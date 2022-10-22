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РПЛ 2026/2027
Факел - Ростов
Факел - Ростов: обзор матча 22 октября 2022
Факел
22.10.2022, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Ростов
90+7'
Г. Гонгадзе (П)
50'
Д. Глебов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Факел - Ростов
Желтая карточка
Г. Гонгадзе
90'
+8
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Гонгадзе
90'
+7
90'
+2
Замена
А. Лангович
️️️️
Р. Тугарев
85'
Замена
Е. Голенков
️️️️
Д. Полоз
Замена
Р. Магаль
️️️️
И. Альшин
83'
Замена
Г. Гонгадзе
️️️️
Р. Акбашев
74'
Замена
Д. Черняков
️️️️
В. Мастерной
70'
69'
Замена
Д. Терентьев
️️️️
Д. Прохин
Желтая карточка
Р. Акбашев
60'
50'
ГОЛ! 0:1!
Д. Глебов
Замена
В. Черов
️️️️
М. Максимов
46'
46'
Замена
В. Мелехин
️️️️
К. Щетинин
Красная карточка
О. Дмитриев
45'
Желтая карточка
Х. Аппаев
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
71
Илья Свинов
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Факел
93
Алексей Городовой
ВР
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
Ростов
16
Николай Поярков
ЛЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
94
Марат Ковальков
АП
69
Егор Голенков
ЦФ
4-1-1-2-2
71
Свинов
55
Шляков
91
Суслов
85
Морозов
71
Мастерной
33
Квеквескири
99
Акбашев
34
Дмитриев
10
Альшин
21
Максимов
14
Аппаев
4-1-1-3-1
30
Песьяков
45
Сильянов
27
Прохин
55
Осипенко
23
Чернов
15
Глебов
47
Уткин
8
Тугарев
10
Щетинин
7
Полоз
27
Комличенко
21
Максимов
2
Черов
2
Черов
21
Максимов
10
Альшин
28
Магаль
28
Магаль
10
Альшин
71
Мастерной
78
Черняков
78
Черняков
71
Мастерной
99
Акбашев
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
99
Акбашев
8
Тугарев
87
Лангович
87
Лангович
8
Тугарев
10
Щетинин
4
Мелехин
4
Мелехин
10
Щетинин
27
Прохин
43
Терентьев
43
Терентьев
27
Прохин
7
Полоз
69
Голенков
69
Голенков
7
Полоз
Остались в запасе
Факел
Ростов
93
Алексей Городовой
ВР
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
16
Николай Поярков
ЛЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
94
Марат Ковальков
АП
21
Степан Мельников
ЛВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
93
Алексей Городовой
ВР
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
Остались в запасе
16
Николай Поярков
ЛЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
94
Марат Ковальков
АП
21
Степан Мельников
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Факел - Ростов
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Помощники судьи:
Антон Кобзев
Наиль Сейфетдинов
Дополнительные помощники:
VAR – Иван Сиденков; AVAR – Илья Елеференко
Резервный судья:
Константин Юданов
Инспектор:
Александр Гвардис
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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