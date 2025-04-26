В одном из самых ожидаемых матчей Кубка Англии, «Ноттингем Форест» примет «Манчестер Сити» на стадионе Уэмбли. Обе команды подходят к встрече с разными целями: «Ноттингем Форест» хочет продолжить свою удачную серию в турнире, а «Манчестер Сити» стремится к очередной победе, чтобы продолжить борьбу за трофей.

«Ноттингем Форест»

После 30 туров в Премьер-лиге «Ноттингем Форест» набрал 30 очков и занимает 15 место. Несмотря на несколько поражений в последних играх, команда продолжает бороться за выживание в английской элите. В Кубке Англии «Ноттингем Форест» демонстрирует хорошую форму, выиграв в 4 последних матчах, включая напряженную победу в серии пенальти над «Брайтоном». Лучший бомбардир команды, Модибо Саньян, с 2 голами в 26 матчах, не является самым ярким атакующим игроком, что затрудняет задачу команды в атаке.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити», в свою очередь, продемонстрировал отличные результаты в последних матчах Кубка Англии, победив «Борнмут» (2:1). В Премьер-лиге команда находит свою форму, занимая 2 место с 70 очками после 30 туров. Лучший бомбардир клуба, Джонатан Дэвид, продолжает удивлять своей результативностью, забив 23 гола в 41 матче. Несмотря на стабильную атакующую игру, «Манчестер Сити» также показывает сильную оборону, пропуская всего 0.60 гола за игру в последних 5 матчах.

Факты о командах

«Ноттингем Форест»

Победил в 4 последних матчах Кубка Англии.

Забивает в среднем 0.80 гола за игру в последних 5 играх.

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру в последних 5 играх.

Не проигрывает в 11 из 13 последних матчей дома.

«Манчестер Сити»

Победил в 4 последних матчах Кубка Англии.

Забивает в среднем 2.20 гола за игру в последних 5 играх.

Пропускает в среднем 0.60 гола за игру в последних 5 играх.

Не проигрывает в 3 последних матчах.

Личные встречи 29% (2) 14% (1) 57% (4) 5 Забитых мячей 14 0.71 В среднем за матч 2 3:0 Крупнейшая победа 6:0 Самый результативный матч: 6:0 Самая крупная ничья: 1:1 Англия. Премьер-лига, 28 тур Ноттингем Форест 1 : 0 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 14 тур Манчестер Сити 3 : 0 Ноттингем Форест Англия. Премьер-лига, 35 тур Ноттингем Форест 0 : 2 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 6 тур Манчестер Сити 2 : 0 Ноттингем Форест Англия. Премьер-лига, 24 тур Ноттингем Форест 1 : 1 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 5 тур Манчестер Сити 6 : 0 Ноттингем Форест Англия. Кубок, 1/32 финала Манчестер Сити 0 : 3 Ноттингем Форест

Прогноз на матч

«Манчестер Сити» будет фаворитом встречи, однако «Ноттингем Форест», особенно играя дома, может создать проблемы. В последних матчах «Ноттингем Форест» стабильно забивает и может использовать свои моменты, особенно при поддержке домашних трибун. Однако, с учетом атакующего потенциала и стабильной обороны «Манчестер Сити», они скорее всего возьмут верх в этом матче.

Рекомендации для ставок