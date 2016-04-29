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    Футбольная Беларусь Все блоги -

    Стадионы Высшей лиги ЧБ 2016 (Фото)

    29 апреля 2016
    Давайте посмотрим своими глазами на каких стадионах играют сильнейшие Белорусские клубы.

    Стадион
    «Атлант-Новополоцк»

    Вместимость стадиона 4522 места.

    Стадион
    «Борисов-Арена»

    Вместимость стадиона 13 126 мест.

    Стадион
    «Городской(Слуцк)»

    Вместимость стадиона 1896 зрителей.

    Стадион «Трактор»,где играет сейчас Динамо(Минск)
    Вместимость стадиона 17600 мест.

    Стадион
    «Неман»

    Вместимость стадиона 8479 мест.

    Динамо (Брест)

    Стадион
    «ОСК Брестский»

    Вместимость стадиона 10169 мест.

    Стадион Гранит (Микашевичи)

    Стадион
    «Полесье»

    Вместимость стадиона 3090 мест.

    стадион полесье лунинец

    Белшина (Бобруйск)

    Стадион
    «Спартак (Бобруйск)»

    Вместимость стадиона 3700 мест.

    Стадион «Спартак (Бобруйск)»

    Стадион «Спартак (Бобруйск)»

    Шахтер (Солигорск)

    Стадион «Строитель»

    Вместимость стадиона 4200 мест.

    Шахтер (Солигорск) Стадион «Строитель"

    Шахтер (Солигорск) Стадион «Строитель"

    Стадион
    Торпедо-БелАЗ (Жодино)

    Вместимость стадиона 6524 места.

    Стадион Торпедо-БелАЗ (Жодино)

    Стадион Торпедо-БелАЗ (Жодино)

    Крумкачы (Минск)

    Стадион ФК «Минск»

    Вместимость стадиона 3000 мест.

    Стадион ФК «Минск"


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