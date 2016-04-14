«Сталь» – «Шахтёр». Взгляд с трибун

История одного матча из чемпионата Украины

10 апреля мне посчастливилось присутствовать в Днепропетровске на матче практически местной «Стали» (днепродзержинский клуб проводит все свои домашние игры именно в этом городе) против донецкого «Шахтёра». Игра проходила на стадионе «Метеор», на котором мне ранее бывать не приходилось, и сразу отмечу, он меня не разочаровал (довольно-таки уютный, комфортный, с ухоженным газоном), хотя я и являюсь сторонником стадионов английского типа – с крышей и без беговых дорожек – как, например, здешняя «Днепр-Арена».

Как всегда, возле касс нашлось место для мужичков, торгующих различной футбольной атрибутикой. Я не смог удержаться, чтобы не пополнить свою коллекцию значков несколькими редкими экземплярами.

Несмотря на участие в поединке таких именитых гостей, обыгравших на выезде тремя днями ранее португальскую «Брагу», желающих посмотреть в живую на потенциальных победителей Лиги Европы оказалось, на удивление, не много.

Однако, этот матч, казавшийся многим заурядным, оказался богатым на красивые голы и яркие моменты, как на поле, так и за его пределами, со своей интригой и неожиданной развязкой.

Кроме того, порадовала солнечная, безветренная погода – идеальная и для игроков, и для зрителей.

Разминка «шахтёровцев».

Дентиньо демонстрирует татуировки и ещё не знает, что ему предстоит забить один из голов.

Игроки и тренер «Шахтёра» были очень сконцентрированы, поэтому практически не реагировали на внимание своих поклонников.

Сразу же после стартового свистка ультрас обеих команд напомнили о своём присутствии кричалками, барабанным боем и пиротехникой.

Особенно старались фанаты «Стали». Охладить их пыл не смогло даже поливание водой из шлангов пожарных машин...

Табло стадиона с итоговым результатом.

«Шахтёр», дважды проигрывая по ходу матча, упустил победу на последней минуте. Радость одних и огорчение других...

Овации от благодарных зрителей.

Так выглядят трибуны после ухода болельщиков.

А это я удобно разместился в кресле мистера Луческу)

Плохое настроение игроков донецкого клуба вылилось в игнорирование своих болельщиков перед посадкой в автобус. Исключением стал лишь А. Пятов, который подарил свои вратарские перчатки совсем юному болельщику лет пяти-шести, после чего устроил небольшую автограф-сессию, в ходе которой один из росчерков голкипера достался и мне)

Остаётся только пожелать и горнякам, и сталеварам почаще радовать нас такими матчами!..