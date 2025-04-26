27 апреля на стадионе «Болларт-Делелис» состоится матч 31-го тура Лиги 1, в котором «Ланс» примет «Осер». Оба клуба находятся в разных зонах турнирной таблицы, однако встреча обещает быть захватывающей, учитывая текущую форму команд и их мотивацию.
«Ланс»
После 30 туров «Ланс» набрал 45 очков и занимает 8 место в турнирной таблице. В последние недели команда показывает стабильные результаты, но не без сложностей. В последних 5 матчах «Ланс» забивает 5 голов, что составляет в среднем 1 гол за игру, но пропускает 4 гола, что свидетельствует о проблемах в обороне. В то же время, команда демонстрирует хорошие результаты на домашнем стадионе, и важно отметить, что «Ланс» не проигрывает в 7 последних матчах против «Осер».
Лучший бомбардир команды – Мбала Нзола с 6 голами в 23 матчах. «Ланс» стремится закрепиться в верхней части турнирной таблицы, и этот матч будет важным шагом на пути к достижению этой цели.
«Осер»
«Осер» набрал 38 очков после 30 туров и занимает 11 место в Лиге 1. Команда демонстрирует довольно стабильные результаты в атаке, забивая в последних 6 матчах, однако проблемы с обороной остаются: в последних 5 играх «Осер» пропустил 7 голов. В среднем команда забивает 1 гол за игру, но также имеет среднее количество пропущенных мячей – 1.40 за игру.
Ключевым игроком для «Осер» является Хамед Траоре, лучший бомбардир команды, который забил 10 голов в 24 матчах. Несмотря на некоторые проблемы в защите, команда продолжает бороться за место в середине таблицы, что делает эту встречу важной для дальнейшего развития событий.
Факты о командах
«Ланс»
- В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за игру.
- Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.
- Не проигрывает в 7 последних матчах против «Осер».
«Осер»
- В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за игру.
- Пропускает в среднем 1.40 гола за игру.
- Забивает в 6 последних матчах.
Прогноз на матч
«Ланс» показал хорошую форму в последних матчах и продолжает бороться за более высокие позиции в турнирной таблице. Встреча с «Осером» – отличный шанс укрепить свою позицию, особенно с учетом их хороших результатов на домашнем стадионе. Несмотря на неудачи в защите, «Ланс» является фаворитом этого матча, особенно учитывая статистику последних встреч с «Осером».
«Осер» показывает достаточно стабильные результаты в атаке, но проблемы в обороне могут стать ключевыми в этом матче. «Ланс» имеет преимущество и будет стремиться закрепить свою позицию в верхней части таблицы. Ожидается, что «Ланс» будет контролировать игру и обеспечит себе важную победу.
Рекомендации для ставок
- Победа «Ланса» – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.05