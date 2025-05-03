4 мая на «Городском стадионе» в Слуцке пройдет матч 7-го тура Высшей лиги, где местный «Слуцк» примет столичный «Минск». Обе команды подходят к игре с разной динамикой: хозяева пытаются остановить серию поражений, а гости стремятся укрепить позиции в середине таблицы. «Слуцк» опирается на организованную оборону и домашний фактор, а «Минск» показывает стабильность в атаке, забивая в каждом из шести последних матчей. Эта встреча обещает быть напряженной и богатой на моменты.

«Слуцк»

«Слуцк» пока разочаровывает своих болельщиков: всего 4 очка после 6 туров и три поражения подряд. Команда мало забивает (4 мяча в 5 последних матчах), а лучший бомбардир Артем Толкин отметился лишь одним голом. При этом оборона не проваливается полностью: 6 пропущенных за 5 матчей. Домашние матчи дают команде некоторую уверенность: «Слуцк» не проигрывает в 5 из 7 последних игр на своем поле. Для успеха в этой встрече потребуется максимальная концентрация и использование стандартов.

«Минск»

«Минск» стартовал заметно лучше, набрав 10 очков и находясь на 8-м месте. Команда демонстрирует хороший атакующий потенциал – 8 голов в 5 последних встречах, забивая в каждом из них. В то же время защита оставляет вопросы: 8 пропущенных за этот же период. Гости плохо выступают на выезде – без побед в 7 последних гостевых матчах. Несмотря на это, «Минск» стабильно создает моменты и способен использовать слабости соперника, особенно при игре вторым номером.

Факты о командах:

«Слуцк»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома

Забивает в 3 из 5 последних матчей

Пропускает в 3 последних матчах

В среднем 0.80 гола за игру (последние 5 матчей)

«Минск»

Не выигрывает в 7 последних матчах в гостях

Забивает в 6 последних матчах

Пропускает в 6 из 8 последних матчей

В среднем 1.60 гола за игру (последние 5 матчей)

Личные встречи 32% (8) 16% (4) 52% (13) 23 Забитых мячей 29 0.92 В среднем за матч 1.16 2:0 Крупнейшая победа 5:2 Самый результативный матч: 5:2 Самая крупная ничья: 2:2 Беларусь. Высшая лига, 7 тур Слуцк 1 : 2 Минск Беларусь. Высшая лига, 29 тур Минск 0 : 1 Слуцк Беларусь. Высшая лига, 14 тур Слуцк 1 : 0 Минск Белоруссия. Высшая лига, 17 тур Минск 0 : 1 Слуцк Белоруссия. Высшая лига, 2 тур Слуцк 1 : 1 Минск Белоруссия. Высшая лига, 19 тур Минск 1 : 0 Слуцк Белоруссия. Высшая лига, 4 тур Слуцк 2 : 4 Минск Белоруссия. Высшая лига, 24 тур Минск 2 : 1 Слуцк Белоруссия. Высшая лига, 9 тур Слуцк 2 : 2 Минск Белоруссия. Высшая лига, 26 тур Слуцк 2 : 1 Минск Белоруссия. Высшая лига, 11 тур Минск 1 : 0 Слуцк Белоруссия. Высшая лига, 27 тур Минск 1 : 0 Слуцк Белоруссия. Высшая лига, 12 тур Слуцк 1 : 0 Минск Белоруссия. Высшая лига, 22 тур Слуцк 0 : 1 Минск Белоруссия. Высшая лига, 7 тур Минск 0 : 2 Слуцк Беларусь. Высшая лига, 21 тур Минск 1 : 1 Слуцк Беларусь. Высшая лига, 6 тур Слуцк 2 : 0 Минск Беларусь. Высшая лига, 27 тур Слуцк 0 : 1 Минск Беларусь. Высшая лига, 12 тур Минск 5 : 2 Слуцк Беларусь. Высшая лига, 16 тур Слуцк 0 : 1 Минск Беларусь. Высшая лига, 3 тур Минск 2 : 0 Слуцк Беларусь. Высшая лига, 31 тур Слуцк 1 : 2 Минск Беларусь. Высшая лига, 26 тур Минск 0 : 0 Слуцк Беларусь. Высшая лига, 14 тур Слуцк 2 : 0 Минск Беларусь. Высшая лига, 3 тур Минск 1 : 0 Слуцк

Прогноз на матч «Слуцк» – «Минск»

«Слуцк» будет стараться использовать преимущество домашнего поля, но нестабильность в атаке и недавние поражения могут сыграть свою роль. «Минск» демонстрирует более уверенную игру впереди и должен забить хотя бы один мяч. В то же время хозяева способны навязать борьбу и отличиться, учитывая их успешные серии дома.

Прогноз на точный счет: 1:1 ничья.

Рекомендованные ставки: