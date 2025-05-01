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«Акрон» – «Динамо Мх»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2025 с коэффициентом 1.59

01 мая 2025 10:39
Акрон - Динамо Мх
02 мая 2025, пятница 18:00 | Россия. Премьер-лига, 27 тур
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1.59
тотал матча больше 2 голов, коэффициент – 1.59
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2 мая 2025 года в 18:00 пройдет матч 27-го тура российской Премьер-Лиги. «Акрон» будет принимать гостей из Махачкалы – «Динамо».

«Акрон»

Команда из Тольятти близка к тому, чтобы закрыть вопрос с пропиской в РПЛ на следующий сезон. За четыре тура до финиша кампании «Акрон» идет на десятой строчке в турнирной таблице. Дзюба и сотоварищи возвышаются над зоной стыковых матчей на 6 очков. Игра с «Динамо» будет иметь очень немалое значение.

Последние три игры:

  • Химки – Акрон 2:2
  • Акрон – Спартак 2:3
  • Акрон – Факел 1:0

«Динамо» Махачкала

Клуб из Махачкалы расположился аккурат за своим ближайшим соперником – на одиннадцатой строчке в таблице. При этом отставание от «Акрона» составляет два зачетных балла. В случае успеха, «Динамо» обойдет оппонента из Тольятти.

Последние три игры:

  • Динамо Махачкала – Краснодар 2:3
  • Оренбург – Динамо Махачкала 2:1
  • Спартак – Динамо Махачкала 1:2

Личные встречи
60% (3)
40% (2)
0% (0)
8
Забитых мячей
3
1.6
В среднем за матч
0.6
3:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
1 : 1
26.10.2024
Акрон
Россия. Первая лига, 32 тур
Акрон
3 : 1
12.05.2024
Динамо Мх
Россия. Первая лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 1
08.10.2023
Акрон
Россия. Первая лига, 24 тур
Акрон
2 : 0
26.03.2023
Динамо Мх
Россия. Первая лига, 8 тур
Динамо Мх
1 : 1
04.09.2022
Акрон

Прогноз на матч «Акрон» – «Динамо» Махачкала

В 10 из 12 крайних матчей «Акрона» в российской Премьер-Лиге забивалось минимум два гола. Тольяттинцы не стесняются играть в атаку, но и «Динамо» все еще нуждается в набранных очках и едва ли будет весь матч отсиживаться в обороне. Ждем, что соперники порадуют публику голами.

Прогноз: тотал матча больше 2 голов, коэффициент – 1,59

1.59
тотал матча больше 2 голов, коэффициент – 1.59
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Автор: Орлов Максим
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Акрон
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