20 апреля 2025 года в 14:00 пройдет матч 25-го тура российской Премьер-Лиги. «Факел» будет принимать на своем поле «Ростов».

Воронежцы идут на предпоследней строчке в турнирной таблице и отстают от зоны стыковых матчей на пять очков. До завершения сезона остается не так много времени и «Факелу» пора в срочном порядке исправлять ситуацию, если они рассчитывают сохранить прописку в элитном дивизионе.

Последние три игры:

Акрон – Факел 1:0

Факел – Ахмат 0:0

Краснодар – Факел 5:0

«Ростов»

На неделе «Ростов» уступил «Зениту» в Кубке и «свалился» в Путь регионов, где теперь встретится с «Локомотивом». Что касается Премьер-Лиги, то «желто-синие» уже не решают никаких турнирных задач и по большому счету просто доигрывают сезон.

Последние три игры:

Зенит – Ростов 2:0

Ахмат – Ростов 2:1

Ростов – Спартак 0:3

Личные встречи 14% (2) 36% (5) 50% (7) 11 Забитых мячей 18 0.79 В среднем за матч 1.29 4:1 Крупнейшая победа 4:1 Самый результативный матч: 4:1 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. Премьер-лига, 25 тур Факел 0 : 2 Ростов Россия. Премьер-лига, 7 тур Ростов 4 : 1 Факел Россия. Премьер-лига, 24 тур Факел 0 : 1 Ростов Россия. Премьер-лига, 1 тур Ростов 2 : 1 Факел Россия. Премьер-лига, 26 тур Ростов 0 : 2 Факел Россия. Премьер-лига, 14 тур Факел 1 : 1 Ростов Товарищеские матчи, Ростов 2 : 0 Факел Россия. Кубок, 1/4 финала Ростов 0 : 0 Факел Чемпионат России, 24 тур Факел 4 : 1 Ростов Чемпионат России, 10 тур Ростов 1 : 0 Факел Чемпионат России, 30 тур Ростов 1 : 1 Факел Чемпионат России, 1 тур Факел 1 : 1 Ростов Чемпионат России, 21 тур Факел 0 : 0 Ростов Чемпионат России, 4 тур Ростов 2 : 0 Факел

Прогноз на матч «Факел» – «Ростов»

Расклад таков, что гостям совершенно ничего не нужно. Воронежцы, в свою очередь, будут отчаянно цепляться за очки и заручившись поддержкой своих болельщиков будут нацелены на максимальный результат. Считаем, что «Факел» как минимум не уступит в отчетном поединке.

Прогноз: победа «Факела» с форой 0, коэффициент – 2,77.