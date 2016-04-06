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    Украина ФПЛ Все блоги -

    Украинские клубы могут остаться без ЛЧ

    6 апреля 2016
    УЕФА может вдвое сократить число участников ЛЧ.

    Союз европейских футбольных ассоциаций обсуждает сокращение участников Лиги чемпионов с 32-х клубов до 16-ти. Одна из причин это в самом престижном европейском турнире стало слишком много игр, не представляющих интереса. Многие топ-клубы Германии, Италии и Испании призывают УЕФА к изменениям формата ЛЧ. Они считаю, что турнир проигрывает АПЛ в финансовом плане, а в самом розыгрыше ЛЧ стало много игр, не представляющих интереса. Несколько предложений находятся в стадии обсуждения, однако ожидается, что конкретные доводы будут озвучены лишь перед началом следующего сезона, а изменения смогут вступить в силу в сезоне 2017/2018. Планируется вместо восьми групп по четыре команды сделать две группы по восемь, а в следующий раунд будут выходить по четыре коллектива из каждой восьмерки. Если произойдут такого рода изменения, то вероятней всего украинские клубы попросту туда не будут пробиваться.

    Рейтинг: 5 Голосов: 2
    Комментарии7
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      Рейтинг: +300

      Zeff 6 апреля 2016, 18:14

      На Украине и так все чемпионы.

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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 6 апреля 2016, 16:06

      Главное, чтобы Российские пробились.......

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      Рейтинг: +11

      b.skorik > zenitforever2015 6 апреля 2016, 16:40

      У ваших шансов еще меньше

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      Рейтинг: +58

      BlackX > b.skorik 6 апреля 2016, 16:43

      Мы сделаем свою лигу чемпионов, с преферансом и профурсетками!

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      Рейтинг: +11

      b.skorik > BlackX 6 апреля 2016, 16:45

      Ваши футболисты и так как профурсетки

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      Рейтинг: +58

      BlackX > b.skorik 6 апреля 2016, 16:50

      Да, давайте ещё профурсетками померяемся)

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      Рейтинг: +11

      b.skorik > BlackX 6 апреля 2016, 16:53

      Да нет, просто их все "Любят"

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