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«Динамо Минск» – «Минск»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 2.00

26 апреля 2025 13:49
Динамо Мн - Минск
27 апр. 2025, воскресенье 20:00 | Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Перейти в онлайн матча
2.0
Победа «Динамо Минск» – коэффициент 2.00
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27 апреля в рамках 6-го тура Высшей лиги Беларуси состоится интересный матч между «Динамо Минск» и «Минском». Оба клуба находятся в топ-8, и победа в этой встрече будет важна для улучшения их позиций. «Динамо Минск» демонстрирует стабильную форму в последних играх, в то время как «Минск» продолжает бороться за высокие места в турнире.

«Динамо Минск»

После 4 туров «Динамо Минск» набирает 7 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице. В последних 5 играх команда забила 6 голов и пропустила 4, что в среднем составляет 1.2 гола за матч в атаке и 0.8 гола в защите. Лучший бомбардир команды – Алексей Гаврилович, который забил 3 гола в 13 матчах. «Динамо Минск» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей и будет стремиться продлить свою серию без поражений, играя на своем поле.

«Минск»

«Минск» набрал 10 очков после 5 туров и занимает 3-е место. В последних 5 матчах команда забила 7 голов (1.4 гола за матч) и пропустила 6 (1.2 гола за матч). Минск не проигрывает в 4 последних играх и выглядит достаточно сбалансированным коллективом. Лучший бомбардир – Денис Козловский с 6 голами в 9 матчах. Несмотря на хорошие результаты в атаке, «Минск» по-прежнему имеет проблемы в обороне, что делает их уязвимыми на выезде.

Факты о командах

«Динамо Минск»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.
  • В последних 5 играх забивает 1.2 гола за матч и пропускает 0.8.
  • Лучший бомбардир команды – Алексей Гаврилович с 3 голами в 13 матчах.

«Минск»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах.
  • В последних 5 играх забивает 1.4 гола за матч и пропускает 1.2.
  • Лучший бомбардир команды – Денис Козловский с 6 голами в 9 матчах.

Личные встречи
60% (21)
29% (10)
11% (4)
51
Забитых мячей
22
1.46
В среднем за матч
0.63
3:0
Крупнейшая победа
4:3
Самый результативный матч:  3:4
Самая крупная ничья:  3:3
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Динамо Мн
2 : 0
24.09.2024
Минск
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Минск
0 : 0
31.03.2024
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
Динамо Мн
1 : 0
21.10.2023
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
Минск
1 : 1
27.05.2023
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
Динамо Мн
3 : 1
07.08.2022
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
Минск
0 : 1
18.03.2022
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
Динамо Мн
2 : 0
28.08.2021
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Минск
1 : 3
24.04.2021
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 17 тур
Динамо Мн
1 : 0
12.07.2020
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Минск
3 : 2
28.03.2020
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 17 тур
Динамо Мн
3 : 2
11.08.2019
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Минск
0 : 0
05.04.2019
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
Минск
3 : 3
20.10.2018
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
Динамо Мн
1 : 0
01.06.2018
Минск
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Динамо Мн
1 : 0
16.09.2017
Минск
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Минск
0 : 2
10.05.2017
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
0 : 0
23.10.2016
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Динамо Мн
1 : 0
10.06.2016
Минск
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Динамо Мн
1 : 1
31.08.2015
Минск
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Минск
0 : 3
11.05.2015
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Минск
0 : 2
29.06.2014
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Динамо Мн
2 : 0
19.04.2014
Минск
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Минск
1 : 2
19.06.2013
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Динамо Мн
3 : 0
07.04.2013
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
0 : 2
20.10.2012
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Динамо Мн
1 : 0
15.06.2012
Минск
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Минск
0 : 0
06.04.2012
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 33 тур
Динамо Мн
3 : 4
27.11.2011
Минск
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Динамо Мн
1 : 2
12.06.2011
Минск
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Минск
0 : 0
06.04.2011
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Минск
0 : 0
24.10.2010
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Минск
0 : 2
09.06.2010
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Динамо Мн
0 : 2
10.04.2010
Минск
Чемпионат Белоруссии, 14 тур
Минск
0 : 0
02.08.2009
Динамо Мн
Чемпионат Белоруссии, 1 тур
Динамо Мн
2 : 1
05.04.2009
Минск
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Прогноз на матч «Динамо Минск» – «Минск»

Этот матч между «Динамо Минск» и «Минском» обещает быть довольно напряженным. Ожидается, что «Динамо Минск», играя на своем стадионе, будет доминировать в атаке. Они демонстрируют хорошую оборону и стабильные результаты в последних играх. «Минск» в свою очередь, будет искать моменты для контратак, но в целом их оборона остается уязвимой, особенно на выезде.

«Динамо Минск» имеет отличную серию на домашнем стадионе, и вряд ли «Минск» сумеет навязать им борьбу на равных, учитывая текущую форму обеих команд. Прогнозируется, что «Динамо Минск» одержит победу с небольшой вероятностью забитого гола с обеих сторон, что делает ставку на «Динамо Минск» весьма перспективной.

Рекомендации для ставок:

  • Победа «Динамо Минск» – коэффициент 2.00
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.15
  • Оба забьют – Нет – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Динамо Минск» больше 1.5 – коэффициент 2.20

2.0
Победа «Динамо Минск» – коэффициент 2.00
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Автор: Миронов Николай
Беларусь. Высшая лига Минск Динамо Мн
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