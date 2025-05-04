5 мая на стадионе «Минейрао» состоится матч 7-го тура бразильской Серии A между «Крузейро» и «Фламенго». Хозяева продолжают укреплять свои позиции в верхней части таблицы, тогда как гости возглавляют чемпионат и демонстрируют уверенную игру. Матч обещает стать напряжeнным, учитывая высокую форму обоих коллективов.
«Крузейро»
«Крузейро» идeт на 7-м месте с 10 очками после 6 туров. Команда выиграла последние два матча, обыграв «Васко да Гама» (1:0) и «Вила Нова» (2:0). За последние 5 игр «Крузейро» забила 7 голов и пропустила 3. Средняя результативность – 1.40 гола за игру, а оборона пропускает 0.60. Лидером атак остаeтся Габриэл Барбоза, забивший 7 голов в 14 матчах. Команда делает ставку на компактную игру в обороне и активные действия на контратаках, особенно в домашних встречах, где показывает лучшую эффективность.
«Фламенго»
«Фламенго» лидирует в Серии A с 14 очками. Команда не проигрывает 10 матчей подряд и обладает лучшей разницей мячей (+13). В последнем туре команда разгромила «Коринтианс» 4:0. За последние 5 матчей «Фламенго» забила 11 голов и не пропустила ни одного. Средняя результативность – 2.20 гола за игру, а оборона играет «на ноль» уже 4 тура подряд. Лидером атак остаeтся Джорджиан де Арраскаэта, забивший 7 голов в 17 матчах. «Фламенго» доминирует за счeт контроля мяча, быстрого перехода из обороны в атаку и высокого прессинга, что делает команду сложным соперником для любого оппонента.
Факты о командах:
«Крузейро»
- Побеждает в 3 последних матчах дома
- Забивает в 3 последних матчах
- В среднем 1.40 гола за матч в атаке, 0.60 – в защите (последние 5 игр)
«Фламенго»
- Не проигрывает в 10 последних матчах
- Забивает в среднем 2.20 гола за матч (последние 5 игр)
- Не пропускает в 4 последних матчах
- Пропускает в среднем 0.00 гола за матч (последние 5 игр)
Прогноз на матч «Крузейро» – «Фламенго»
Матч обещает быть упорным: «Крузейро» хорошо играет дома и способен создать проблемы даже лидеру чемпионата. Однако форма «Фламенго» впечатляет: команда доминирует в атаке и демонстрирует надeжность в обороне, не пропуская уже 4 игры подряд.
«Крузейро» попытается сыграть от обороны и использовать быстрые выпады, тогда как «Фламенго» будет контролировать мяч и искать моменты через комбинации. Ожидается, что гости найдут свои шансы, но оборона «Крузейро» не позволит сделать это легко. Вероятна минимальная победа «Фламенго» в сдержанном, но тактически насыщенном матче.
Рекомендация:
- Точный счeт 0:1 в пользу «Фламенго» – коэффициент 5.40
- Победа «Фламенго» – коэффициент 1.95
- Индивидуальный тотал «Фламенго» больше 1 – коэффициент 1.70