Что ждет народную команду в этом сезоне и вообще?

Спартак (Москва) - наиболее любимая всеми команда в Москве, да и не только. Команда именитая с большим количеством выигранных титулов в прошлом. Сейчас же эта команда народится на распутии. Спартак давно не радовал своих болел титулами, команду лихорадит. В чем кроются причины неудач московского гранда? Попробуем разобраться.

Причина 1. Нет стабильного главного тренера

Да, команду раз за разом приследует неудачи, команда не выигрывает чемпионат России, не играет в ЛЧ. Понять руководство московского клуба можно. Как правило, приина всех неудач кроется в главном тренере. Но посмотрите на того же Лаудрупа или Эмери. Эти тререры после отставки из Спартака добивались значительных успехов в европейских командах. Следовательно, проблема не в главном тренере. На мой взгляд, команте нужен опытный главный тренер, которому нужно просто дать поработать, а не увольнять после первой же неудачи. Команду надо выстраивать на перспективу борьбы за чемпионства. Все это Требует времени. Недавно взяли Аленничева - человека со спартаковским духом, богатым футбольным опытом, но как тренер, на мой взгляд, этот человек еще сыроват. Да, он добился значительных успехов с тульским Арсеналом, выведя его в премьер лигу, но не сумев закрепиться в ней. Но думаю, что если Аленничеву дать время на работу, то все может устаканиться.

Причина 2. Руководство

Московский Спартак уже давно недолюблювают за странный менеджмент в команде. Да, вышестоящее руководство не давало много времени главным тренерам на работу в команде, но я думаю, что судить однозначно по одному лишь этому фактору будет не совсем правильно. В команду всегда брали так или иначе игроков, не обделенных талантом. Сейчас в команде блистает Промес, например. Конечно, можно вспомнить много неудачных примеров, но все же. Того же Павлюченко брали когда-то из Ротора, если не ошибаюсь, за смешные деньги. И в какого игрока он вырос - все знают. Так что, как человек не посвещенный в дела управления командой, я не могу что-то говорить. Скажу лишь, что Федун построил для команды стадион, что уже само по себе выглядет весомым аргументом в его пользу. Видно, что человек что-то старается сделать для команды.



Резюмируя все вышесказанное, я могу констатировать, что рядовому болельшику назвать внятную причину неудач народной команды будет сложно. Что ждет команду в будущем? Вопрос сложный. Но будем надеятся, что московский Спартак вернется на былые позиции и будет вновь радовать глаза болельщиков.