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    Опыты дилетанта.Футбол Все блоги -

    Знакомство

    31 марта 2016
    Мы открываем новый блог «Опыты дилетанта.Футбол». Давайте знакомиться!!!

    Меня зовут Максим. Я ярый поклонник футбола. Для меня футбол– это,пожалуй, жизнь. Мои любимые команды-"ЦСКА»,"Ливерпуль»,"Барселона»(почему именно они объясню в следующих постах).Я не буду скрывать своих клубных пристрастий, но обещаю писать статьи объективно и трезво. И не судите,пожалуйста. строго, ведь я только учусь( не зря я свой блог назвал именно так).Как говорилось в известном советском мультфильме «Золушка":» Я не волшебник, я только учусь».

    Совсем скоро я закину новый пост, посвященный предстоящему Эль– Классико!!Ждите!!!

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