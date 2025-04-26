В одном из самых ожидаемых матчей Кубка Англии, «Ноттингем Форест» примет «Манчестер Сити» на стадионе Уэмбли. Обе команды подходят к встрече с разными целями: «Ноттингем Форест» хочет продолжить свою удачную серию в турнире, а «Манчестер Сити» стремится к очередной победе, чтобы продолжить борьбу за трофей.
«Ноттингем Форест»
После 30 туров в Премьер-лиге «Ноттингем Форест» набрал 30 очков и занимает 15 место. Несмотря на несколько поражений в последних играх, команда продолжает бороться за выживание в английской элите. В Кубке Англии «Ноттингем Форест» демонстрирует хорошую форму, выиграв в 4 последних матчах, включая напряженную победу в серии пенальти над «Брайтоном». Лучший бомбардир команды, Модибо Саньян, с 2 голами в 26 матчах, не является самым ярким атакующим игроком, что затрудняет задачу команды в атаке.
«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити», в свою очередь, продемонстрировал отличные результаты в последних матчах Кубка Англии, победив «Борнмут» (2:1). В Премьер-лиге команда находит свою форму, занимая 2 место с 70 очками после 30 туров. Лучший бомбардир клуба, Джонатан Дэвид, продолжает удивлять своей результативностью, забив 23 гола в 41 матче. Несмотря на стабильную атакующую игру, «Манчестер Сити» также показывает сильную оборону, пропуская всего 0.60 гола за игру в последних 5 матчах.
Факты о командах
«Ноттингем Форест»
- Победил в 4 последних матчах Кубка Англии.
- Забивает в среднем 0.80 гола за игру в последних 5 играх.
- Пропускает в среднем 0.80 гола за игру в последних 5 играх.
- Не проигрывает в 11 из 13 последних матчей дома.
«Манчестер Сити»
- Победил в 4 последних матчах Кубка Англии.
- Забивает в среднем 2.20 гола за игру в последних 5 играх.
- Пропускает в среднем 0.60 гола за игру в последних 5 играх.
- Не проигрывает в 3 последних матчах.
Прогноз на матч
«Манчестер Сити» будет фаворитом встречи, однако «Ноттингем Форест», особенно играя дома, может создать проблемы. В последних матчах «Ноттингем Форест» стабильно забивает и может использовать свои моменты, особенно при поддержке домашних трибун. Однако, с учетом атакующего потенциала и стабильной обороны «Манчестер Сити», они скорее всего возьмут верх в этом матче.
Рекомендации для ставок
- Победа «Манчестер Сити» – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10