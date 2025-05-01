2 мая 2025 года в 18:00 пройдет матч 27-го тура российской Премьер-Лиги. «Акрон» будет принимать гостей из Махачкалы – «Динамо».

«Акрон»

Команда из Тольятти близка к тому, чтобы закрыть вопрос с пропиской в РПЛ на следующий сезон. За четыре тура до финиша кампании «Акрон» идет на десятой строчке в турнирной таблице. Дзюба и сотоварищи возвышаются над зоной стыковых матчей на 6 очков. Игра с «Динамо» будет иметь очень немалое значение.

Последние три игры:

Химки – Акрон 2:2

Акрон – Спартак 2:3

Акрон – Факел 1:0

«Динамо» Махачкала

Клуб из Махачкалы расположился аккурат за своим ближайшим соперником – на одиннадцатой строчке в таблице. При этом отставание от «Акрона» составляет два зачетных балла. В случае успеха, «Динамо» обойдет оппонента из Тольятти.

Последние три игры:

Динамо Махачкала – Краснодар 2:3

Оренбург – Динамо Махачкала 2:1

Спартак – Динамо Махачкала 1:2

Личные встречи 60% (3) 40% (2) 0% (0) 8 Забитых мячей 3 1.6 В среднем за матч 0.6 3:1 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 3:1 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. Премьер-лига, 13 тур Динамо Мх 1 : 1 Акрон Россия. Первая лига, 32 тур Акрон 3 : 1 Динамо Мх Россия. Первая лига, 13 тур Динамо Мх 0 : 1 Акрон Россия. Первая лига, 24 тур Акрон 2 : 0 Динамо Мх Россия. Первая лига, 8 тур Динамо Мх 1 : 1 Акрон

Прогноз на матч «Акрон» – «Динамо» Махачкала

В 10 из 12 крайних матчей «Акрона» в российской Премьер-Лиге забивалось минимум два гола. Тольяттинцы не стесняются играть в атаку, но и «Динамо» все еще нуждается в набранных очках и едва ли будет весь матч отсиживаться в обороне. Ждем, что соперники порадуют публику голами.

Прогноз: тотал матча больше 2 голов, коэффициент – 1,59