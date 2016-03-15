РФПЛ. 20-ый тур. Кубань - Крылья Советов. Обзор матча

Оценки игрокам, тактические разборы, и интересная аналитика.

11/03/2016

19:00

Кубань 2:0 Крылья Советов

Голы:

Селезнёв 47мин.

Каретник 77мин.

Составы:

Кубань: (4-2-3-1) Беленов - Аподи, Клещенко, Армаш, Зотов, - Якуба, Рабиу,-Хубулов, Каретник, Букур, - Селезнёв.

Крылья Советов: (5-4-1) Лория, - Цаллагов, Бато, Таранов, Бурлак, Родич, - Бруно, Померко, Габулов, Молло, - Яхович.

Оценки игроков:

Кубань:

Беленов: 7/10, - хорошо отыграл, где надо выручил. Отстоял матч «на ноль», следовательно, к нему претензий нету. Умопомрачительных сейвов не делал, но в конце матча вытащил мяч буквально с ленточки, что было эффектно.

Аподи: 7.5/10, - пока-что Ташуев явно рад этому новичку. Отлично отработал , очень активный и интересный игрок, с хорошей скоростью. Не только пахал на своей бровке, но и часто ходил помогать в центральной зоне. Сделал не мало важных перехватов и отборов, и, что странно, учитывая его маленький рост, выиграл аж пять верховых дуэлей.

Клещенко: 6.5/10, - очень добротный матч получился у игрока. Достаточно активно помогал страховать правый фланг, когда крайний защитник убегал в атаку.

Армаш: 6.5./10, - так же, как и его напарник, провёл вполне себе хороший матч. Все необходимые функции выполнил.

Зотов: 6.5/10, - был не так активен, как его одноклубник на противоположной бровке, но работу свою выполнял хорошо. И в атаке помогал, и в обороне дров не наломал.

Якуба: 8.5/10, - не много матчей видел я этого парня, но этот точно лучший, отличный матч. Всего 19 лет парню! Заработал пенальти для своей команды, отдал голевый пас. Очень активно вёл игру команды в центре поля, брал игру на себя. Выжигал центр поля, был активен и в отборе, и в перехвате мяча. Супер, так держать!

Рабиу: 6.5/10, - на фоне Якубы покажется, что был инертен и малоактивен. Но в принципе играл неплохо, играя глубже и помогая обороне.

Хубулов:7.5/10, - понравилась мне его игра. Очень активно атаковал, без страха лез в обводку, накручивал оборону соперника. Два удара в створ на его счёту и несколько классных передач.

Каретник: 7.5/10, - отметился голом, да и в целом смотрелся хорошо. Старался в атаке, и старания были вознаграждены.

Букур: 6/10, - смотрелся слабее всех в линии атаки. Редко брал игру на себя, да и вообще, редко встречался с мячом и помогал атаке. Благодаря слабенькой игре Букура левый фланг команды заметно был пассивен. По праву был заменён.

Селезнёв: 7/10, - хороший такой, по хорошему нагловатый и агрессивный форвард. Видно, что набирает форму и акклиматизация идёт хорошо. Реализовал пенальти, да и в целом имел ряд моментов. Свой вклад в победу, несомненно, внёс.

Лобкарёв: б/о

Концедалов: б/о

Майрович: б/о

Крылья Советов:

Лория: 6/10, - он точно может лучше. Привёз, по сути, пенальти, и в целом не безгрешно играл.

Цаллагов: 6/10, - играл, по сути, чуть-ли не центрального полузащитника, по крайней мере был отправлен помогать в зоне центральной. Играл, надо сказать, так себе. Видно, что игрок очень важный и универсальный в схемах Веркаутерена, и от него во многом игра зависит. У него не пошло, видимо, во многом поэтому и у команды.

Бато: 5.5/10, - мягко говоря, не впечатлил. Подменял и страховал на правом фланге обороны, и часто терял позиции. Умудрился заработать желтую карточку, почти не вступая в отборы.

Таранов: 6/10, - самый, скажем так, активный центральных защитник у гостей. По фолам так точно. Более менее о себе оставил впечатление.

Бурлак: 5/10, - очень плохо играл Бурлак. Может нервничал? Второй гол, по сути, на его совести, да и многие моменты проспал. Кажется, убери его с поля и хуже бы не стало.

Родич: 6.5/10, - не конфетка, но по крайней мере был активен и даже чем то полезен. Один отпахал всю бровку, не супер, но и плохой игру не назовёшь, ибо что-то интересное и активное как раз шло с левого фланга. Даже одним ударом в створ отметился. Старался парень.

Бруно: 5.5/10, - что то совершенно не впечатлил бельгиец. Все удары в «молоко», а их было три у него. В отборе вообще не участвовал, играл не очень активно, благодаря чему правый фланг умирал.

