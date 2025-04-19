20 апреля 2025 года в 14:00 пройдет матч 25-го тура российской Премьер-Лиги. «Факел» будет принимать на своем поле «Ростов».
«Факел»
Воронежцы идут на предпоследней строчке в турнирной таблице и отстают от зоны стыковых матчей на пять очков. До завершения сезона остается не так много времени и «Факелу» пора в срочном порядке исправлять ситуацию, если они рассчитывают сохранить прописку в элитном дивизионе.
Последние три игры:
- Акрон – Факел 1:0
- Факел – Ахмат 0:0
- Краснодар – Факел 5:0
«Ростов»
На неделе «Ростов» уступил «Зениту» в Кубке и «свалился» в Путь регионов, где теперь встретится с «Локомотивом». Что касается Премьер-Лиги, то «желто-синие» уже не решают никаких турнирных задач и по большому счету просто доигрывают сезон.
Последние три игры:
- Зенит – Ростов 2:0
- Ахмат – Ростов 2:1
- Ростов – Спартак 0:3
Прогноз на матч «Факел» – «Ростов»
Расклад таков, что гостям совершенно ничего не нужно. Воронежцы, в свою очередь, будут отчаянно цепляться за очки и заручившись поддержкой своих болельщиков будут нацелены на максимальный результат. Считаем, что «Факел» как минимум не уступит в отчетном поединке.
Прогноз: победа «Факела» с форой 0, коэффициент – 2,77.