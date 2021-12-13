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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Газиантеп - Фенербахче
Газиантеп - Фенербахче: обзор матча 13 декабря 2021
Газиантеп
13.12.2021, понедельник, 20:30
Турция. Суперлига, 16 тур
3 : 2
Завершен
Фенербахче
8'
Ж. Фигейредо
54'
А. Максим (П)
73'
Ж. Фигейредо
30'
М. Озил
67'
М. Зайц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Газиантеп - Фенербахче
Желтая карточка
Ф. Соялп
90'
+1
Замена
К. Эзер
️️️️
Ж. Фигейредо
87'
84'
Замена
М. Гюмюшкая
️️️️
К. Мин-Джэ
79'
Желтая карточка
М. Тиссеран
Замена
Н. Дико
️️️️
М. Демир
78'
Желтая карточка
Ж. Фигейредо
74'
ГОЛ! 3:2!
Ж. Фигейредо
Пас отдал
Ф. Соялп
73'
Замена
Х. Мендиль
️️️️
А. Сагаль
70'
Замена
Ф. Соялп
️️️️
А. Максим
70'
67'
ГОЛ! 2:2!
М. Зайц
Пас отдал
М. Озил
61'
Замена
М. Зайц
️️️️
Л. Густаво
61'
Замена
М. Бериша
️️️️
Д. Росси
Желтая карточка
А. Максим
59'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Максим
54'
51'
Желтая карточка
К. Мин-Джэ
Замена
П. Джилободжи
️️️️
Х. Пехливан
46'
30'
ГОЛ! 1:1!
М. Озил
Пас отдал
Б. Осайи-Самуэль
ГОЛ! 1:0!
Ж. Фигейредо
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
21
Доган Эрдоган
ЦП
9
Мухаммет Демир
ЦФ
28
Анхело Сагаль
ЦФ
20
Recep Niyaz
ЦФ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
Фенербахче
1
Берке Эзер
ВР
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
9
Диего Росси
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
10
Месут Озил
АП
19
Сердар Дурсун
ЦФ
19
Мигель Креспо
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
8
Фуркан Соялп
ЦП
70
Cenk Şahin
ЦП
10
Кенан Эзер
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
5
Эртугрул Эрсой
ЦФ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦФ
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
57
Филип Новак
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
10
Димитриос Пелкас
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
7
Макс Майер
АП
20
Мергим Бериша
ЦФ
4-2-4
19
Гювенк
29
Колкер
11
Пехливан
70
Кициу
14
Тошка
44
Максим
21
Эрдоган
9
Демир
25
Фигейредо
20
28
Сагаль
4-1-1-2-2
1
Эзер
26
Осайи-Самуэль
41
Салаи
32
Тиссеран
3
Мин-Джэ
14
Густаво
24
Кадиоглу
10
Озил
9
Росси
19
Креспо
19
Дурсун
28
Сагаль
37
Мендиль
37
Мендиль
28
Сагаль
11
Пехливан
3
Джилободжи
3
Джилободжи
11
Пехливан
44
Максим
8
Соялп
8
Соялп
44
Максим
25
Фигейредо
10
Эзер
10
Эзер
25
Фигейредо
9
Демир
12
Дико
12
Дико
9
Демир
3
Мин-Джэ
23
Гюмюшкая
23
Гюмюшкая
3
Мин-Джэ
14
Густаво
8
Зайц
8
Зайц
14
Густаво
9
Росси
20
Бериша
20
Бериша
9
Росси
Остались в запасе
Газиантеп
Фенербахче
27
Бурак Бозан
ВР
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
70
Cenk Şahin
ЦП
5
Эртугрул Эрсой
ЦФ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦФ
54
Эртугрул Четин
ВР
57
Филип Новак
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
10
Димитриос Пелкас
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
7
Макс Майер
АП
Главный тренер
Эрсун Янал
Остались в запасе
27
Бурак Бозан
ВР
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
70
Cenk Şahin
ЦП
5
Эртугрул Эрсой
ЦФ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦФ
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
57
Филип Новак
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
10
Димитриос Пелкас
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
7
Макс Майер
АП
Главный тренер
Эрсун Янал
Статистика матча Газиантеп - Фенербахче
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
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