Померко: 6/10, - играл глубже всех, почти на позиции опорного полузащитника. Выделить никак нельзя, но и грубо ругать его нет за что. Какая то польза от него была.

Габулов: 6.5/10, - этакий бокс-ту-бокс полузащитник. Был довольно неплох в отборе и перехвате мяча, а так же старался атаковать и наносить удары. Два удара в створ в его активе есть, но по сути его стараний было недостаточно, да и явно он может лучше.

Молло: 7/10, - явно лучшее, что есть у «крылышек», так это этот француз. Активен в атаке, добавляет креатива. Отыграл, на мой взгляд, лучше всех. У тренера он главный художник игры в атаке, что правильно, ведь хороший обостряющий пас он может отдать. Вёл игру команды.

Яхович: 5.5/10, - не понравился совсем. Транжирил моменты по сути, КПД низкий у него во всех компонентах. В атаке был бесполезен.

Корниленко: 5.5/10, - опасно пробил раз, но спас Беленов. А так старался, но толку не прибавилось особо.

Яковлев: б/о

Чочиев: б/о

Тактический Разбор:

Кубань:

Видно, что хочет от команды Сергей Ташуев. Его команда не стремится владеть мячом, не плетёт кружева. Идёт расчёт на скорость, выход из обороны в атаку, и на индивидуальные действия некоторых игроков. По ходу матча он варьировал схемы. Началось всё с 4-2-3-1, где в обороне даётся задача правому крайнему защитнику Аподи использовать скорость и прорывы в атаку. Причём, в этом матче Аподи выполнял довольно важную функцию. Часто приходилось варьировать ширину действий, а Аподи в этом плане был гибок, так как часто играл не широко, а заметно отходил ближе к центру поля.

В центре поля ярко выраженный опорник Рабиу, и более направленный на креатив Денис Якуба.

В атакующей линии, у Сергея Ташуева, очень важным игроком является Арсен Хубулов, которому даётся свободна действия для креатива и индивидуальных действий. Схема по ходу матча трансформировалась в некое 4-3-3, когда Букур играл по сути левого центрального полузащитника, а Каретник выдвигался в нападение и играл роль «ложной девятки», а Селёзнев и Хубулов выполняли роли агрессивных остро атакующих «инсайдов». Далее схема превратилась уже в 4-3-1-2, где Каретник отошёл вглубь на позицию под нападающими. По ходу матча было заметно сужение схемы и тактического построения.

Большинство игроков сыграли грамотно и хорошо, но на мой взгляд, лучшим показал себя Денис Якуба, заработав пенальти и отдав голевой пас. В такой игре, когда преимущественно игра шла в центре поля, Якуба был просто лучшим и в отборе, и в созидании. Выпал из игры Букур, и Ташуеву, на мой взгляд, надо было его менять гораздо раньше. Левый фланг играл заметно хуже правого.

В общем и целом, как тренер в тактическом в плане, Ташуев показал себя хорошо, можно даже сказать замечательно. Грамотно он подготовил команду, и грамотно менял игру по ходу матча, сумев переключить игру команды с широкой на более узкую.

Крылья Советов:

Довольно симпатичный коллектив создал бельгиец Веркаутерен, это заметили многие. Но возобновившийся чемпионат пока не приносит очков.

Команда пыталась играть активно, больше владея мячом. Матч начался со схемы 5-4-1, которая является очень гибкой. Веркаутерен показал, что тактически гибок, и так же всячески менял схему то в 3-4-2-1, то вообще в 3-3-2-2. В обороне у Веркаутерена интересную роль играет Ибрагим Цаллагов. Я уверен, мы можем с полной уверенность называть его «русским Филлипом Ламом», ибо начиная матч крайним правым зашитником, он уже не первый матч играет в центре полузащиты, и при этом берёт игру на себя, и по сути, ведёт её в центре поля. В нападении очевидная ставка на Молло, который играет интересно и технично. В принципе, «Крылышкам» в этом матче не хватило сосредоточенности и уверенности. Ах да, и реализация моментов. Куча ударов, из них малая часть в створ, - это не дело. И даже нечего предъявить Веркаутерену, ведь он передвинул Молло ближе к атаке, а Яховича «в оттяжку», отреагировав на плохую игру Яховича, и хорошую Молло. Номинальный левый полузащитник Молло ушёл в атаку, освободив всю бровку Родичу, что было довольно эффективно, ведь левый фланг гостей проявил себя лучше.

Но что бы ни было, не ладится где-то у самарцев, и Веркаутерену, возможно, надо что-то менять в следующих матчах. Как тренер он оппоненту не шибко проиграл, а вот игроки его команды проиграли точно. Все сыграли ниже своих возможностей.

Оценка матча: 7/10