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    Высшая Лига.Видеообзор 5 тура.

    30 апреля 2016
    Видео обзор 5 тура,чемпионата Белоруссии по футболу 2016

    В этой ветке видео обзоры матчей будут каждый тур меняться

    Славия (Мозырь) – Витебск – 0:4 (0:3)
    Голы: 0:1 – Соловей (5), 0:2 – Сулим (8, автогол), 0:3 – Соловей (44), 0:4 – Бабичев (74).

    Неман (Гродно) – Минск – 0:1 (0:1)
    Голы:     0:1 – Ковель (42).

    Шахтер (Солигорск) – Нафтан (Новополоцк) – 2:0 (0:0)
    Голы:     1:0 – Лисакович (53), 2:0 – Януш (90+5).

    Динамо (Минск) – Слуцк – 1:1 (0:0)
    Голы:     0:1 – Глебко (71), 1:1 – Яроцкий (81).

    Белшина (Бобруйск) – БАТЭ (Борисов) – 2:3 (0:1)
    Голы:     0:1 – А.Володько (3, пас – Пикк), 1:1 – Матвеенко (48, пас – Букаткин), 1:2 – Родионов (60), 2:2 – Фамейе (71, пас – Гаврилович), 2:3 – Дубра (90, пас – Гордейчук).


    Славия (Мозырь) – Витебск – 0:4 (0:3)
    Голы:     0:1 – Соловей (5), 0:2 – Сулим (8, автогол), 0:3 – Соловей (44), 0:4 – Бабичев (74).

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