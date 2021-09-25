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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Минск - Слуцк
Минск - Слуцк: обзор матча 25 сентября 2021
Минск
25.09.2021, суббота, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Слуцк
73'
Я. Яроцкий
90+4'
Е. Богомольский
55'
А. Бутаревич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Минск - Слуцк
ГОЛ! 2:1!
Е. Богомольский
Пас отдал
Е. Малашевич
90'
+4
Замена
Ю. Козлов
️️️️
А. Шрамченко
90'
+3
Замена
М. Касараб
️️️️
Ю. Остроух
87'
Желтая карточка
А. Шрамченко
83'
82'
Замена
Ю. Клочков
️️️️
А. Потапенко
81'
Замена
M. Buraev
️️️️
Д. Сасин
Замена
Е. Богомольский
️️️️
Д. Алисейко
79'
76'
Замена
E. Semenov
️️️️
S. Gvazava
ГОЛ! 1:1!
Я. Яроцкий
Пас отдал
Д. Алисейко
73'
70'
Замена
С. Альфред
️️️️
С. Баланович
55'
ГОЛ! 0:1!
А. Бутаревич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
25
Юрий Остроух
ЦЗ
0
S. Kontsevoj
ЦЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
16
Дмитрий Алисейко
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
70
Салли Муниру
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
8
Антон Шрамченко
ЦФ
21
Michael López
ЦФ
31
Павел Пришивалко
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Слуцк
12
Artem Gomelko
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
44
Алексей Бутаревич
ЦП
23
Igor Bobko
ЦП
17
Андрей Потапенко
ЦФ
22
Евгений Велько
ЦФ
12
Никита Былинкин
ЦФ
77
Дмитрий Сасин
ЦФ
8
Арсений Концедайлов
ЦФ
7
Shota Gvazava
ЦФ
Минск
15
Максим Касараб
ЦЗ
10
Юрий Козлов
ЦП
31
Данила Князев
ЦП
7
Евгений Малашевич
ЦП
16
Sergey Veremko
ЦФ
19
Егор Богомольский
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
6
Юлий Кузнецов
ЦФ
Слуцк
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
0
M. Buraev
ЦП
27
Maxim Focşa
ЦП
8
Egor Semenov
ЦП
29
Стивен Альфред
ЦФ
74
Михаил Сачковский
ЦФ
7
Юрий Клочков
ЦФ
15
Валерий Бочеров
ЦФ
12
Дмитрий Харитонов
ЦФ
30
Илья Брановец
ЦФ
4-3-1-3
25
Остроух
3
Чаговец
16
Алисейко
0
10
Сазончик
15
Евдокимов
70
Муниру
23
Яроцкий
31
Пришивалко
21
8
Шрамченко
2-2-5
12
5
Жевнеров
23
Баланович
44
Бутаревич
23
22
Велько
7
8
Концедайлов
77
Сасин
12
Былинкин
25
Остроух
15
Касараб
15
Касараб
25
Остроух
8
Шрамченко
10
Козлов
10
Козлов
8
Шрамченко
16
Алисейко
19
Богомольский
19
Богомольский
16
Алисейко
77
Сасин
0
0
77
Сасин
7
8
8
7
23
Баланович
29
Альфред
29
Альфред
23
Баланович
17
Потапенко
7
Клочков
7
Клочков
17
Потапенко
Остались в запасе
Минск
Слуцк
31
Данила Князев
ЦП
7
Евгений Малашевич
ЦП
16
Sergey Veremko
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
6
Юлий Кузнецов
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
27
Maxim Focşa
ЦП
74
Михаил Сачковский
ЦФ
15
Валерий Бочеров
ЦФ
12
Дмитрий Харитонов
ЦФ
30
Илья Брановец
ЦФ
Остались в запасе
31
Данила Князев
ЦП
7
Евгений Малашевич
ЦП
16
Sergey Veremko
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
6
Юлий Кузнецов
ЦФ
Остались в запасе
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
27
Maxim Focşa
ЦП
74
Михаил Сачковский
ЦФ
15
Валерий Бочеров
ЦФ
12
Дмитрий Харитонов
ЦФ
30
Илья Брановец
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Статистика матча Минск - Слуцк
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
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