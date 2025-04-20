21 апреля 2025 года в рамках финала Кубка Нидерландов на стадионе «Фейеноорд» встретятся команды «АЗ Алкмар» и «Гоу Эхед Иглс». Обе команды проделали долгий путь в турнире, но в финале им предстоит сразиться за кубок. «АЗ Алкмар» приходит с хорошей формой, но «Гоу Эхед Иглс» уже показал, что способен на сюрпризы.

«АЗ Алкмар»

«АЗ Алкмар» подошел к финалу с отличными результатами в Кубке, одержав победы в последних четырех матчах. В последних пяти играх команды было забито 7 голов и пропущено 9. Атакующая линия, хотя и не является самой результативной в последних матчах, стабильно создает моменты. В последних 5 играх команда забивает в среднем 1.4 гола за матч, но при этом пропускает 1.8 гола за игру, что является слабостью в защите.

В свою очередь, АЗ не побеждает в 6 последних матчах в чемпионате, что, возможно, указывает на некую нестабильность в выступлениях в лиге. Несмотря на это, команда с сильным составом и опытным тренером сохраняет высокий потенциал для победы в Кубке, особенно с учетом их успешной игры в турнире.

«Гоу Эхед Иглс»

«Гоу Эхед Иглс» также демонстрирует отличные результаты в Кубке, победив в последних четырех матчах турнира. Команда не проигрывает в последних 6 играх в рамках Кубка и забивает в среднем 1.8 гола за матч. В последних 5 играх «Гоу Эхед Иглс» забивает 9 голов и пропускает 8, что показывает их склонность к результативным матчам с обеих сторон.

Однако в последних играх в чемпионате команда не смогла продемонстрировать стабильность: пропустив в среднем 1.6 гола за игру, «Гоу Эхед Иглс» не смог выиграть в выездных играх в последних 6 матчах. Это может сыграть против команды в финале Кубка, где им предстоит столкнуться с высококлассным соперником.

Факты о командах:

«АЗ Алкмар»

Занимает 6-е место в Эредивизи с 7 очками после 4 туров.

В последних 5 играх забивает в среднем 1.4 гола за матч и пропускает 1.8 гола.

Побеждает в 4 последних матчах Кубка.

Не выигрывает в 6 последних матчах в чемпионате.

«Гоу Эхед Иглс»

Занимает 8-е место в Эредивизи с 7 очками после 4 туров.

В последних 5 играх забивает в среднем 1.8 гола за матч и пропускает 1.6.

Побеждает в 4 последних матчах Кубка.

Не выигрывает в 6 последних выездных матчах в чемпионате.

Личные встречи 71% (10) 21% (3) 7% (1) 39 Забитых мячей 11 2.79 В среднем за матч 0.79 5:0 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 5:1 Самая крупная ничья: 2:2 Нидерланды. Кубок, Финал АЗ Алкмаар 1 : 1 Гоу Эхед Иглс Нидерланды. Эредивизие, 10 тур АЗ Алкмаар 2 : 2 Гоу Эхед Иглс Нидерланды. Эредивизие, 33 тур Гоу Эхед Иглс 0 : 3 АЗ Алкмаар Нидерланды. Эредивизие, 1 тур АЗ Алкмаар 5 : 1 Гоу Эхед Иглс Голландия. Эредивизие, 18 тур Гоу Эхед Иглс 1 : 4 АЗ Алкмаар Голландия. Эредивизие, 1 тур АЗ Алкмаар 2 : 0 Гоу Эхед Иглс Голландия. Эредивизие, 22 тур Гоу Эхед Иглс 1 : 4 АЗ Алкмаар Голландия. Эредивизие, 7 тур АЗ Алкмаар 5 : 0 Гоу Эхед Иглс Голландия. Эредивизие, 18 тур Гоу Эхед Иглс 1 : 3 АЗ Алкмаар Голландия. Эредивизие, 7 тур АЗ Алкмаар 2 : 2 Гоу Эхед Иглс Голландия. Эредивизие, 24 тур Гоу Эхед Иглс 0 : 2 АЗ Алкмаар Голландия. Эредивизие, 15 тур АЗ Алкмаар 2 : 0 Гоу Эхед Иглс Голландия. Эредивизие, 23 тур Гоу Эхед Иглс 2 : 1 АЗ Алкмаар Голландия. Эредивизие, 6 тур АЗ Алкмаар 3 : 0 Гоу Эхед Иглс

Прогноз на матч «АЗ Алкмар» – «Гоу Эхед Иглс»

Обе команды продемонстрировали хорошие результаты в Кубке, но «АЗ Алкмар» выглядит более уверенно благодаря стабильной игре и сильному составу. Несмотря на проблемы в защите, они продолжают забивать в каждом матче, что должно сыграть решающую роль в финале. «Гоу Эхед Иглс» продемонстрировал отличную форму в Кубке, но их проблемы в обороне и нестабильность в выездных матчах делают их уязвимыми против команды, такой как «АЗ Алкмар».

Наиболее вероятный исход – победа «АЗ Алкмар», но матч может быть результативным, учитывая атакующий потенциал обеих команд. «Гоу Эхед Иглс» не остановит сильную атаку «АЗ Алкмар», но вполне способен забить.

Рекомендации для ставок: