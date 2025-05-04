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Прогноз на точный счет матча «Крузейро» – «Фламенго»: Серия A, 5 мая 2025

04 мая 2025 10:00
Крузейро - Фламенго
05 мая 2025, понедельник 00:30 | Бразилия. Серия А, 7 тур
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5.4
Точный счёт 0:1 в пользу «Фламенго»
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5 мая на стадионе «Минейрао» состоится матч 7-го тура бразильской Серии A между «Крузейро» и «Фламенго». Хозяева продолжают укреплять свои позиции в верхней части таблицы, тогда как гости возглавляют чемпионат и демонстрируют уверенную игру. Матч обещает стать напряжeнным, учитывая высокую форму обоих коллективов.

«Крузейро»

«Крузейро» идeт на 7-м месте с 10 очками после 6 туров. Команда выиграла последние два матча, обыграв «Васко да Гама» (1:0) и «Вила Нова» (2:0). За последние 5 игр «Крузейро» забила 7 голов и пропустила 3. Средняя результативность – 1.40 гола за игру, а оборона пропускает 0.60. Лидером атак остаeтся Габриэл Барбоза, забивший 7 голов в 14 матчах. Команда делает ставку на компактную игру в обороне и активные действия на контратаках, особенно в домашних встречах, где показывает лучшую эффективность.

«Фламенго»

«Фламенго» лидирует в Серии A с 14 очками. Команда не проигрывает 10 матчей подряд и обладает лучшей разницей мячей (+13). В последнем туре команда разгромила «Коринтианс» 4:0. За последние 5 матчей «Фламенго» забила 11 голов и не пропустила ни одного. Средняя результативность – 2.20 гола за игру, а оборона играет «на ноль» уже 4 тура подряд. Лидером атак остаeтся Джорджиан де Арраскаэта, забивший 7 голов в 17 матчах. «Фламенго» доминирует за счeт контроля мяча, быстрого перехода из обороны в атаку и высокого прессинга, что делает команду сложным соперником для любого оппонента.

Факты о командах:

«Крузейро»

  • Побеждает в 3 последних матчах дома
  • Забивает в 3 последних матчах
  • В среднем 1.40 гола за матч в атаке, 0.60 – в защите (последние 5 игр)

«Фламенго»

  • Не проигрывает в 10 последних матчах
  • Забивает в среднем 2.20 гола за матч (последние 5 игр)
  • Не пропускает в 4 последних матчах
  • Пропускает в среднем 0.00 гола за матч (последние 5 игр)

Личные встречи
21% (4)
16% (3)
63% (12)
14
Забитых мячей
27
0.74
В среднем за матч
1.42
3:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  1:1
Бразилия. Серия А, 7 тур
Крузейро
2 : 1
05.05.2025
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Крузейро
0 : 1
07.11.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 13 тур
Фламенго
2 : 1
01.07.2024
Крузейро
Бразилия. Серия А, 27 тур
Крузейро
0 : 2
20.10.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 8 тур
Фламенго
1 : 1
28.05.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 20 тур
Крузейро
1 : 2
21.09.2019
Фламенго
Бразилия. Серия А, 1 тур
Фламенго
3 : 1
28.04.2019
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Крузейро
0 : 2
25.11.2018
Фламенго
Бразилия. Серия А, 18 тур
Фламенго
1 : 0
12.08.2018
Крузейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Фламенго
2 : 0
09.11.2017
Крузейро
Бразилия. Серия А, 14 тур
Крузейро
1 : 1
16.07.2017
Фламенго
Бразилия. Серия А, 27 тур
Фламенго
2 : 1
25.09.2016
Крузейро
Бразилия. Серия А, 8 тур
Крузейро
0 : 1
16.06.2016
Фламенго
Бразилия. Серия А, 24 тур
Фламенго
2 : 0
11.09.2015
Крузейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
1 : 0
04.06.2015
Фламенго
Бразилия. Серия А, 28 тур
Фламенго
3 : 0
12.10.2014
Крузейро
Бразилия. Серия А, 9 тур
Крузейро
3 : 0
01.06.2014
Фламенго
Бразилия. Серия А, 38 тур
Фламенго
1 : 1
08.12.2013
Крузейро
Бразилия. Серия А, 19 тур
Крузейро
1 : 0
08.09.2013
Фламенго
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Прогноз на матч «Крузейро» – «Фламенго»

Матч обещает быть упорным: «Крузейро» хорошо играет дома и способен создать проблемы даже лидеру чемпионата. Однако форма «Фламенго» впечатляет: команда доминирует в атаке и демонстрирует надeжность в обороне, не пропуская уже 4 игры подряд.

«Крузейро» попытается сыграть от обороны и использовать быстрые выпады, тогда как «Фламенго» будет контролировать мяч и искать моменты через комбинации. Ожидается, что гости найдут свои шансы, но оборона «Крузейро» не позволит сделать это легко. Вероятна минимальная победа «Фламенго» в сдержанном, но тактически насыщенном матче.

Рекомендация:

  • Точный счeт 0:1 в пользу «Фламенго» – коэффициент 5.40
  • Победа «Фламенго» – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Фламенго» больше 1 – коэффициент 1.70

5.4
Точный счёт 0:1 в пользу «Фламенго»
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Автор: Миронов Николай
Бразилия. Серия А Фламенго Крузейро
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