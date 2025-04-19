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«Факел» – «Ростов»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2025 с коэффициентом 2.77

19 апреля 2025 8:00
Факел - Ростов
20 апр. 2025, воскресенье 14:00 | Россия. Премьер-лига, 25 тур
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2.77
победа «Факела» с форой 0, коэффициент – 2,77
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20 апреля 2025 года в 14:00 пройдет матч 25-го тура российской Премьер-Лиги. «Факел» будет принимать на своем поле «Ростов».

«Факел»

Воронежцы идут на предпоследней строчке в турнирной таблице и отстают от зоны стыковых матчей на пять очков. До завершения сезона остается не так много времени и «Факелу» пора в срочном порядке исправлять ситуацию, если они рассчитывают сохранить прописку в элитном дивизионе.

Последние три игры:

  • Акрон – Факел 1:0
  • Факел – Ахмат 0:0
  • Краснодар – Факел 5:0

«Ростов»

На неделе «Ростов» уступил «Зениту» в Кубке и «свалился» в Путь регионов, где теперь встретится с «Локомотивом». Что касается Премьер-Лиги, то «желто-синие» уже не решают никаких турнирных задач и по большому счету просто доигрывают сезон.

Последние три игры:

  • Зенит – Ростов 2:0
  • Ахмат – Ростов 2:1
  • Ростов – Спартак 0:3

Личные встречи
14% (2)
36% (5)
50% (7)
11
Забитых мячей
18
0.79
В среднем за матч
1.29
4:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Факел
0 : 2
20.04.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ростов
4 : 1
01.09.2024
Факел
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Факел
0 : 1
14.04.2024
Ростов
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Ростов
2 : 1
23.07.2023
Факел
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Ростов
0 : 2
06.05.2023
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 1
22.10.2022
Ростов
Товарищеские матчи,
Ростов
2 : 0
23.06.2022
Факел
Россия. Кубок, 1/4 финала
Ростов
0 : 0
22.03.2012
Факел
Чемпионат России, 24 тур
Факел
4 : 1
16.09.2001
Ростов
Чемпионат России, 10 тур
Ростов
1 : 0
19.05.2001
Факел
Чемпионат России, 30 тур
Ростов
1 : 1
12.11.2000
Факел
Чемпионат России, 1 тур
Факел
1 : 1
25.03.2000
Ростов
Чемпионат России, 21 тур
Факел
0 : 0
02.08.1997
Ростов
Чемпионат России, 4 тур
Ростов
2 : 0
05.04.1997
Факел
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Прогноз на матч «Факел» – «Ростов»

Расклад таков, что гостям совершенно ничего не нужно. Воронежцы, в свою очередь, будут отчаянно цепляться за очки и заручившись поддержкой своих болельщиков будут нацелены на максимальный результат. Считаем, что «Факел» как минимум не уступит в отчетном поединке.

Прогноз: победа «Факела» с форой 0, коэффициент – 2,77.

2.77
победа «Факела» с форой 0, коэффициент – 2,77
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Автор: Гроховский Сергей
Россия. Премьер-лига Ростов Факел
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