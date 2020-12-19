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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Газиантеп - Фенербахче
Газиантеп - Фенербахче: обзор матча 19 декабря 2020
Газиантеп
19.12.2020, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 13 тур
3 : 1
Завершен
Фенербахче
10'
А. Ветрих
40'
А. Максим (П)
90+5'
К. Эзер
24'
Д. Пелкас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Газиантеп - Фенербахче
ГОЛ! 3:1!
К. Эзер
90'
+5
Замена
К. Эзер
️️️️
А. Максим
87'
Замена
О. Джейлан
️️️️
K. Mirallas
87'
Желтая карточка
A. Sousa
81'
78'
Замена
Д. Эркин
️️️️
Н. Сангаре
Замена
Андре
️️️️
М. Демир
76'
Замена
A. Sousa
️️️️
А. Ветрих
76'
Желтая карточка
А. Ветрих
68'
66'
Замена
К. Адеми
️️️️
P. Demba CissÃ©
Замена
З. Козули
️️️️
Н. Дико
63'
60'
Желтая карточка
Д. Пелкас
Желтая карточка
П. Джилободжи
55'
46'
Замена
М. Тиам
️️️️
Ф. Кадиоглу
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Максим
40'
38'
Желтая карточка
Н. Сангаре
24'
ГОЛ! 1:1!
Д. Пелкас
Пас отдал
Н. Сангаре
ГОЛ! 1:0!
А. Ветрих
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
4
Амедей Ветрих
ЦП
87
Kevin Mirallas
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Фенербахче
4
Сердар Азиз
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
11
Озан Туфан
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
24
Ферди Кадиоглу
ЦП
13
Ahmet Oytun Özdoğan
ЦФ
9
Papiss Demba CissÃ©
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Газиантеп
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
7
Звонимир Козули
ЦП
10
Кенан Эзер
ЦП
18
AndrÃ© Sousa
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
5
Kubilay Aktas
ЦП
6
Jefferson
ЦП
70
Cenk Şahin
ЦП
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
21
Андре
ЦФ
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
88
Джанер Эркин
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
17
Эмер Беяз
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
34
Eyüp Akcan
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
3-2-2-3
19
Гювенк
27
Кана-Бийик
16
14
Тошка
77
Вурал
3
Джилободжи
44
Максим
4
Ветрих
12
Дико
9
Демир
87
4-1-4-2
30
Сангаре
32
Тиссеран
57
Новак
4
Азиз
14
Густаво
8
Яндас
10
Пелкас
24
Кадиоглу
11
Туфан
9
13
12
Дико
7
Козули
7
Козули
12
Дико
87
77
Джейлан
77
Джейлан
87
44
Максим
10
Эзер
10
Эзер
44
Максим
4
Ветрих
18
18
4
Ветрих
9
Демир
21
Андре
21
Андре
9
Демир
30
Сангаре
88
Эркин
88
Эркин
30
Сангаре
24
Кадиоглу
9
Тиам
9
Тиам
24
Кадиоглу
9
9
Адеми
9
Адеми
9
Остались в запасе
Газиантеп
Фенербахче
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
8
Фуркан Соялп
ЦП
5
Kubilay Aktas
ЦП
6
Jefferson
ЦП
70
Cenk Şahin
ЦП
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
34
Eyüp Akcan
ЦФ
23
Харун Текин
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
17
Эмер Беяз
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
Главный тренер
Эрсун Янал
Остались в запасе
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
8
Фуркан Соялп
ЦП
5
Kubilay Aktas
ЦП
6
Jefferson
ЦП
70
Cenk Şahin
ЦП
Остались в запасе
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
34
Eyüp Akcan
ЦФ
23
Харун Текин
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
17
Эмер Беяз
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
Главный тренер
Эрсун Янал
Статистика матча Газиантеп - Фенербахче
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
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