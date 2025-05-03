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Прогноз на точный счет матча «Тобол» – «Кызыл-Жар»: Премьер-лига, 4 мая 2025

03 мая 2025 12:15
Тобол - Кызыл-Жар
04 мая 2025, воскресенье 17:00 | Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
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6.2
Точный счёт 2:1 в пользу «Тобола»
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4 мая на стадионе Tobyl Arena в Костанае пройдeт матч 7-го тура Премьер-лиги Казахстана между «Тоболом» и «Кызыл-Жаром». Обе команды входят в верхнюю часть таблицы и продолжают бороться за позиции в первой пятeрке. «Тобол» рассчитывает воспользоваться домашним преимуществом, чтобы вернуться на победный путь после поражения, а «Кызыл-Жар» попытается продлить серию побед и закрепиться в лидирующей группе.

«Тобол»

«Тобол» занимает 5-е место с 11 очками после 6 туров. В последнем матче команда уступила «Кайрату» 1:2, но перед этим одержала три победы подряд. Коллектив стабильно забивает: 6 голов за последние 5 игр, причeм голы были в 4 матчах кряду. Средняя результативность – 1.20 гола за игру, а оборона пропускает всего 0.60. Лидером атак остаeтся Ислам Чесноков, забивший 2 мяча в 11 матчах. «Тобол» уверенно действует дома, где демонстрирует слаженную игру в обороне и умение использовать свои моменты.

«Кызыл-Жар»

«Кызыл-Жар» занимает 6-е место с 8 очками. В последней игре команда обыграла «Кайсар» 2:1, одержав третью победу подряд. Коллектив стабильно забивает: 7 голов за последние 5 матчей, голы – в 4 матчах подряд. Средняя результативность – 1.40 гола за игру. Однако защита остаeтся уязвимой: 5 пропущенных за те же 5 игр, среднее – 1.00. Лидером атак является Дарко Зорич, оформивший 2 гола в 6 матчах. Команда активно использует контратаки, но нередко даeт сопернику пространство для опасных моментов.

Факты о командах:

«Тобол»

  • Забивает в 5 последних матчах
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • В среднем 1.20 гола за матч в атаке, 0.60 – в защите (последние 5 игр)

«Кызыл-Жар»

  • Побеждает в 3 последних матчах
  • Забивает в 4 последних матчах
  • В среднем 1.40 гола за матч в атаке, 1.00 – в защите (последние 5 игр)

Личные встречи
71% (10)
14% (2)
14% (2)
22
Забитых мячей
7
1.57
В среднем за матч
0.5
3:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:3
Самая крупная ничья:  1:1
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Тобол
2 : 1
04.05.2025
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Тобол
1 : 2
11.08.2024
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Кызыл-Жар
0 : 0
31.03.2024
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
27.09.2023
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Тобол
1 : 0
03.06.2023
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Кызыл-Жар
1 : 3
26.06.2022
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Тобол
2 : 0
17.03.2022
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Кызыл-Жар
0 : 2
17.10.2021
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Тобол
2 : 0
19.05.2021
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Кызыл-Жар
0 : 1
08.11.2020
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Тобол
2 : 0
12.09.2020
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 33 тур
Тобол
3 : 0
11.11.2018
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Тобол
0 : 1
31.05.2018
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Кызыл-Жар
1 : 2
01.04.2018
Тобол
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Прогноз на матч «Тобол» – «Кызыл-Жар»

Обе команды подходят к матчу в неплохой форме: «Тобол» стабилен в обороне и регулярно забивает, а «Кызыл-Жар» идeт на серии побед, показывая хорошую реализацию моментов. Однако статистика говорит в пользу хозяев, учитывая надeжность обороны и уверенность на своeм поле. «Тобол» чаще играет прагматично, добиваясь минимальных побед с упором на дисциплину. «Кызыл-Жар» может найти свои шансы, но против организованной обороны хозяев пробиться будет трудно.

Ожидается, что «Тобол» контролирует игру и открывает счeт, не давая сопернику много пространства. «Кызыл-Жар» попытается использовать контратаки, но уровень защиты «Тобола» позволяет предполагать, что гости ограничатся максимум одним голом. Более вероятен сценарий, где хозяева выигрывают с минимальной разницей, не форсируя событий.

Рекомендация:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Тобола» – коэффициент 6.20
  • Победа «Тобола» – коэффициент 2.05
  • Обе забьют – Да – коэффициент 1.90

6.2
Точный счёт 2:1 в пользу «Тобола»
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Автор: Миронов Николай
Казахстан. Премьер-лига Кызыл-Жар Тобол
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