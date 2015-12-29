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    Лео Месси и Миранчук

    29 декабря 2015
    Лео в своем фейсбуке поздравил Алексея.

    Напомним,что совсем недавно Миранчук получил награду "лучший молодой игрок России"

    Рейтинг: 5 Голосов: 4
    Комментарии1
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      Рейтинг: +49

      dimOK752 2 января 2016, 15:35

      Кто то проплатил)

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