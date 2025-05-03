4 мая на стадионе Tobyl Arena в Костанае пройдeт матч 7-го тура Премьер-лиги Казахстана между «Тоболом» и «Кызыл-Жаром». Обе команды входят в верхнюю часть таблицы и продолжают бороться за позиции в первой пятeрке. «Тобол» рассчитывает воспользоваться домашним преимуществом, чтобы вернуться на победный путь после поражения, а «Кызыл-Жар» попытается продлить серию побед и закрепиться в лидирующей группе.

«Тобол»

«Тобол» занимает 5-е место с 11 очками после 6 туров. В последнем матче команда уступила «Кайрату» 1:2, но перед этим одержала три победы подряд. Коллектив стабильно забивает: 6 голов за последние 5 игр, причeм голы были в 4 матчах кряду. Средняя результативность – 1.20 гола за игру, а оборона пропускает всего 0.60. Лидером атак остаeтся Ислам Чесноков, забивший 2 мяча в 11 матчах. «Тобол» уверенно действует дома, где демонстрирует слаженную игру в обороне и умение использовать свои моменты.

«Кызыл-Жар»

«Кызыл-Жар» занимает 6-е место с 8 очками. В последней игре команда обыграла «Кайсар» 2:1, одержав третью победу подряд. Коллектив стабильно забивает: 7 голов за последние 5 матчей, голы – в 4 матчах подряд. Средняя результативность – 1.40 гола за игру. Однако защита остаeтся уязвимой: 5 пропущенных за те же 5 игр, среднее – 1.00. Лидером атак является Дарко Зорич, оформивший 2 гола в 6 матчах. Команда активно использует контратаки, но нередко даeт сопернику пространство для опасных моментов.

Факты о командах:

«Тобол»

Забивает в 5 последних матчах

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

В среднем 1.20 гола за матч в атаке, 0.60 – в защите (последние 5 игр)

«Кызыл-Жар»

Побеждает в 3 последних матчах

Забивает в 4 последних матчах

В среднем 1.40 гола за матч в атаке, 1.00 – в защите (последние 5 игр)

Личные встречи 71% (10) 14% (2) 14% (2) 22 Забитых мячей 7 1.57 В среднем за матч 0.5 3:0 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 1:3 Самая крупная ничья: 1:1 Казахстан. Премьер-лига, 7 тур Тобол 2 : 1 Кызыл-Жар Казахстан. Премьер-лига, 14 тур Тобол 1 : 2 Кызыл-Жар Казахстан. Премьер-лига, 3 тур Кызыл-Жар 0 : 0 Тобол Казахстан. Премьер-лига, 15 тур Кызыл-Жар 1 : 1 Тобол Казахстан. Премьер-лига, 12 тур Тобол 1 : 0 Кызыл-Жар Казахстан. Премьер-лига, 15 тур Кызыл-Жар 1 : 3 Тобол Казахстан. Премьер-лига, 3 тур Тобол 2 : 0 Кызыл-Жар Казахстан. Премьер-лига, 24 тур Кызыл-Жар 0 : 2 Тобол Казахстан. Премьер-лига, 12 тур Тобол 2 : 0 Кызыл-Жар Казахстан. Премьер-лига, 18 тур Кызыл-Жар 0 : 1 Тобол Казахстан. Премьер-лига, 8 тур Тобол 2 : 0 Кызыл-Жар Казахстан. Премьер-лига, 33 тур Тобол 3 : 0 Кызыл-Жар Казахстан. Премьер-лига, 13 тур Тобол 0 : 1 Кызыл-Жар Казахстан. Премьер-лига, 3 тур Кызыл-Жар 1 : 2 Тобол

Прогноз на матч «Тобол» – «Кызыл-Жар»

Обе команды подходят к матчу в неплохой форме: «Тобол» стабилен в обороне и регулярно забивает, а «Кызыл-Жар» идeт на серии побед, показывая хорошую реализацию моментов. Однако статистика говорит в пользу хозяев, учитывая надeжность обороны и уверенность на своeм поле. «Тобол» чаще играет прагматично, добиваясь минимальных побед с упором на дисциплину. «Кызыл-Жар» может найти свои шансы, но против организованной обороны хозяев пробиться будет трудно.

Ожидается, что «Тобол» контролирует игру и открывает счeт, не давая сопернику много пространства. «Кызыл-Жар» попытается использовать контратаки, но уровень защиты «Тобола» позволяет предполагать, что гости ограничатся максимум одним голом. Более вероятен сценарий, где хозяева выигрывают с минимальной разницей, не форсируя событий.

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