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Прогноз на точный счет матча «Кайсар» – «Астана»: Премьер-лига, 4 мая 2025

03 мая 2025 12:01
Кайсар - Астана
04 мая 2025, воскресенье 15:00 | Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
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5.5
Точный счёт 2:0 в пользу «Астаны»
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4 мая на стадионе им. Гани Муратбаева в Кызылорде состоится матч 7-го тура Премьер-лиги Казахстана между «Кайсаром» и «Астаной». Хозяева продолжают поиски победы, находясь на дне турнирной таблицы, а гости борются за лидерство и демонстрируют стабильные результаты. Игра обещает быть напряжeнной: «Кайсар» попытается прервать неудачную серию, а «Астана» – сохранить беспроигрышный ход.

«Кайсар»

«Кайсар» занимает 11-е место с 3 очками после 6 туров. Команда не выигрывает уже 9 матчей, а последняя игра завершилась поражением 1:2 от «Кызыл-Жар». Проблемы наблюдаются как в обороне, так и в атаке: за последние 5 матчей забито всего 4 мяча, а пропущено – 9. Средняя результативность – 0.80 гола за игру, при этом пропускают 1.80. Лидером атаки остаeтся Айбар Жаксылыков (3 гола за 7 матчей), однако ему не хватает поддержки. Команда часто допускает ошибки в обороне, особенно при позиционных атаках соперника.

«Астана»

«Астана» занимает 2-е место с 17 очками и не проигрывает в 8 последних матчах. В последней игре обыграли «Атырау» 2:0. За последние 5 матчей команда забила 8 голов и пропустила 4. Средняя результативность – 1.60 гола за игру, пропускают 0.80. Лидером атак остаeтся Джеффри Чарльз, забивший 8 голов в 11 матчах. «Астана» демонстрирует зрелую игру, умея контролировать мяч и грамотно обороняться при необходимости.

Факты о командах:

«Кайсар»

  • Не выигрывает в 9 последних матчах
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей
  • В среднем 0.80 гола за матч в атаке, 1.80 – в защите (последние 5 игр)

«Астана»

  • Не проигрывает в 8 последних матчах
  • Забивает в 8 последних матчах
  • В среднем 1.60 гола за матч в атаке, 0.80 – в защите (последние 5 игр)

Личные встречи
8% (2)
24% (6)
68% (17)
13
Забитых мячей
46
0.52
В среднем за матч
1.84
2:1
Крупнейшая победа
5:2
Самый результативный матч:  2:5
Самая крупная ничья:  1:1
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Кайсар
1 : 1
04.05.2025
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Кайсар
0 : 1
18.09.2024
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Астана
1 : 1
12.05.2024
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Астана
1 : 1
20.08.2023
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Кайсар
1 : 2
23.04.2023
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Астана
2 : 0
17.10.2021
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Кайсар
2 : 5
18.05.2021
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Астана
3 : 1
24.11.2020
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Кайсар
0 : 1
24.09.2020
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Астана
4 : 1
16.06.2019
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Кайсар
0 : 0
07.04.2019
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Астана
0 : 0
16.09.2018
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Кайсар
0 : 2
31.05.2018
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Астана
2 : 0
31.03.2018
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кайсар
1 : 4
18.09.2017
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Астана
2 : 0
06.07.2017
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Кайсар
0 : 3
29.04.2017
Астана
Казахстан. Премьер-Лига, 19 тур
Астана
2 : 0
04.07.2015
Кайсар
Казахстан. Премьер-Лига, 9 тур
Кайсар
2 : 1
25.04.2015
Астана
Казахстан. Финальный раунд, 9 тур
Астана
3 : 0
01.11.2014
Кайсар
Казахстан. Финальный раунд, 5 тур
Кайсар
1 : 1
28.09.2014
Астана
Казахстан. Премьер-Лига, 13 тур
Кайсар
1 : 0
24.05.2014
Астана
Казахстан. Премьер-Лига, 3 тур
Астана
1 : 0
29.03.2014
Кайсар
Казахстан. Премьер-Лига, 23 тур
Астана
3 : 0
23.09.2012
Кайсар
Казахстан. Премьер-Лига, 11 тур
Кайсар
0 : 1
20.05.2012
Астана
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Прогноз на матч «Кайсар» – «Астана»

Исходя из текущей формы команд, «Астана» выглядит явным фаворитом. Команда стабильно забивает, демонстрирует надeжную оборону и уверенно контролирует матчи. «Кайсар», напротив, находится в кризисе, слабо играет в защите и мало забивает. Ожидается, что гости забьют как минимум дважды, а хозяевам будет крайне сложно вскрыть защитные порядки соперника. При этом «Астана» не склонна к разгромам на выезде, чаще ограничиваясь комфортным преимуществом.

Наиболее вероятным выглядит сценарий, где «Астана» откроет счeт в первом тайме и доведeт игру до победы с контролем мяча. «Кайсар» способен создать один-два момента, но реализовать их будет непросто. Прогнозируем уверенную, но не крупную победу гостей.

Рекомендация:

  • Точный счeт 2:0 в пользу «Астаны» – коэффициент 5.50
  • Победа «Астаны» с форой (-1) – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Астаны» больше 1.5 – коэффициент 1.90

5.5
Точный счёт 2:0 в пользу «Астаны»
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Автор: Миронов Николай
Казахстан. Премьер-лига Астана Кайсар
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