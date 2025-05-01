2 мая 2025 года в 18:00 пройдет матч 27-го тура российской Премьер-Лиги. «Акрон» будет принимать гостей из Махачкалы – «Динамо».
«Акрон»
Команда из Тольятти близка к тому, чтобы закрыть вопрос с пропиской в РПЛ на следующий сезон. За четыре тура до финиша кампании «Акрон» идет на десятой строчке в турнирной таблице. Дзюба и сотоварищи возвышаются над зоной стыковых матчей на 6 очков. Игра с «Динамо» будет иметь очень немалое значение.
Последние три игры:
- Химки – Акрон 2:2
- Акрон – Спартак 2:3
- Акрон – Факел 1:0
«Динамо» Махачкала
Клуб из Махачкалы расположился аккурат за своим ближайшим соперником – на одиннадцатой строчке в таблице. При этом отставание от «Акрона» составляет два зачетных балла. В случае успеха, «Динамо» обойдет оппонента из Тольятти.
Последние три игры:
- Динамо Махачкала – Краснодар 2:3
- Оренбург – Динамо Махачкала 2:1
- Спартак – Динамо Махачкала 1:2
Прогноз на матч «Акрон» – «Динамо» Махачкала
В 10 из 12 крайних матчей «Акрона» в российской Премьер-Лиге забивалось минимум два гола. Тольяттинцы не стесняются играть в атаку, но и «Динамо» все еще нуждается в набранных очках и едва ли будет весь матч отсиживаться в обороне. Ждем, что соперники порадуют публику голами.
Прогноз: тотал матча больше 2 голов, коэффициент – 1,59