Зенит - Бенфика 1/8 ЛЧ

Сможет ли питерский клуб пройти дальше и что его ждет? Обсуждаем

Конечно, шансы Зенита на выход на 1/4 весьма высоки, однако, я бы не спешил с этим хотя бы потому, что Бенфику всегда относили к наиболее стабильным европейским командам с весьма сильными игроками в составе. Может игроки Бенфики не такие раскрученные по меркам российского футбола, но игроков, которые играют в португальском Спортинге, Порту и Бенфике, традиционно относят в числу наиболее талантливых в мировом футболе. Вообще в португальских грандах регулярно собирают игроков на вырост. Достаточно вспомнить Анхеля Ди Марию, Давида Луиза, Деку. Все эти игроки так или иначе получили широкую известность благодаря игре в Портуральской лиге. Так что спешить с выводами рано. В Бенфики на сегодняшний момент собранны техничные игроки. Только о таланте Талиски я слышал не мало. Так же имеются уже устоявшиеся игроки с опытом, на примере Жулио Сесара того же. В нападении команды играет Костас Митроглу, игрок, который славится хорошей результативностью, правда в последнее время он ее подрастерял на примере его игры за анлийский Фулхем. Но опять же это не говорит о том, что Бенфику уже прямо сейчас надо сбрасывать со счетов. Да, Зенит регулярно обыгрывал эту команду в прошлом, но сейчас будет другая ситуация. Состав Бенфики потерпел некоторые изменения, да и Зенит не остался в этом плане в стороне. Так что это будет новая глава в противостоянии этих двух команд и Зениту уж точно легко не придется. Но мы с вами все равно будем надеяться на победу питербужской команды. Вперед Зенит!