Украинские клубы могут остаться без ЛЧ

УЕФА может вдвое сократить число участников ЛЧ.

Союз европейских футбольных ассоциаций обсуждает сокращение участников Лиги чемпионов с 32-х клубов до 16-ти. Одна из причин это в самом престижном европейском турнире стало слишком много игр, не представляющих интереса. Многие топ-клубы Германии, Италии и Испании призывают УЕФА к изменениям формата ЛЧ. Они считаю, что турнир проигрывает АПЛ в финансовом плане, а в самом розыгрыше ЛЧ стало много игр, не представляющих интереса. Несколько предложений находятся в стадии обсуждения, однако ожидается, что конкретные доводы будут озвучены лишь перед началом следующего сезона, а изменения смогут вступить в силу в сезоне 2017/2018. Планируется вместо восьми групп по четыре команды сделать две группы по восемь, а в следующий раунд будут выходить по четыре коллектива из каждой восьмерки. Если произойдут такого рода изменения, то вероятней всего украинские клубы попросту туда не будут пробиваться.