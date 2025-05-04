5 мая на стадионе «Минейрао» состоится матч 7-го тура бразильской Серии A между «Крузейро» и «Фламенго». Хозяева продолжают укреплять свои позиции в верхней части таблицы, тогда как гости возглавляют чемпионат и демонстрируют уверенную игру. Матч обещает стать напряжeнным, учитывая высокую форму обоих коллективов.

«Крузейро»

«Крузейро» идeт на 7-м месте с 10 очками после 6 туров. Команда выиграла последние два матча, обыграв «Васко да Гама» (1:0) и «Вила Нова» (2:0). За последние 5 игр «Крузейро» забила 7 голов и пропустила 3. Средняя результативность – 1.40 гола за игру, а оборона пропускает 0.60. Лидером атак остаeтся Габриэл Барбоза, забивший 7 голов в 14 матчах. Команда делает ставку на компактную игру в обороне и активные действия на контратаках, особенно в домашних встречах, где показывает лучшую эффективность.

«Фламенго»

«Фламенго» лидирует в Серии A с 14 очками. Команда не проигрывает 10 матчей подряд и обладает лучшей разницей мячей (+13). В последнем туре команда разгромила «Коринтианс» 4:0. За последние 5 матчей «Фламенго» забила 11 голов и не пропустила ни одного. Средняя результативность – 2.20 гола за игру, а оборона играет «на ноль» уже 4 тура подряд. Лидером атак остаeтся Джорджиан де Арраскаэта, забивший 7 голов в 17 матчах. «Фламенго» доминирует за счeт контроля мяча, быстрого перехода из обороны в атаку и высокого прессинга, что делает команду сложным соперником для любого оппонента.

Факты о командах:

«Крузейро»

Побеждает в 3 последних матчах дома

Забивает в 3 последних матчах

В среднем 1.40 гола за матч в атаке, 0.60 – в защите (последние 5 игр)

«Фламенго»

Не проигрывает в 10 последних матчах

Забивает в среднем 2.20 гола за матч (последние 5 игр)

Не пропускает в 4 последних матчах

Пропускает в среднем 0.00 гола за матч (последние 5 игр)

Личные встречи 21% (4) 16% (3) 63% (12) 14 Забитых мячей 27 0.74 В среднем за матч 1.42 3:0 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 3:1 Самая крупная ничья: 1:1 Бразилия. Серия А, 7 тур Крузейро 2 : 1 Фламенго Бразилия. Серия А, 32 тур Крузейро 0 : 1 Фламенго Бразилия. Серия А, 13 тур Фламенго 2 : 1 Крузейро Бразилия. Серия А, 27 тур Крузейро 0 : 2 Фламенго Бразилия. Серия А, 8 тур Фламенго 1 : 1 Крузейро Бразилия. Серия А, 20 тур Крузейро 1 : 2 Фламенго Бразилия. Серия А, 1 тур Фламенго 3 : 1 Крузейро Бразилия. Серия А, 37 тур Крузейро 0 : 2 Фламенго Бразилия. Серия А, 18 тур Фламенго 1 : 0 Крузейро Бразилия. Серия А, 33 тур Фламенго 2 : 0 Крузейро Бразилия. Серия А, 14 тур Крузейро 1 : 1 Фламенго Бразилия. Серия А, 27 тур Фламенго 2 : 1 Крузейро Бразилия. Серия А, 8 тур Крузейро 0 : 1 Фламенго Бразилия. Серия А, 24 тур Фламенго 2 : 0 Крузейро Бразилия. Серия А, 5 тур Крузейро 1 : 0 Фламенго Бразилия. Серия А, 28 тур Фламенго 3 : 0 Крузейро Бразилия. Серия А, 9 тур Крузейро 3 : 0 Фламенго Бразилия. Серия А, 38 тур Фламенго 1 : 1 Крузейро Бразилия. Серия А, 19 тур Крузейро 1 : 0 Фламенго

Прогноз на матч «Крузейро» – «Фламенго»

Матч обещает быть упорным: «Крузейро» хорошо играет дома и способен создать проблемы даже лидеру чемпионата. Однако форма «Фламенго» впечатляет: команда доминирует в атаке и демонстрирует надeжность в обороне, не пропуская уже 4 игры подряд.

«Крузейро» попытается сыграть от обороны и использовать быстрые выпады, тогда как «Фламенго» будет контролировать мяч и искать моменты через комбинации. Ожидается, что гости найдут свои шансы, но оборона «Крузейро» не позволит сделать это легко. Вероятна минимальная победа «Фламенго» в сдержанном, но тактически насыщенном матче.

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