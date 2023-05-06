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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Факел
Ростов - Факел: обзор матча 06 мая 2023
Ростов
06.05.2023, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 26 тур
0 : 2
Завершен
Факел
46'
Р. Акбашев
74'
Х. Аппаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ростов - Факел
Замена
А. Селява
️️️️
Х. Байрамян
87'
Замена
Д. Полоз
️️️️
Д. Уткин
87'
82'
Замена
Р. Магаль
️️️️
Х. Аппаев
Желтая карточка
Х. Байрамян
79'
74'
ГОЛ! 0:2!
Х. Аппаев
Замена
Е. Голенков
️️️️
К. Щетинин
74'
65'
Замена
Е. Марков
️️️️
Г. Гонгадзе
65'
Замена
В. Черов
️️️️
М. Браими
60'
Желтая карточка
К. Суслов
Замена
И. Комаров
️️️️
Р. Тугарев
59'
Замена
Д. Терентьев
️️️️
А. Лангович
59'
51'
Замена
И. Квеквескири
️️️️
Р. Акбашев
46'
ГОЛ! 0:1!
Р. Акбашев
34'
Желтая карточка
Р. Акбашев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
10
Кирилл Щетинин
АП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Факел
71
Илья Свинов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
11
Мохамед Браими
ЛВ
8
Андрей Мендель
ОП
23
Вячеслав Якимов
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Ростов
18
Михаил Цулая
ВР
30
Никита Медведев
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
42
Павел Бочаров
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
21
Степан Мельников
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
21
Даниил Шанталий
АП
10
Иван Комаров
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
Факел
93
Алексей Городовой
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
78
Даниил Черняков
ЦП
22
Реда Рабеи
ЦП
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
4-1-1-3-1
30
Песьяков
87
Лангович
4
Мелехин
27
Прохин
45
Сильянов
15
Глебов
47
Уткин
8
Тугарев
10
Щетинин
19
Байрамян
27
Комличенко
3-2-1-2-2
71
Свинов
47
Божин
85
Морозов
91
Суслов
8
Мендель
23
Якимов
99
Акбашев
10
Альшин
11
Браими
10
Гонгадзе
14
Аппаев
8
Тугарев
10
Комаров
10
Комаров
8
Тугарев
87
Лангович
43
Терентьев
43
Терентьев
87
Лангович
19
Байрамян
8
Селява
8
Селява
19
Байрамян
47
Уткин
7
Полоз
7
Полоз
47
Уткин
10
Щетинин
69
Голенков
69
Голенков
10
Щетинин
11
Браими
2
Черов
2
Черов
11
Браими
14
Аппаев
28
Магаль
28
Магаль
14
Аппаев
99
Акбашев
33
Квеквескири
33
Квеквескири
99
Акбашев
10
Гонгадзе
20
Марков
20
Марков
10
Гонгадзе
Остались в запасе
Ростов
Факел
18
Михаил Цулая
ВР
30
Никита Медведев
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
42
Павел Бочаров
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
21
Степан Мельников
ЛВ
Главный тренер
Валерий Карпин
93
Алексей Городовой
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
22
Реда Рабеи
ЦП
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
18
Михаил Цулая
ВР
30
Никита Медведев
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
42
Павел Бочаров
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
21
Степан Мельников
ЛВ
Остались в запасе
93
Алексей Городовой
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
22
Реда Рабеи
ЦП
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча Ростов - Факел
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Факел
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин
Валентин Мурашов
Дополнительные помощники:
VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Денис Березнов
Резервный судья:
Игорь Панин
Инспектор:
Сергей Мартынов
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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