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«Газиантеп» – «Фенербахче»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 1.80

25 апреля 2025 14:46
Газиантеп - Фенербахче
26 апр. 2025, суббота 19:00 | Турция. Суперлига, 33 тур
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1.8
Победа «Фенербахче» – коэффициент 1.80
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26 апреля на стадионе Kalyon Stadyumu состоится матч 33-го тура Турции Суперлиги, в котором Газиантеп примет Фенербахче. Этот матч обещает быть интересным, так как обе команды в последнее время проявляют разные тактические подходы. Газиантеп будет бороться за важные очки в борьбе за выживание, а Фенербахче продолжит бороться за чемпионство.

«Газиантеп»

После 30 туров Газиантеп занимает 8 место с 42 очками. В последних 5 играх команда забила 5 голов и пропустила 5. В последних матчах они имеют средний показатель 1 гол за игру, что говорит о некоторых проблемах в атаке. Однако Газиантеп имеет неплохую форму на домашнем стадионе, где не проигрывает в 3 последних матчах. К тому же команда старается показывать организованную игру в обороне, пропуская в среднем 1 гол за матч.

Лучший бомбардир команды – Кенан Кодро, который забил 8 голов в 30 играх, и его присутствие в атаке может стать важным фактором для команды.

«Фенербахче»

Фенербахче, с 72 очками и заняв 2 место в таблице, продолжает погоню за чемпионством. В последних 5 играх команда забила 15 голов, что свидетельствует о мощной атаке. Однако у команды наблюдаются некоторые проблемы в обороне, так как за 5 игр они пропустили 9 мячей, что в среднем составляет 1.80 гола за матч. Несмотря на эти проблемы, Фенербахче сохраняет отличную форму и не проигрывает в 16 последних матчах, продолжая стабильно зарабатывать очки.

Юссеф Эн-Несири продолжает быть главным источником голов для команды, с 26 голами в 44 матчах. Его активность и умение находить свои моменты в атаке будут важным оружием Фенербахче в предстоящем матче.

Факты о командах

«Газиантеп»

  • 8-е место с 42 очками.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1 гол за игру и пропускает 1.00.
  • Лучший бомбардир: Кенан Кодро (8 голов).
  • Не проигрывает в 3 последних домашних матчах.

«Фенербахче»

  • 2-е место с 72 очками.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 3 гола за игру, пропускает 1.80.
  • Лучший бомбардир: Юссеф Эн-Несири (26 голов).
  • Не проигрывает в 16 последних матчах.

Личные встречи
18% (2)
0% (0)
82% (9)
12
Забитых мячей
27
1.09
В среднем за матч
2.45
3:1
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  3:2
Турция. Суперлига, 14 тур
Фенербахче
3 : 1
02.12.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 20 тур
Газиантеп
0 : 1
14.01.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 1 тур
Фенербахче
2 : 1
13.08.2023
Газиантеп
Турция. Суперлига, 38 тур
Фенербахче
3 : 0
28.05.2023
Газиантеп
Турция. Суперлига, 19 тур
Газиантеп
1 : 2
15.01.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Фенербахче
3 : 2
29.04.2022
Газиантеп
Турция. Суперлига, 16 тур
Газиантеп
3 : 2
13.12.2021
Фенербахче
Турция. Суперлига, 34 тур
Фенербахче
3 : 1
12.04.2021
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
3 : 1
19.12.2020
Фенербахче
Турция. Суперлига, 18 тур
Газиантеп
0 : 2
18.01.2020
Фенербахче
Турция. Суперлига, 1 тур
Фенербахче
5 : 0
19.08.2019
Газиантеп
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Прогноз на матч «Газиантеп» – «Фенербахче»

Фенербахче будет фаворитом этого матча, учитывая их текущую форму и высокую результативность в атаке. Однако Газиантеп в домашних матчах способен оказывать достойное сопротивление и, возможно, сможет забить хотя бы один мяч. Учитывая атакующую мощь Фенербахче и оборонительные слабости Газиантеп, можно ожидать, что Фенербахче выиграет, но матч будет достаточно результативным.

Рекомендации для ставок

  • Победа «Фенербахче» – коэффициент 1.80
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.20
  • Индивидуальный тотал «Фенербахче» больше 1.5 – коэффициент 1.85

1.8
Победа «Фенербахче» – коэффициент 1.80
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Автор: Миронов Николай
Турция. Суперлига Фенербахче Газиантеп
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