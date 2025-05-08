9 мая на стадионе «Кальон» пройдeт матч 35-го тура Суперлиги Турции между «Газиантепом» и «Аланьяспором». Обе команды расположились в нижней части турнирной таблицы и продолжают борьбу за выживание. Для «Газиантепа», который проиграл три матча подряд, это шанс прервать неудачную серию, но «Аланьяспор» также мотивирован улучшить свои позиции и набрать важные очки. Ожидается напряжeнная встреча с борьбой на каждом участке поля.

«Газиантеп»

«Газиантеп» занимает 12-е место с 42 очками после 32 туров и находится не так далеко от зоны вылета. Команда проиграла три последних матча подряд и пропускает уже 6 игр кряду, что подчeркивает серьeзные проблемы в обороне. В последних 5 встречах клуб забил 5 голов (1.0 за игру) и пропустил 9 (1.8 за игру). Лидером атаки остаeтся Кенан Кодро с 8 голами в сезоне. Несмотря на слабые результаты, команда сохраняет потенциал забивать, особенно на своeм поле, но защита регулярно подводит.

«Аланьяспор»

«Аланьяспор» идeт на 15-м месте с 35 очками и также находится в опасной зоне. Команда выиграла лишь один матч из последних пяти, но показывает стабильность в атаке: забивала в 3 последних встречах. В последних 5 играх «Аланьяспор» забил 6 голов (1.2 за игру) и пропустил 8 (1.6 за игру). Серхио Кордова с 10 мячами – главный снайпер команды. Оборона остаeтся слабым местом: команда пропускает почти в каждом матче, что повышает вероятность результативной игры.

Факты о командах

«Газиантеп»

42 очка после 32 туров.

В среднем 1.0 гола забивает и 1.8 пропускает за матч (последние 5 игр).

Проигрывает в 3 последних матчах.

Кенан Кодро – 8 голов.

«Аланьяспор»

35 очков после 32 туров.

В среднем 1.2 гола забивает и 1.6 пропускает за матч (последние 5 игр).

Забивает в 3 последних матчах.

Серхио Кордова – 10 голов.

Личные встречи 25% (3) 8% (1) 67% (8) 11 Забитых мячей 22 0.92 В среднем за матч 1.83 3:1 Крупнейшая победа 3:2 Самый результативный матч: 3:2 Самая крупная ничья: 1:1 Турция. Суперлига, 35 тур Газиантеп 0 : 1 Аланьяспор Турция. Суперлига, 16 тур Аланьяспор 3 : 0 Газиантеп Турция. Суперлига, 31 тур Газиантеп 0 : 3 Аланьяспор Турция. Суперлига, 12 тур Аланьяспор 0 : 3 Газиантеп Турция. Суперлига, 31 тур Газиантеп 0 : 3 Аланьяспор Турция. Суперлига, 12 тур Аланьяспор 2 : 0 Газиантеп Турция. Суперлига, 37 тур Аланьяспор 3 : 0 Газиантеп Турция. Суперлига, 18 тур Газиантеп 2 : 1 Аланьяспор Турция. Суперлига, 36 тур Аланьяспор 3 : 2 Газиантеп Турция. Суперлига, 15 тур Газиантеп 3 : 1 Аланьяспор Турция. Суперлига, 26 тур Аланьяспор 1 : 0 Газиантеп Турция. Суперлига, 9 тур Газиантеп 1 : 1 Аланьяспор

Прогноз на матч «Газиантеп» – «Аланьяспор»

Матч обещает быть упорным, с высокой вероятностью обмена голами. Оба коллектива показывают слабую оборону и нестабильные результаты, но при этом регулярно забивают. «Газиантеп» постарается использовать домашнее преимущество, чтобы прервать неудачную серию, а «Аланьяспор» будет рассчитывать на свои шансы в атаке. Учитывая статистику, матч вполне может завершиться ничьей с голами с обеих сторон.

Прогноз на точный счeт: 1:1.

Рекомендованные ставки