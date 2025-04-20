21 апреля 2025 года на стадионе «Аланья Оба» в рамках 32-го тура Турецкой Суперлиги состоится матч между «Аланьяспором» и «Самсунспором». Ожидается интересная и напряжeнная встреча, так как обе команды находятся в разных состояниях, но обе борются за свои цели в чемпионате. В этом прогнозе рассмотрим текущую форму команд и предложим рекомендации для ставок.

«Аланьяспор»

«Аланьяспор» занимает 16-е место в таблице, набрав 31 очко после 29 туров. В последних играх команда испытывает серьeзные проблемы, не одержав побед в 5 матчах подряд. В последних 5 играх они забили 4 гола и пропустили 10. «Аланьяспор» продолжает бороться за выживание, но их атака и оборона оставляют желать лучшего. Лучший бомбардир команды – Серхио Кордова, который забил 9 голов в 32 матчах.

Проблемы с обороной продолжаются, и команда пропускает в среднем 2 гола за матч в последних играх. Несмотря на хорошие моменты в атаке, нестабильность и слабая защита ставят под вопрос успех «Аланьяспора» в предстоящем матче.

«Самсунспор»

«Самсунспор» занимает 3-е место с 51 очком после 30 туров. Несмотря на сильный старт сезона, команда недавно столкнулась с трудностями, проиграв в 3 последних матчах, включая поражение от «Галатасарая» (0:2). В последних 5 играх команда забила 4 гола, но и пропустила 8, что указывает на проблемы в обороне. Лучший бомбардир «Самсунспора» – Сонер Айдогду, который забил 8 голов в 26 матчах.

Тем не менее, «Самсунспор» остаeтся одной из сильнейших команд лиги и по-прежнему имеет отличные шансы на попадание в еврокубки. Несмотря на нестабильные результаты в последних играх, команда будет стремиться к победе в этом важном матче.

Факты о командах:

«Аланьяспор»

Занимает 16-е место с 31 очком после 29 туров.

В последних 5 играх забивает 4 гола и пропускает 10.

В последних 5 матчах команда не выигрывает.

Пропускает в среднем 2 гола за игру в последних 5 матчах.

«Самсунспор»

Занимает 3-е место с 51 очком после 30 туров.

В последних 5 играх забивает 4 гола и пропускает 8.

Пропускает в среднем 1.6 гола за матч в последних 5 играх.

Не выигрывает в 3 последних матчах, но остается фаворитом.

Личные встречи 50% (2) 50% (2) 0% (0) 6 Забитых мячей 3 1.5 В среднем за матч 0.75 3:1 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 3:1 Самая крупная ничья: 1:1 Турция. Суперлига, 32 тур Аланьяспор 1 : 0 Самсунспор Турция. Суперлига, 13 тур Самсунспор 1 : 1 Аланьяспор Турция. Суперлига, 37 тур Самсунспор 1 : 1 Аланьяспор Турция. Суперлига, 18 тур Аланьяспор 3 : 1 Самсунспор

Прогноз на матч «Аланьяспор» – «Самсунспор»

«Самсунспор» выглядит фаворитом матча, несмотря на недавние поражения. Команда имеет сильную атаку и мощный состав, который должен быть в состоянии справиться с «Аланьяспором», находящимся в кризисе. «Аланьяспор» всe ещe страдает от проблем с обороной и не может победить в последних матчах.

Предполагается, что «Самсунспор» одержит победу, но матч будет результативным. Ожидаем, что «Аланьяспор» забьeт, но не сможет удержать «Самсунспор», который победит в этом матче.

Рекомендации для ставок: