьяспор»: Суперлига, 9 мая 2025

08 мая 2025 10:46
Газиантеп - Аланьяспор
09 мая 2025, пятница 20:00 | Турция. Суперлига, 35 тур
Перейти в онлайн матча
6.5
Точный счёт 1:1
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9 мая на стадионе «Кальон» пройдeт матч 35-го тура Суперлиги Турции между «Газиантепом» и «Аланьяспором». Обе команды расположились в нижней части турнирной таблицы и продолжают борьбу за выживание. Для «Газиантепа», который проиграл три матча подряд, это шанс прервать неудачную серию, но «Аланьяспор» также мотивирован улучшить свои позиции и набрать важные очки. Ожидается напряжeнная встреча с борьбой на каждом участке поля.

«Газиантеп»

«Газиантеп» занимает 12-е место с 42 очками после 32 туров и находится не так далеко от зоны вылета. Команда проиграла три последних матча подряд и пропускает уже 6 игр кряду, что подчeркивает серьeзные проблемы в обороне. В последних 5 встречах клуб забил 5 голов (1.0 за игру) и пропустил 9 (1.8 за игру). Лидером атаки остаeтся Кенан Кодро с 8 голами в сезоне. Несмотря на слабые результаты, команда сохраняет потенциал забивать, особенно на своeм поле, но защита регулярно подводит.

«Аланьяспор»

«Аланьяспор» идeт на 15-м месте с 35 очками и также находится в опасной зоне. Команда выиграла лишь один матч из последних пяти, но показывает стабильность в атаке: забивала в 3 последних встречах. В последних 5 играх «Аланьяспор» забил 6 голов (1.2 за игру) и пропустил 8 (1.6 за игру). Серхио Кордова с 10 мячами – главный снайпер команды. Оборона остаeтся слабым местом: команда пропускает почти в каждом матче, что повышает вероятность результативной игры.

Факты о командах

«Газиантеп»

  • 42 очка после 32 туров.
  • В среднем 1.0 гола забивает и 1.8 пропускает за матч (последние 5 игр).
  • Проигрывает в 3 последних матчах.
  • Кенан Кодро – 8 голов.

«Аланьяспор»

  • 35 очков после 32 туров.
  • В среднем 1.2 гола забивает и 1.6 пропускает за матч (последние 5 игр).
  • Забивает в 3 последних матчах.
  • Серхио Кордова – 10 голов.

Личные встречи
25% (3)
8% (1)
67% (8)
11
Забитых мячей
22
0.92
В среднем за матч
1.83
3:1
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  1:1
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 1
09.05.2025
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 16 тур
Аланьяспор
3 : 0
14.12.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 31 тур
Газиантеп
0 : 3
02.04.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Аланьяспор
0 : 3
11.11.2023
Газиантеп
Турция. Суперлига, 31 тур
Газиантеп
0 : 3
09.04.2023
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Аланьяспор
2 : 0
29.10.2022
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Аланьяспор
3 : 0
15.05.2022
Газиантеп
Турция. Суперлига, 18 тур
Газиантеп
2 : 1
22.12.2021
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Аланьяспор
3 : 2
22.04.2021
Газиантеп
Турция. Суперлига, 15 тур
Газиантеп
3 : 1
27.12.2020
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 26 тур
Аланьяспор
1 : 0
14.03.2020
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 1
26.10.2019
Аланьяспор
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Прогноз на матч «Газиантеп» – «Аланьяспор»

Матч обещает быть упорным, с высокой вероятностью обмена голами. Оба коллектива показывают слабую оборону и нестабильные результаты, но при этом регулярно забивают. «Газиантеп» постарается использовать домашнее преимущество, чтобы прервать неудачную серию, а «Аланьяспор» будет рассчитывать на свои шансы в атаке. Учитывая статистику, матч вполне может завершиться ничьей с голами с обеих сторон.

Прогноз на точный счeт: 1:1.

Рекомендованные ставки

  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.90
  • Индивидуальный тотал «Газиантеп» больше 1.0 – коэффициент 1.80

6.5
Точный счёт 1:1
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Автор: Рассказов Михаил
Турция. Суперлига Аланьяспор Газиантеп
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