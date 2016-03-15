РФПЛ. 20-ый тур. Урал - Анжи. Обзор матча

Оценки игрокам, тактические разборы, и интересная аналитика.

Урал 4:2 Анжи

Голы:

1:0 Гогниев 10мин.

2:0 Сапета 19мин.

2:1 Бериша 29 мин.

2:2 Максимов 70 мин.

3:2 Гогниев 84 мин.

4:2 Гогниев 91 мин.

Составы:

Урал: (4-2-3-1) Заболотный, - Кулаков, Мартынович, Фонтанелло, Данцев, - Сапета, Емельянов, - Коробов, Асеведо, Манучарян, - Гогниев.

Анжи: (4-2-3-1) Юрченко, - Менса, Лазич, Жиров, Тагирбеков, - Маевский, Эбесилиу, - Агаларов, Бериша, Максимов, - Абдулавов.

Оценки игроков:

Урал:

Заболотный: 4.5/10, - команда соперников нанесла ему три удара в створ, из которых два закончились голом. Выводы, думаю, очевидны, и оценка тоже. Больше сказать нечего.

Кулаков: 6/10, - довольно активен был, с его фланга часто пытались строиться атаки, но всё таки чем то экстраординарным или результативным не отметился. Больших претензий по обороне нету, в атаку шёл высоко и часто.

Мартынович: 6/10, - не совсем то, чего можно ожидать от этого игрока. Защитник хороший, но разве можно занести в актив матч, где пропустили два гола? В общем, сыграл небезгрешно.

Фонтанелло: 6/10, - от этого игрока, опять же, можно ждать куда лучшей игры, чем он показал. Почти нулевая польза.

Данцев: 6/10, - и этот игрок тоже ничем не выделился. На его фланге было «потише», и сам он реже встречался с мячом, чем Кулаков. Но, надо заметить, в обороне был неплох, но не более того.

Сапета: 7/10, - молодец Сапета. Нанёс всего один удар, который пришёлся в цель. Не феерил, но сыграл хорошо, неплохо играя в отборе, и стараясь в созидании.

Емельянов: 7/10, - просто и со вкусом, я бы сказал. Играл глубже чем Сапета, мало участвовал в атакующих действиях.

Коробов: 7/10, - а ведь особо не выделился, но передача голевая его уж больно хороша была, на мой взгляд, хороший пас вразрез. Почти сразу отправился играть на левый фланг, и там провёл бОльшую часть матча. Добротная игра, но не более.

Асеведо: 7/10, - эти семь баллов с натяжкой, но всё же. Дирижировал по всему фронту атаки, и вообще играл второго нападающего. Отдал голевой пас, шустро протащив мяч. Единственное, что плохо, на мой взгляд — многовато брака в атаке. То есть и пользу приносит, и вроде как сам порой «косячит». Да и по воротам не пробил ни разу, хотя обладает довольно грозным ударом.

Манучарян: 7/10, - особо ниже своего уровня он не опускается, и в этом матче был неплох, а иногда даже ярок. Поменялся флангами с Коробовым, и играл на правом краю, как обычно часто смещаясь в центр. На его счету так же голевой пас, но всё же ничего особенного. Он может играть лучше.

Гогниев: 10/10, - бенефис ветерана, что тут сказать. В свои 35 лет отлично сыграл, и оформил хет-трик с голами на любой вкус. Не припомню лучшего матча у него. Был очень активен, часто отходил в глубину в поисках мяча, смещался на фланги. В общем шикарная игра. Три удара в створ — три гола. Учитесь!

Ставпец: 6/10, - вышел вместо под уставшего Манучаряна, и на мой взгляд, как-то сразу не попал в игру. Так и не понял роль этой замены, но, по крайней мере атаке, его выход помог очень мало.

Рязанцев: 7/10, - а вот с этой заменой Скрипченко явно угадал. Очень хорошо сыграл отведенное ему время Рязанцев, при этом отдав голевой пас. Чуть больше освежил атаку чем Ставпец.

Ярошенко: б/о

Анжи:

Юрченко: 4/10, - а какую оценку тут можно дать? Юрченко пропустил все удары в створ, и все удары были берущимися в той или иной степени.

Менса: 6/10, - вышел как правый защитник, но в итоге сразу встал на место Лазича правым центральным защитником. Мало что можно сказать про его игру, так как и с мячом он встречался реже всех защитников махачкалинцев, и в защите своих ворот изысками не отметился. Ещё предстоит акклиматизироваться парню.

Лазич: 7/10, - меньше всех брака допускал из защитников. Переместился на правую бровку, где не дал особо развернуться игрокам соперника, играя уверенно и надежно. В атаку лез редко, но некоторые вылазки стоит отметить.

