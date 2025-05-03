4 мая на стадионе им. Гани Муратбаева в Кызылорде состоится матч 7-го тура Премьер-лиги Казахстана между «Кайсаром» и «Астаной». Хозяева продолжают поиски победы, находясь на дне турнирной таблицы, а гости борются за лидерство и демонстрируют стабильные результаты. Игра обещает быть напряжeнной: «Кайсар» попытается прервать неудачную серию, а «Астана» – сохранить беспроигрышный ход.

«Кайсар»

«Кайсар» занимает 11-е место с 3 очками после 6 туров. Команда не выигрывает уже 9 матчей, а последняя игра завершилась поражением 1:2 от «Кызыл-Жар». Проблемы наблюдаются как в обороне, так и в атаке: за последние 5 матчей забито всего 4 мяча, а пропущено – 9. Средняя результативность – 0.80 гола за игру, при этом пропускают 1.80. Лидером атаки остаeтся Айбар Жаксылыков (3 гола за 7 матчей), однако ему не хватает поддержки. Команда часто допускает ошибки в обороне, особенно при позиционных атаках соперника.

«Астана»

«Астана» занимает 2-е место с 17 очками и не проигрывает в 8 последних матчах. В последней игре обыграли «Атырау» 2:0. За последние 5 матчей команда забила 8 голов и пропустила 4. Средняя результативность – 1.60 гола за игру, пропускают 0.80. Лидером атак остаeтся Джеффри Чарльз, забивший 8 голов в 11 матчах. «Астана» демонстрирует зрелую игру, умея контролировать мяч и грамотно обороняться при необходимости.

Факты о командах:

«Кайсар»

Не выигрывает в 9 последних матчах

Пропускает в 5 из 7 последних матчей

В среднем 0.80 гола за матч в атаке, 1.80 – в защите (последние 5 игр)

«Астана»

Не проигрывает в 8 последних матчах

Забивает в 8 последних матчах

В среднем 1.60 гола за матч в атаке, 0.80 – в защите (последние 5 игр)

Личные встречи 8% (2) 24% (6) 68% (17) 13 Забитых мячей 46 0.52 В среднем за матч 1.84 2:1 Крупнейшая победа 5:2 Самый результативный матч: 2:5 Самая крупная ничья: 1:1 Казахстан. Премьер-лига, 7 тур Кайсар 1 : 1 Астана Казахстан. Премьер-лига, 15 тур Кайсар 0 : 1 Астана Казахстан. Премьер-лига, 8 тур Астана 1 : 1 Кайсар Казахстан. Премьер-лига, 20 тур Астана 1 : 1 Кайсар Казахстан. Премьер-лига, 7 тур Кайсар 1 : 2 Астана Казахстан. Премьер-лига, 24 тур Астана 2 : 0 Кайсар Казахстан. Премьер-лига, 12 тур Кайсар 2 : 5 Астана Казахстан. Премьер-лига, 20 тур Астана 3 : 1 Кайсар Казахстан. Премьер-лига, 10 тур Кайсар 0 : 1 Астана Казахстан. Премьер-лига, 14 тур Астана 4 : 1 Кайсар Казахстан. Премьер-лига, 4 тур Кайсар 0 : 0 Астана Казахстан. Премьер-лига, 26 тур Астана 0 : 0 Кайсар Казахстан. Премьер-лига, 13 тур Кайсар 0 : 2 Астана Казахстан. Премьер-лига, 3 тур Астана 2 : 0 Кайсар Казахстан. Премьер-лига, 27 тур Кайсар 1 : 4 Астана Казахстан. Премьер-лига, 19 тур Астана 2 : 0 Кайсар Казахстан. Премьер-лига, 9 тур Кайсар 0 : 3 Астана Казахстан. Премьер-Лига, 19 тур Астана 2 : 0 Кайсар Казахстан. Премьер-Лига, 9 тур Кайсар 2 : 1 Астана Казахстан. Финальный раунд, 9 тур Астана 3 : 0 Кайсар Казахстан. Финальный раунд, 5 тур Кайсар 1 : 1 Астана Казахстан. Премьер-Лига, 13 тур Кайсар 1 : 0 Астана Казахстан. Премьер-Лига, 3 тур Астана 1 : 0 Кайсар Казахстан. Премьер-Лига, 23 тур Астана 3 : 0 Кайсар Казахстан. Премьер-Лига, 11 тур Кайсар 0 : 1 Астана

Прогноз на матч «Кайсар» – «Астана»

Исходя из текущей формы команд, «Астана» выглядит явным фаворитом. Команда стабильно забивает, демонстрирует надeжную оборону и уверенно контролирует матчи. «Кайсар», напротив, находится в кризисе, слабо играет в защите и мало забивает. Ожидается, что гости забьют как минимум дважды, а хозяевам будет крайне сложно вскрыть защитные порядки соперника. При этом «Астана» не склонна к разгромам на выезде, чаще ограничиваясь комфортным преимуществом.

Наиболее вероятным выглядит сценарий, где «Астана» откроет счeт в первом тайме и доведeт игру до победы с контролем мяча. «Кайсар» способен создать один-два момента, но реализовать их будет непросто. Прогнозируем уверенную, но не крупную победу гостей.

Рекомендация: