РФПЛ. 20-ый тур. Спартак - Амкар. Обзор матча

Оценки игрокам, тактические разборы, и интересная аналитика.

Спартак 2:1 Амкар

Голы:

0:1 Комолов 36мин.

1:1 Зе Луиш 82мин.

2:1 Промес(пен.) 87 мин.

Составы:

Спартак: (4-4-2 ромб) Ребров, - Макеев, Гранат, Бокетти, Д.Комбаров, - Ромуло, Зотов, Глушаков, Попов, - Промес, Мельгарехо.

Амкар: (4-2-3-1) Селихов, - Бутко, Зайцев, Белоруков, Занев, - Гол, Йовичич, - Комолов, Пеев, Баланович, - Прудников.

Оценки игроков:

Спартак:

Ребров: 6.5/10, - отыграл как обычно, на неплохом уровне. В пропущенном голе его вины мало, а в остальном в его исполнении чудеса эквилибристики не потребовались особо.

Макеев: 6.5/10, - помогал Спартаку в атаке, активно играя на своей бровке. Часто засижывался буквально в штрафной соперника, что могло сказаться на его действиях в обороне, но, к счастью, особо не сказалось. В обороне он, конечно, не на «отлично» играет, но то знаем, как он может начудить.

Гранат: 6/10, - всё так же робко и не слишком надежно играет Владимир. Отчасти виноват в пропущенном голе. Частенько позволял опасно атаковать игрокам соперника, особенно в первом тайме. Второй тайм играл чуть лучше, но не идеально.

Бокетти: 7/10, - лидер спартаковской обороны, который умеет играть хорошо и надежно. Не лучшая его игра, но и не провальная точно. Важный игрок для команды. Чисто играл, без нарушений, и успел остановить много потенциальных атак гостей.

Комбаров: 7/10, - как и всегда, играл чуть ли не крайнего нападающего. Пашет по всей бровке, но часто уж слишком заигрывается впереди. Правда, его навесы и прострелы таят потенциальную угрозу, и в атаке у него получается острее чем у Макеева. Этот матч исключением не стал.

Ромуло: 7/10, - самый «опорный» из всех центральных полузащитников. При первом взгляде кажется, что играет очень плохо и не надежно, но присмотревшись и разобрав по крупицам его игру, становится всё на свои места. Очень важный игрок на поле, особенно при игре в «ромб». Часто касался мяча, много пасовал, при том его процент точных передач очень добротный. Последние 20 минут второго тайма провёл так и вообще хорошо.

Зотов: 6/10, - не очень понятно почему, но мало встречается с мячом Зотов. То ли партнеры не хотят замечать, то ли робок ещё, то ли не доверяют партнёры. Не был сильно заметен, но и стоит признаться, кашу не портил. И на том спасибо.

Глушаков: 6/10, - не лучше чем Зотов сыграл, даже в чём то похуже. В отборе играл более уверенно, но достаточно велик был его брак в передачах, и недостаточно обострений в его действиях. Да и партнёрам моменты практически не создавал.

Попов: 6/10, - знаете, пытался то сыграть интересно, и старался, двигался. Но много брака в передачах, мало обострений, и много потерей мяча, что плохо для игрока его позиции. Нанёс три удара, все из которых без какой либо угрозы. По сути, его замена была правильным ходом.

Мельгарехо: 5.5/10, - однозначно, сказался его затянувшийся переход. Не подготовлен хорошо физически, и явно не вписан полностью в схемы команды. И, если честно, даже не показалось что он старался. Абсолютно сер и невзрачен.

Промес: 7.5/10, - пожалуй, лучший игрок московского клуба, был одним из лучших и в этом матче. Иногда кажется, что какая либо опасность в атаках Спартака исчезнет, если исчезнет сам Промес. Хорошо исполнил пенальти. Пасовал, бил, атаковал, навешивал, простреливал - очень старался, чтобы оборона соперника дрогнула.

Зе Луиш: 7.5/10, - вот! Для такого брали этого игрока. Почти образцовый матч для Зе Луиша. Видна была какая то злость, видимо, на самого себя, плюс желание забить. Очень круто прыгает и играет головой. Гол и заработанный пенальти - по сути, Зе Луиш и принёс победу. Эта замена стала счастливой для Спартака, и роковой для Амкара.

Ананидзе: 6/10, - да, активен, быстр, с хорошей техникой. Но на мой взгляд, в его действиях было маловато смысла. Но, само собой, навёл не много шороху на оборону противника, хотя и был отчасти предсказуем в своих действиях.

Зуев: 6.5/10, - неплохой матч от молодого воспитанника. Именно после его удара (хочу заметить, не слишком уверенного и точного), Селихов не смог уверенно отбить, и Зе Луиш добил в ворота. Исходя из этого и нескольких неплохих моментов такая вот оценка.

Амкар:

Селихов: 6.5/10, - не могу поставить оценку выше, хоть и играл хорошо молодой парень. Но всё же, два пропущенных гола... но старался, выручал.

Бутко: 7/10, - играл не шедеврально, но в итоге его голевой навес замкнул Комолов. За голевой пас, и в целом за старания активно играть на своей бровке, заслужил эту не плохую оценку.

Зайцев: 6.5/10, - выглядел заметно пассивнее своего напарника по центру обороны, и вообще играл не шибко уверенно, но и провалом его игру не назовёшь.

Белоруков: 8/10, - надёжно и очень самоотвержено действовал Дмитрий. На корню ликвидировал многие атаки хозяев поля, и в пропущенных голах не виноват. Много вступал в борьбу, и вступал довольно удачно.

Занев: 6.5/10, - довольно часто шёл в атаку, и играл вполне себе хорошо, без видимых косяков.

Гол: 6/10, - из двух опорников играл явно повыше партнёра, и не сказать что играл удачно. Много фолил, мало обострял игру, и много терял в мяч, даже в достаточно безобидных ситуациях.

Йовичич: 7/10, - сыграл лучше чем Гол, на мой взгляд. Во многих показателях был лучше, а так же лучше оборонялся, и даже в атаке был гораздо интереснее.

Комолов: 8/10, - одним своим ударом в створ чуть не принём победу своей команде. Отлично сыграл головой. На мой взгляд, лучший игрок матча. Старался, играл чистенько, мало ошибался и был заметен.

Пеев: 6/10, - сдаёт Пеев, теперь лишь изредка показывая хорошую игру. Да, не провал, но он способен быть ярче в атаке и более активно создавать моменты партнёрам.

Баланович: 6.5/10, - часто возвращал владение мячом, но и так же часто терял мяч. Вроде и хорошо сыграл, но активности бы побольше, да брака поменьше.

Прудников: 7/10, - а мне понравилось! Нагло, уверенно, дерзко, со смыслом. Хорошо атаковал и нанёс несколько опасных ударов. Видно, что настроен был запредельно. Жаль, ушёл без забитого гола.

Джикиа: 6.5/10, - в общем и целом, роковым его выход для команды оказался. Очень, очень был заряжен и настроен на борьбу, но нарушил правила, подарив соперникам возможность бить пенальти. До этого действовал не безгрешно, но самоотверженно и иногда качественно. Часто боролся за «второй этаж» и помогал центру обороны, но всё же не понял смысла его выхода.

Шаваев: 6/10, - вышел бы в стартовой составе, возможно, показал бы себя во всей красе, а так вышел на замену и ничего интересного и нового не привнём.

Дайк: б/о

Тактический разбор:

Спартак:

Дмитрий Аленичев, тренер Спартака, довольно ожидаемо решил сыграть в схему 4-4-2 ромб, которую он наигрывал на межсезонных сборах. Номинального опорника играет один игрок (в этом матче Ромуло), остальные же в той или иной степени действуют в атаке. Полную свободу действий в этой схеме имеет Квинси Промес, играя по всему фронту атаки, тогда как Мельгарехо ищет счастье немного в оттяжке и ближе к левому флангу. Попов здесь больше не художник, а строгий диспечер, который должен читать игру, и при необходимости дать разрезающий пас на быстрых нападающих. По сути, схема в матче варьировалась и в 4-1-4-1, когда Зотов шёл на правый фланг, а Мельгарехо на левый, а так же после пропущенного гола в 4-3-1-2. Рисунок игры прост: много коротких и средних передач, много прострелов и низких навесов с флангов.

Главный его ход - замена Зе Луиша, которая в итоге стала ключевой. И вообще, все замены в той или иной степени сработали. Заменённые Глушаков и Попов явно не вошли в игру и играли так себе. Как обычно, весь матч были активны фланги и Квинси Промес, которому уже летом можно со спокойной душой уезжать играть в топ чемпионат.

Амкар:

Гаджи Муслимович Гаджиев, тренер Амкара, выстроил очень боевой и кусачий коллектив, который играет дисциплинированно и самоотверженно. Игроки не отходят от тактических инструкций и играют дисциплинированно. В его схеме 4-2-3-1 приветствуется широкая игра, с большим количеством длинных передач, и большим количеством навесов. До поры до времени эта тактика работала как часы.

На мой взгляд, как Аленичев угадал с заменами, так Гаджиев с ними не угадал. Джикия, которого выпустили вместо вполне хорошо игравшего Йовичича, привёз пенальти и заставил понервничать команду и её болельщиков. В меньшей степени он ошибся с остальными двумя заменами, но ни Шаваев, ни Дайк не заменили Пеева и Прудникова.

Не слишком уверенная тренерская работа в пределах одного матча у опытного наставника. Да и перегорели чуток парни, не поверили видимо в победу.

Оценка матча: 6.5/10, - вполне себе смотрибельный матч с интересной развязкой. Смотреть тем, кто не верит в тренерский потенциал Аленичева, и считает Спартак командой без духа победителя. А так же тем, кто до сих пор думает, что Амкар - скучная команда. Да, игра в длинный пас не настолько быстрая и интересная как в короткий, но зато вы увидите одиннадцать парней, готовых выполнять установку тренера и биться до конца.