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«АЗ Алкмар» – «Гоу Эхед Иглс»: прогноз и ставки на матч 21 апреля 2025 с коэффициентом 1.80

20 апреля 2025 10:37
АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс
21 апр. 2025, понедельник 19:00 | Нидерланды. Кубок, Финал
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1.8
Победа «АЗ Алкмар» – коэффициент 1.80
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21 апреля 2025 года в рамках финала Кубка Нидерландов на стадионе «Фейеноорд» встретятся команды «АЗ Алкмар» и «Гоу Эхед Иглс». Обе команды проделали долгий путь в турнире, но в финале им предстоит сразиться за кубок. «АЗ Алкмар» приходит с хорошей формой, но «Гоу Эхед Иглс» уже показал, что способен на сюрпризы.

«АЗ Алкмар»

«АЗ Алкмар» подошел к финалу с отличными результатами в Кубке, одержав победы в последних четырех матчах. В последних пяти играх команды было забито 7 голов и пропущено 9. Атакующая линия, хотя и не является самой результативной в последних матчах, стабильно создает моменты. В последних 5 играх команда забивает в среднем 1.4 гола за матч, но при этом пропускает 1.8 гола за игру, что является слабостью в защите.

В свою очередь, АЗ не побеждает в 6 последних матчах в чемпионате, что, возможно, указывает на некую нестабильность в выступлениях в лиге. Несмотря на это, команда с сильным составом и опытным тренером сохраняет высокий потенциал для победы в Кубке, особенно с учетом их успешной игры в турнире.

«Гоу Эхед Иглс»

«Гоу Эхед Иглс» также демонстрирует отличные результаты в Кубке, победив в последних четырех матчах турнира. Команда не проигрывает в последних 6 играх в рамках Кубка и забивает в среднем 1.8 гола за матч. В последних 5 играх «Гоу Эхед Иглс» забивает 9 голов и пропускает 8, что показывает их склонность к результативным матчам с обеих сторон.

Однако в последних играх в чемпионате команда не смогла продемонстрировать стабильность: пропустив в среднем 1.6 гола за игру, «Гоу Эхед Иглс» не смог выиграть в выездных играх в последних 6 матчах. Это может сыграть против команды в финале Кубка, где им предстоит столкнуться с высококлассным соперником.

Факты о командах:

«АЗ Алкмар»

  • Занимает 6-е место в Эредивизи с 7 очками после 4 туров.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.4 гола за матч и пропускает 1.8 гола.
  • Побеждает в 4 последних матчах Кубка.
  • Не выигрывает в 6 последних матчах в чемпионате.

«Гоу Эхед Иглс»

  • Занимает 8-е место в Эредивизи с 7 очками после 4 туров.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.8 гола за матч и пропускает 1.6.
  • Побеждает в 4 последних матчах Кубка.
  • Не выигрывает в 6 последних выездных матчах в чемпионате.

Личные встречи
71% (10)
21% (3)
7% (1)
39
Забитых мячей
11
2.79
В среднем за матч
0.79
5:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  2:2
Нидерланды. Кубок, Финал
АЗ Алкмаар
1 : 1
21.04.2025
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
2 : 2
27.10.2024
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Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 3
12.05.2024
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Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
АЗ Алкмаар
5 : 1
13.08.2023
Гоу Эхед Иглс
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Гоу Эхед Иглс
1 : 4
25.01.2023
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 1 тур
АЗ Алкмаар
2 : 0
07.08.2022
Гоу Эхед Иглс
Голландия. Эредивизие, 22 тур
Гоу Эхед Иглс
1 : 4
13.02.2022
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 7 тур
АЗ Алкмаар
5 : 0
26.09.2021
Гоу Эхед Иглс
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Гоу Эхед Иглс
1 : 3
13.01.2017
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 7 тур
АЗ Алкмаар
2 : 2
24.09.2016
Гоу Эхед Иглс
Голландия. Эредивизие, 24 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 2
21.02.2015
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 15 тур
АЗ Алкмаар
2 : 0
06.12.2014
Гоу Эхед Иглс
Голландия. Эредивизие, 23 тур
Гоу Эхед Иглс
2 : 1
08.02.2014
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 6 тур
АЗ Алкмаар
3 : 0
15.09.2013
Гоу Эхед Иглс
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Прогноз на матч «АЗ Алкмар» – «Гоу Эхед Иглс»

Обе команды продемонстрировали хорошие результаты в Кубке, но «АЗ Алкмар» выглядит более уверенно благодаря стабильной игре и сильному составу. Несмотря на проблемы в защите, они продолжают забивать в каждом матче, что должно сыграть решающую роль в финале. «Гоу Эхед Иглс» продемонстрировал отличную форму в Кубке, но их проблемы в обороне и нестабильность в выездных матчах делают их уязвимыми против команды, такой как «АЗ Алкмар».

Наиболее вероятный исход – победа «АЗ Алкмар», но матч может быть результативным, учитывая атакующий потенциал обеих команд. «Гоу Эхед Иглс» не остановит сильную атаку «АЗ Алкмар», но вполне способен забить.

Рекомендации для ставок:

  • Победа «АЗ Алкмар» – коэффициент 1.80
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «АЗ Алкмар» больше 1.5 – коэффициент 2.00

1.8
Победа «АЗ Алкмар» – коэффициент 1.80
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Автор: Ланьков Роман
Нидерланды. Кубок Гоу Эхед Иглс АЗ Алкмаар
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