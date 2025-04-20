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«Аланьяспор» – «Самсунспор»: прогноз и ставки на матч 21 апреля 2025 с коэффициентом 1.80

20 апреля 2025 9:00
Аланьяспор - Самсунспор
21 апр. 2025, понедельник 20:00 | Турция. Суперлига, 32 тур
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1.8
Победа «Самсунспора» – коэффициент 1.80
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21 апреля 2025 года на стадионе «Аланья Оба» в рамках 32-го тура Турецкой Суперлиги состоится матч между «Аланьяспором» и «Самсунспором». Ожидается интересная и напряжeнная встреча, так как обе команды находятся в разных состояниях, но обе борются за свои цели в чемпионате. В этом прогнозе рассмотрим текущую форму команд и предложим рекомендации для ставок.

«Аланьяспор»

«Аланьяспор» занимает 16-е место в таблице, набрав 31 очко после 29 туров. В последних играх команда испытывает серьeзные проблемы, не одержав побед в 5 матчах подряд. В последних 5 играх они забили 4 гола и пропустили 10. «Аланьяспор» продолжает бороться за выживание, но их атака и оборона оставляют желать лучшего. Лучший бомбардир команды – Серхио Кордова, который забил 9 голов в 32 матчах.

Проблемы с обороной продолжаются, и команда пропускает в среднем 2 гола за матч в последних играх. Несмотря на хорошие моменты в атаке, нестабильность и слабая защита ставят под вопрос успех «Аланьяспора» в предстоящем матче.

«Самсунспор»

«Самсунспор» занимает 3-е место с 51 очком после 30 туров. Несмотря на сильный старт сезона, команда недавно столкнулась с трудностями, проиграв в 3 последних матчах, включая поражение от «Галатасарая» (0:2). В последних 5 играх команда забила 4 гола, но и пропустила 8, что указывает на проблемы в обороне. Лучший бомбардир «Самсунспора» – Сонер Айдогду, который забил 8 голов в 26 матчах.

Тем не менее, «Самсунспор» остаeтся одной из сильнейших команд лиги и по-прежнему имеет отличные шансы на попадание в еврокубки. Несмотря на нестабильные результаты в последних играх, команда будет стремиться к победе в этом важном матче.

Факты о командах:

«Аланьяспор»

  • Занимает 16-е место с 31 очком после 29 туров.
  • В последних 5 играх забивает 4 гола и пропускает 10.
  • В последних 5 матчах команда не выигрывает.
  • Пропускает в среднем 2 гола за игру в последних 5 матчах.

«Самсунспор»

  • Занимает 3-е место с 51 очком после 30 туров.
  • В последних 5 играх забивает 4 гола и пропускает 8.
  • Пропускает в среднем 1.6 гола за матч в последних 5 играх.
  • Не выигрывает в 3 последних матчах, но остается фаворитом.

Личные встречи
50% (2)
50% (2)
0% (0)
6
Забитых мячей
3
1.5
В среднем за матч
0.75
3:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  1:1
Турция. Суперлига, 32 тур
Аланьяспор
1 : 0
21.04.2025
Самсунспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
1 : 1
24.11.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Самсунспор
1 : 1
18.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 18 тур
Аланьяспор
3 : 1
25.12.2023
Самсунспор

Прогноз на матч «Аланьяспор» – «Самсунспор»

«Самсунспор» выглядит фаворитом матча, несмотря на недавние поражения. Команда имеет сильную атаку и мощный состав, который должен быть в состоянии справиться с «Аланьяспором», находящимся в кризисе. «Аланьяспор» всe ещe страдает от проблем с обороной и не может победить в последних матчах.

Предполагается, что «Самсунспор» одержит победу, но матч будет результативным. Ожидаем, что «Аланьяспор» забьeт, но не сможет удержать «Самсунспор», который победит в этом матче.

Рекомендации для ставок:

  • Победа «Самсунспора» – коэффициент 1.80
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.05
  • Индивидуальный тотал «Самсунспора» больше 2.5 – коэффициент 2.10

1.8
Победа «Самсунспора» – коэффициент 1.80
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Автор: Рассказов Михаил
Турция. Суперлига
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