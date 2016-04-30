Высшая Лига.Видеообзор 5 тура.

Видео обзор 5 тура,чемпионата Белоруссии по футболу 2016

В этой ветке видео обзоры матчей будут каждый тур меняться

Славия (Мозырь) – Витебск – 0:4 (0:3)

Голы: 0:1 – Соловей (5), 0:2 – Сулим (8, автогол), 0:3 – Соловей (44), 0:4 – Бабичев (74).

Неман (Гродно) – Минск – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Ковель (42).

Шахтер (Солигорск) – Нафтан (Новополоцк) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Лисакович (53), 2:0 – Януш (90+5).

Динамо (Минск) – Слуцк – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Глебко (71), 1:1 – Яроцкий (81).

Белшина (Бобруйск) – БАТЭ (Борисов) – 2:3 (0:1)

Голы: 0:1 – А.Володько (3, пас – Пикк), 1:1 – Матвеенко (48, пас – Букаткин), 1:2 – Родионов (60), 2:2 – Фамейе (71, пас – Гаврилович), 2:3 – Дубра (90, пас – Гордейчук).



Славия (Мозырь) – Витебск – 0:4 (0:3)

Голы: 0:1 – Соловей (5), 0:2 – Сулим (8, автогол), 0:3 – Соловей (44), 0:4 – Бабичев (74).