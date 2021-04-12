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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Газиантеп
Фенербахче - Газиантеп: обзор матча 12 апреля 2021
Фенербахче
12.04.2021, понедельник, 19:00
Турция. Суперлига, 34 тур
3 : 1
Завершен
Газиантеп
56'
М. Хакан Яндас
71'
Э. Валенсия
90+5'
З. Гюмюш
66'
А. Максим
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Газиантеп
ГОЛ! 3:1!
З. Гюмюш
Пас отдал
Л. Густаво
90'
+5
Желтая карточка
Г. Генюл
90'
Замена
Ф. Новак
️️️️
М. Хакан Яндас
87'
84'
Замена
Ф. Соялп
️️️️
А. Ветрих
84'
Замена
Андре
️️️️
К. Эзер
Замена
Б. Осайи-Самуэль
️️️️
Э. Валенсия
81'
Замена
Л. Густаво
️️️️
Х. Соса
81'
79'
Замена
C. Şahin
️️️️
О. Рашид
79'
Замена
Г. Вурал
️️️️
J. Maranhao
Замена
З. Гюмюш
️️️️
О. Туфан
73'
Замена
P. Demba CissÃ©
️️️️
Д. Пелкас
73'
ГОЛ! 2:1!
Э. Валенсия
Пас отдал
Д. Пелкас
71'
Желтая карточка
М. Хакан Яндас
67'
66'
ГОЛ! 1:1!
А. Максим
ГОЛ! 1:0!
М. Хакан Яндас
Пас отдал
О. Туфан
56'
52'
Желтая карточка
А. Ветрих
40'
Желтая карточка
R. Miranda
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
11
Озан Туфан
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
30
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
21
Roderick Miranda
ЦЗ
12
J. Maranhao
ЦЗ
4
Амедей Ветрих
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
10
Кенан Эзер
ЦП
87
Kevin Mirallas
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
11
Зинан Гюмюш
ЦП
24
Ферди Кадиоглу
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
9
Papiss Demba CissÃ©
ЦФ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Газиантеп
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
11
Мирза Джихан
ЛВ
7
Звонимир Козули
ЦП
70
Cenk Şahin
ЦП
18
AndrÃ© Sousa
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
21
Андре
ЦФ
4-5-1
1
Баиндыр
88
Эркин
41
Салаи
77
Генюл
4
Азиз
8
Яндас
7
Соса
10
Пелкас
17
Кахведжи
11
Туфан
30
Валенсия
4-4-2
19
Гювенк
3
Джилободжи
21
12
16
23
Рашид
44
Максим
10
Эзер
4
Ветрих
12
Дико
87
30
Валенсия
26
Осайи-Самуэль
26
Осайи-Самуэль
30
Валенсия
8
Яндас
57
Новак
57
Новак
8
Яндас
7
Соса
14
Густаво
14
Густаво
7
Соса
11
Туфан
11
Гюмюш
11
Гюмюш
11
Туфан
10
Пелкас
9
9
10
Пелкас
12
77
Вурал
77
Вурал
12
23
Рашид
70
70
23
Рашид
4
Ветрих
8
Соялп
8
Соялп
4
Ветрих
10
Эзер
21
Андре
21
Андре
10
Эзер
Остались в запасе
Фенербахче
Газиантеп
54
Эртугрул Четин
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
7
Звонимир Козули
ЦП
11
Мирза Джихан
ЛВ
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
18
AndrÃ© Sousa
ЦП
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Остались в запасе
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
7
Звонимир Козули
ЦП
11
Мирза Джихан
ЛВ
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
18
AndrÃ© Sousa
ЦП
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Статистика матча Фенербахче - Газиантеп
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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