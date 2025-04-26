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«Ланс» – «Осер»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 1.53

26 апреля 2025 11:25
Ланс - Осер
27 апр. 2025, воскресенье 18:15 | Франция. Лига 1, 31 тур
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1.53
Победа «Ланса» – коэффициент 1.53
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27 апреля на стадионе «Болларт-Делелис» состоится матч 31-го тура Лиги 1, в котором «Ланс» примет «Осер». Оба клуба находятся в разных зонах турнирной таблицы, однако встреча обещает быть захватывающей, учитывая текущую форму команд и их мотивацию.

«Ланс»

После 30 туров «Ланс» набрал 45 очков и занимает 8 место в турнирной таблице. В последние недели команда показывает стабильные результаты, но не без сложностей. В последних 5 матчах «Ланс» забивает 5 голов, что составляет в среднем 1 гол за игру, но пропускает 4 гола, что свидетельствует о проблемах в обороне. В то же время, команда демонстрирует хорошие результаты на домашнем стадионе, и важно отметить, что «Ланс» не проигрывает в 7 последних матчах против «Осер».

Лучший бомбардир команды – Мбала Нзола с 6 голами в 23 матчах. «Ланс» стремится закрепиться в верхней части турнирной таблицы, и этот матч будет важным шагом на пути к достижению этой цели.

«Осер»

«Осер» набрал 38 очков после 30 туров и занимает 11 место в Лиге 1. Команда демонстрирует довольно стабильные результаты в атаке, забивая в последних 6 матчах, однако проблемы с обороной остаются: в последних 5 играх «Осер» пропустил 7 голов. В среднем команда забивает 1 гол за игру, но также имеет среднее количество пропущенных мячей – 1.40 за игру.

Ключевым игроком для «Осер» является Хамед Траоре, лучший бомбардир команды, который забил 10 голов в 24 матчах. Несмотря на некоторые проблемы в защите, команда продолжает бороться за место в середине таблицы, что делает эту встречу важной для дальнейшего развития событий.

Факты о командах

«Ланс»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.
  • Не проигрывает в 7 последних матчах против «Осер».

«Осер»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 1.40 гола за игру.
  • Забивает в 6 последних матчах.

Личные встречи
44% (4)
56% (5)
0% (0)
12
Забитых мячей
5
1.33
В среднем за матч
0.56
3:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:3
Самая крупная ничья:  2:2
Франция. Лига 1, 15 тур
Осер
2 : 2
14.12.2024
Ланс
Франция. Лига 1, 38 тур
Осер
1 : 3
03.06.2023
Ланс
Франция. Лига 1, 19 тур
Ланс
1 : 0
14.01.2023
Осер
Франция. Лига 1, 32 тур
Осер
1 : 1
24.04.2011
Ланс
Франция. Лига 1, 16 тур
Ланс
1 : 1
04.12.2010
Осер
Франция. Лига 1, 37 тур
Осер
0 : 0
08.05.2010
Ланс
Франция. Лига 1, 2 тур
Ланс
2 : 0
15.08.2009
Осер
Франция. Лига 1, 28 тур
Осер
0 : 0
08.03.2008
Ланс
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
2 : 0
06.10.2007
Осер
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Прогноз на матч

«Ланс» показал хорошую форму в последних матчах и продолжает бороться за более высокие позиции в турнирной таблице. Встреча с «Осером» – отличный шанс укрепить свою позицию, особенно с учетом их хороших результатов на домашнем стадионе. Несмотря на неудачи в защите, «Ланс» является фаворитом этого матча, особенно учитывая статистику последних встреч с «Осером».

«Осер» показывает достаточно стабильные результаты в атаке, но проблемы в обороне могут стать ключевыми в этом матче. «Ланс» имеет преимущество и будет стремиться закрепить свою позицию в верхней части таблицы. Ожидается, что «Ланс» будет контролировать игру и обеспечит себе важную победу.

Рекомендации для ставок

  • Победа «Ланса» – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.05

1.53
Победа «Ланса» – коэффициент 1.53
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Автор: Гроховский Сергей
Франция. Лига 1 Осер Ланс
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