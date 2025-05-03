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Прогноз на точный счет матча «Слуцк» – «Минск»: Беларусь. Высшая лига, 4 мая 2025

03 мая 2025 11:32
Слуцк - Минск
04 мая 2025, воскресенье 16:00 | Беларусь. Высшая лига, 7 тур
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6.8
Точный счет 1:1
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4 мая на «Городском стадионе» в Слуцке пройдет матч 7-го тура Высшей лиги, где местный «Слуцк» примет столичный «Минск». Обе команды подходят к игре с разной динамикой: хозяева пытаются остановить серию поражений, а гости стремятся укрепить позиции в середине таблицы. «Слуцк» опирается на организованную оборону и домашний фактор, а «Минск» показывает стабильность в атаке, забивая в каждом из шести последних матчей. Эта встреча обещает быть напряженной и богатой на моменты.

«Слуцк»

«Слуцк» пока разочаровывает своих болельщиков: всего 4 очка после 6 туров и три поражения подряд. Команда мало забивает (4 мяча в 5 последних матчах), а лучший бомбардир Артем Толкин отметился лишь одним голом. При этом оборона не проваливается полностью: 6 пропущенных за 5 матчей. Домашние матчи дают команде некоторую уверенность: «Слуцк» не проигрывает в 5 из 7 последних игр на своем поле. Для успеха в этой встрече потребуется максимальная концентрация и использование стандартов.

«Минск»

«Минск» стартовал заметно лучше, набрав 10 очков и находясь на 8-м месте. Команда демонстрирует хороший атакующий потенциал – 8 голов в 5 последних встречах, забивая в каждом из них. В то же время защита оставляет вопросы: 8 пропущенных за этот же период. Гости плохо выступают на выезде – без побед в 7 последних гостевых матчах. Несмотря на это, «Минск» стабильно создает моменты и способен использовать слабости соперника, особенно при игре вторым номером.

Факты о командах:

«Слуцк»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома
  • Забивает в 3 из 5 последних матчей
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • В среднем 0.80 гола за игру (последние 5 матчей)

«Минск»

  • Не выигрывает в 7 последних матчах в гостях
  • Забивает в 6 последних матчах
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей
  • В среднем 1.60 гола за игру (последние 5 матчей)

Личные встречи
32% (8)
16% (4)
52% (13)
23
Забитых мячей
29
0.92
В среднем за матч
1.16
2:0
Крупнейшая победа
5:2
Самый результативный матч:  5:2
Самая крупная ничья:  2:2
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Слуцк
1 : 2
04.05.2025
Минск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Минск
0 : 1
23.11.2024
Слуцк
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Слуцк
1 : 0
30.06.2024
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 17 тур
Минск
0 : 1
11.08.2023
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Слуцк
1 : 1
02.04.2023
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 19 тур
Минск
1 : 0
27.08.2022
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Слуцк
2 : 4
15.04.2022
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
Минск
2 : 1
25.09.2021
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
Слуцк
2 : 2
16.05.2021
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Слуцк
2 : 1
16.10.2020
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
Минск
1 : 0
30.05.2020
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Минск
1 : 0
01.11.2019
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
Слуцк
1 : 0
23.06.2019
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
Слуцк
0 : 1
22.09.2018
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Минск
0 : 2
11.05.2018
Слуцк
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Минск
1 : 1
10.09.2017
Слуцк
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Слуцк
2 : 0
06.05.2017
Минск
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Слуцк
0 : 1
30.10.2016
Минск
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Минск
5 : 2
15.06.2016
Слуцк
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Слуцк
0 : 1
16.08.2015
Минск
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Минск
2 : 0
25.04.2015
Слуцк
Беларусь. Высшая лига, 31 тур
Слуцк
1 : 2
23.11.2014
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
0 : 0
04.10.2014
Слуцк
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Слуцк
2 : 0
22.06.2014
Минск
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Минск
1 : 0
11.04.2014
Слуцк
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Прогноз на матч «Слуцк» – «Минск»

«Слуцк» будет стараться использовать преимущество домашнего поля, но нестабильность в атаке и недавние поражения могут сыграть свою роль. «Минск» демонстрирует более уверенную игру впереди и должен забить хотя бы один мяч. В то же время хозяева способны навязать борьбу и отличиться, учитывая их успешные серии дома.

Прогноз на точный счет: 1:1 ничья.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счет 1:1 – коэффициент 6.80
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Минска» больше 0.5 – коэффициент 1.60

6.8
Точный счет 1:1
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Автор: Мещеряков Денис
Беларусь. Высшая лига Минск Слуцк
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