27 апреля в рамках 6-го тура Высшей лиги Беларуси состоится интересный матч между «Динамо Минск» и «Минском». Оба клуба находятся в топ-8, и победа в этой встрече будет важна для улучшения их позиций. «Динамо Минск» демонстрирует стабильную форму в последних играх, в то время как «Минск» продолжает бороться за высокие места в турнире.

«Динамо Минск»

После 4 туров «Динамо Минск» набирает 7 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице. В последних 5 играх команда забила 6 голов и пропустила 4, что в среднем составляет 1.2 гола за матч в атаке и 0.8 гола в защите. Лучший бомбардир команды – Алексей Гаврилович, который забил 3 гола в 13 матчах. «Динамо Минск» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей и будет стремиться продлить свою серию без поражений, играя на своем поле.

«Минск»

«Минск» набрал 10 очков после 5 туров и занимает 3-е место. В последних 5 матчах команда забила 7 голов (1.4 гола за матч) и пропустила 6 (1.2 гола за матч). Минск не проигрывает в 4 последних играх и выглядит достаточно сбалансированным коллективом. Лучший бомбардир – Денис Козловский с 6 голами в 9 матчах. Несмотря на хорошие результаты в атаке, «Минск» по-прежнему имеет проблемы в обороне, что делает их уязвимыми на выезде.

Факты о командах

«Динамо Минск»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.

В последних 5 играх забивает 1.2 гола за матч и пропускает 0.8.

Лучший бомбардир команды – Алексей Гаврилович с 3 голами в 13 матчах.

«Минск»

Не проигрывает в 4 последних матчах.

В последних 5 играх забивает 1.4 гола за матч и пропускает 1.2.

Лучший бомбардир команды – Денис Козловский с 6 голами в 9 матчах.

Личные встречи 60% (21) 29% (10) 11% (4) 51 Забитых мячей 22 1.46 В среднем за матч 0.63 3:0 Крупнейшая победа 4:3 Самый результативный матч: 3:4 Самая крупная ничья: 3:3 Беларусь. Высшая лига, 17 тур Динамо Мн 2 : 0 Минск Беларусь. Высшая лига, 2 тур Минск 0 : 0 Динамо Мн Белоруссия. Высшая лига, 25 тур Динамо Мн 1 : 0 Минск Белоруссия. Высшая лига, 10 тур Минск 1 : 1 Динамо Мн Белоруссия. Высшая лига, 16 тур Динамо Мн 3 : 1 Минск Белоруссия. Высшая лига, 1 тур Минск 0 : 1 Динамо Мн Белоруссия. Высшая лига, 21 тур Динамо Мн 2 : 0 Минск Белоруссия. Высшая лига, 6 тур Минск 1 : 3 Динамо Мн Белоруссия. Высшая лига, 17 тур Динамо Мн 1 : 0 Минск Белоруссия. Высшая лига, 2 тур Минск 3 : 2 Динамо Мн Белоруссия. Высшая лига, 17 тур Динамо Мн 3 : 2 Минск Белоруссия. Высшая лига, 2 тур Минск 0 : 0 Динамо Мн Белоруссия. Высшая лига, 25 тур Минск 3 : 3 Динамо Мн Белоруссия. Высшая лига, 10 тур Динамо Мн 1 : 0 Минск Беларусь. Высшая лига, 22 тур Динамо Мн 1 : 0 Минск Беларусь. Высшая лига, 7 тур Минск 0 : 2 Динамо Мн Беларусь. Высшая лига, 26 тур Минск 0 : 0 Динамо Мн Беларусь. Высшая лига, 11 тур Динамо Мн 1 : 0 Минск Беларусь. Высшая лига, 18 тур Динамо Мн 1 : 1 Минск Беларусь. Высшая лига, 5 тур Минск 0 : 3 Динамо Мн Беларусь. Высшая лига, 15 тур Минск 0 : 2 Динамо Мн Беларусь. Высшая лига, 4 тур Динамо Мн 2 : 0 Минск Беларусь. Высшая лига, 13 тур Минск 1 : 2 Динамо Мн Беларусь. Высшая лига, 2 тур Динамо Мн 3 : 0 Минск Беларусь. Высшая лига, 28 тур Минск 0 : 2 Динамо Мн Беларусь. Высшая лига, 14 тур Динамо Мн 1 : 0 Минск Беларусь. Высшая лига, 3 тур Минск 0 : 0 Динамо Мн Беларусь. Высшая лига, 33 тур Динамо Мн 3 : 4 Минск Беларусь. Высшая лига, 13 тур Динамо Мн 1 : 2 Минск Беларусь. Высшая лига, 2 тур Минск 0 : 0 Динамо Мн Беларусь. Высшая лига, 29 тур Минск 0 : 0 Динамо Мн Беларусь. Высшая лига, 13 тур Минск 0 : 2 Динамо Мн Беларусь. Высшая лига, 2 тур Динамо Мн 0 : 2 Минск Чемпионат Белоруссии, 14 тур Минск 0 : 0 Динамо Мн Чемпионат Белоруссии, 1 тур Динамо Мн 2 : 1 Минск

Прогноз на матч «Динамо Минск» – «Минск»

Этот матч между «Динамо Минск» и «Минском» обещает быть довольно напряженным. Ожидается, что «Динамо Минск», играя на своем стадионе, будет доминировать в атаке. Они демонстрируют хорошую оборону и стабильные результаты в последних играх. «Минск» в свою очередь, будет искать моменты для контратак, но в целом их оборона остается уязвимой, особенно на выезде.

«Динамо Минск» имеет отличную серию на домашнем стадионе, и вряд ли «Минск» сумеет навязать им борьбу на равных, учитывая текущую форму обеих команд. Прогнозируется, что «Динамо Минск» одержит победу с небольшой вероятностью забитого гола с обеих сторон, что делает ставку на «Динамо Минск» весьма перспективной.

Рекомендации для ставок: