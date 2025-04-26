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«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 1.85

26 апреля 2025 13:32
Ноттингем Форест - Манчестер Сити
27 апр. 2025, воскресенье 18:30 | Англия. Кубок, 1/2 финала
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1.85
Победа «Манчестер Сити» – коэффициент 1.85
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В одном из самых ожидаемых матчей Кубка Англии, «Ноттингем Форест» примет «Манчестер Сити» на стадионе Уэмбли. Обе команды подходят к встрече с разными целями: «Ноттингем Форест» хочет продолжить свою удачную серию в турнире, а «Манчестер Сити» стремится к очередной победе, чтобы продолжить борьбу за трофей.

«Ноттингем Форест»

После 30 туров в Премьер-лиге «Ноттингем Форест» набрал 30 очков и занимает 15 место. Несмотря на несколько поражений в последних играх, команда продолжает бороться за выживание в английской элите. В Кубке Англии «Ноттингем Форест» демонстрирует хорошую форму, выиграв в 4 последних матчах, включая напряженную победу в серии пенальти над «Брайтоном». Лучший бомбардир команды, Модибо Саньян, с 2 голами в 26 матчах, не является самым ярким атакующим игроком, что затрудняет задачу команды в атаке.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити», в свою очередь, продемонстрировал отличные результаты в последних матчах Кубка Англии, победив «Борнмут» (2:1). В Премьер-лиге команда находит свою форму, занимая 2 место с 70 очками после 30 туров. Лучший бомбардир клуба, Джонатан Дэвид, продолжает удивлять своей результативностью, забив 23 гола в 41 матче. Несмотря на стабильную атакующую игру, «Манчестер Сити» также показывает сильную оборону, пропуская всего 0.60 гола за игру в последних 5 матчах.

Факты о командах

«Ноттингем Форест»

  • Победил в 4 последних матчах Кубка Англии.
  • Забивает в среднем 0.80 гола за игру в последних 5 играх.
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру в последних 5 играх.
  • Не проигрывает в 11 из 13 последних матчей дома.

«Манчестер Сити»

  • Победил в 4 последних матчах Кубка Англии.
  • Забивает в среднем 2.20 гола за игру в последних 5 играх.
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру в последних 5 играх.
  • Не проигрывает в 3 последних матчах.

Личные встречи
29% (2)
14% (1)
57% (4)
5
Забитых мячей
14
0.71
В среднем за матч
2
3:0
Крупнейшая победа
6:0
Самый результативный матч:  6:0
Самая крупная ничья:  1:1
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
08.03.2025
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Манчестер Сити
3 : 0
04.12.2024
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Ноттингем Форест
0 : 2
28.04.2024
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Сити
2 : 0
23.09.2023
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
18.02.2023
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Манчестер Сити
6 : 0
31.08.2022
Ноттингем Форест
Англия. Кубок, 1/32 финала
Манчестер Сити
0 : 3
03.01.2009
Ноттингем Форест
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Прогноз на матч

«Манчестер Сити» будет фаворитом встречи, однако «Ноттингем Форест», особенно играя дома, может создать проблемы. В последних матчах «Ноттингем Форест» стабильно забивает и может использовать свои моменты, особенно при поддержке домашних трибун. Однако, с учетом атакующего потенциала и стабильной обороны «Манчестер Сити», они скорее всего возьмут верх в этом матче.

Рекомендации для ставок

  • Победа «Манчестер Сити» – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10

1.85
Победа «Манчестер Сити» – коэффициент 1.85
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Автор: Бестужев Павел
Англия. Кубок Манчестер Сити Ноттингем Форест
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