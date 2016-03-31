Знакомство

Мы открываем новый блог «Опыты дилетанта.Футбол». Давайте знакомиться!!!

Меня зовут Максим. Я ярый поклонник футбола. Для меня футбол– это,пожалуй, жизнь. Мои любимые команды-"ЦСКА»,"Ливерпуль»,"Барселона»(почему именно они объясню в следующих постах).Я не буду скрывать своих клубных пристрастий, но обещаю писать статьи объективно и трезво. И не судите,пожалуйста. строго, ведь я только учусь( не зря я свой блог назвал именно так).Как говорилось в известном советском мультфильме «Золушка":» Я не волшебник, я только учусь».

Совсем скоро я закину новый пост, посвященный предстоящему Эль– Классико!!Ждите!!!