Жиров: 5.5/10, - играл высоко, ближе к центральной зоне, раздавая длинные передачи. Отметился лишь жёлтой карточкой, и невнятной игрой в обороне своих ворот, постоянно не успевая занять нужную позицию.

Тагирбеков: 6.5/10, - на его счету голевая передача, но на этом всё. Играл высоко, широко, и вообще в стиле современных крайних атакующих защитников, но допускал не мало брака в передачах. Хотя старался, тут стоит признать.

Маевский: 7/10, - вполне хорошо сыграл белорус, ибо и атаки строить пытался, дирижируя из глубины, и в обороне по показателям на первых ролях. К нему почти не может быть претензий.

Эбесилио: 6/10, - шёл в атаку гораздо чаще партнёра по позиции. Был хорош в распасовке, и старался игру вести, но в обороне участвовать должен гораздо чаще и лучше, да и пытаться брать игру на себя и бить по воротам.

Агаларов: 6/10, - ни рыба, ни мясо. Играл как то слишком осторожно, не обостряя. Точность паса у него шикарная, но мало всё же этих пасов насчиталось, да и в активности и разнообразности действий надо быть лучше. А так отходил как-то слишком глубоко, и иногда терялся.

Бериша: 7/10, - добротный игрок, мне нравится его игра. Думаю, он ещё себя покажет гораздо лучше. В моменте с голом всё сделал сам, молодец. Нравится его настрой и нацеленность на атаку. Мяч, правда, частенько теряет, но зато в атаке на его игру явно приятно смотреть.

Максимов: 7.5/10, - лучший, на мой взгляд, в составе махачкалинцев в этом матче. Очень красивый гол забил, да и в большинстве своём играл активно, очень хорошо проявляя себя, и часто брал игру в свои ноги. Хороший процент точности передач показал. В общем, вызов в сброную заслужил сполна.

Абдулавов: 6.5/10, - довольно работоспособный игрок, выполнил хороший объем работы. Старался, открывался, и даже несколько раз довольно острые передачи отдавал. Но, к сожалению, по воротам не бил, а форвард это делать обязан.

Мутари: 5.5/10, - а нечего сказать. Ничем не отметился, игру не усилил. Бериша был на голову активнее.

Тактический Разбор:

Урал:

Вадим Скрипченко не преподнёс никаких новшеств и сюрпризов. Команда играла по схеме 4-2-3-1, с довольно высоко играющими крайними защитниками, а так же гибкой линией атаки, где крайние атакующие полузащитники часто меняются флангами, а играющие в центре Асеведо и Гогниев по очереди оказываются на острие атаки, ближе к чужим воротам. Не редко оба, и Асеведо и Гогниев, отходят вглубь поля (особенно, конечно, Асеведо), а крайние полузащитники создают опасность у чужих ворот.

Белорусский специалист не отметился тактической гибкостью, и схема была та же на протяжении всего матча. Опять же, лишь некоторые игроки меняли позиции, а, например, Асеведо, вообще к какой-либо позиции привязан не был.

Лучшим, однозначно, стоит признать Спартака Гогниева. Что удивительно, команда показала стопроцентную (!!!) реализацию моментов.

Анжи:

Руслан Агаларов так же, не преподнёс противнику сюрпризов. Единственное, что можно отметить, - смена позициями Менса и Лазича.

Команда играла по схеме 4-2-3-1, которая иногда переходила в нечто похожее на 4-3-2-1, так называемую «ёлочку», где Бериша появлялся везде, кроме левого фланга, а Максимов играл по всему центру атаки, иногда заменяя Абдулавова на острие. В этом случае назад отходил Агаларов, который сыграл довольно невзрачно и малоактивно.

Команда играла широко, используя ширину поля, правда иногда переходила в более узкое построение и пыталась играть и строить атаки по центру.

Самые интересные и частые атаки шли через левый фланг, благодаря довольно активным подключениям Тагирбекова, и активной, я бы даже сказал агрессивной игре албанца Беришы.

Лучшим стоит признать Илью Максимова, который активничал в атаке, и вообще, является краеугольным камнем в атаке. Он ведёт игру, он раздаёт передачи, он наносит удары. В хорошей форме Илья, вызов в сборную заслужен.

Анжи, на мой взгляд, погубила порой чрезмерная агрессия, и плохие действия центральных защитников. Играть команда старалась разнообразно, и по сути, реализация как и у соперников впечатляет, но итог предрекли некоторые мелочи и ошибки.

Оценка матча: 7/10, - много голов было забито, что не может не радовать. Но в целом,команды сыграли обычно, без интересных ходов, и с немалым количеством брака и неточностей. Можно винить поле, которое было не лучшего качества. Видимо, бОльший акцент на игру в длинный пас, чем у соперника, в итоге и помог Уралу одержать победу. И да, Гогниев. Он был шикарен.