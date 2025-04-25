26 апреля на стадионе Kalyon Stadyumu состоится матч 33-го тура Турции Суперлиги, в котором Газиантеп примет Фенербахче. Этот матч обещает быть интересным, так как обе команды в последнее время проявляют разные тактические подходы. Газиантеп будет бороться за важные очки в борьбе за выживание, а Фенербахче продолжит бороться за чемпионство.

«Газиантеп»

После 30 туров Газиантеп занимает 8 место с 42 очками. В последних 5 играх команда забила 5 голов и пропустила 5. В последних матчах они имеют средний показатель 1 гол за игру, что говорит о некоторых проблемах в атаке. Однако Газиантеп имеет неплохую форму на домашнем стадионе, где не проигрывает в 3 последних матчах. К тому же команда старается показывать организованную игру в обороне, пропуская в среднем 1 гол за матч.

Лучший бомбардир команды – Кенан Кодро, который забил 8 голов в 30 играх, и его присутствие в атаке может стать важным фактором для команды.

«Фенербахче»

Фенербахче, с 72 очками и заняв 2 место в таблице, продолжает погоню за чемпионством. В последних 5 играх команда забила 15 голов, что свидетельствует о мощной атаке. Однако у команды наблюдаются некоторые проблемы в обороне, так как за 5 игр они пропустили 9 мячей, что в среднем составляет 1.80 гола за матч. Несмотря на эти проблемы, Фенербахче сохраняет отличную форму и не проигрывает в 16 последних матчах, продолжая стабильно зарабатывать очки.

Юссеф Эн-Несири продолжает быть главным источником голов для команды, с 26 голами в 44 матчах. Его активность и умение находить свои моменты в атаке будут важным оружием Фенербахче в предстоящем матче.

Факты о командах

«Газиантеп»

8-е место с 42 очками.

В последних 5 играх забивает в среднем 1 гол за игру и пропускает 1.00.

Лучший бомбардир: Кенан Кодро (8 голов).

Не проигрывает в 3 последних домашних матчах.

«Фенербахче»

2-е место с 72 очками.

В последних 5 играх забивает в среднем 3 гола за игру, пропускает 1.80.

Лучший бомбардир: Юссеф Эн-Несири (26 голов).

Не проигрывает в 16 последних матчах.

Личные встречи 18% (2) 0% (0) 82% (9) 12 Забитых мячей 27 1.09 В среднем за матч 2.45 3:1 Крупнейшая победа 5:0 Самый результативный матч: 3:2 Турция. Суперлига, 14 тур Фенербахче 3 : 1 Газиантеп Турция. Суперлига, 20 тур Газиантеп 0 : 1 Фенербахче Турция. Суперлига, 1 тур Фенербахче 2 : 1 Газиантеп Турция. Суперлига, 38 тур Фенербахче 3 : 0 Газиантеп Турция. Суперлига, 19 тур Газиантеп 1 : 2 Фенербахче Турция. Суперлига, 35 тур Фенербахче 3 : 2 Газиантеп Турция. Суперлига, 16 тур Газиантеп 3 : 2 Фенербахче Турция. Суперлига, 34 тур Фенербахче 3 : 1 Газиантеп Турция. Суперлига, 13 тур Газиантеп 3 : 1 Фенербахче Турция. Суперлига, 18 тур Газиантеп 0 : 2 Фенербахче Турция. Суперлига, 1 тур Фенербахче 5 : 0 Газиантеп

Прогноз на матч «Газиантеп» – «Фенербахче»

Фенербахче будет фаворитом этого матча, учитывая их текущую форму и высокую результативность в атаке. Однако Газиантеп в домашних матчах способен оказывать достойное сопротивление и, возможно, сможет забить хотя бы один мяч. Учитывая атакующую мощь Фенербахче и оборонительные слабости Газиантеп, можно ожидать, что Фенербахче выиграет, но матч будет достаточно результативным.

Рекомендации для ставок