Горячий разбор. Зенит - Бенфика.

При разборе этого матча, не удалось обойти без большого количества отборного русского мата. Получилось интересно, смело, горячо!

Знаете, многие твердят, что не хорошо искать виновных и виноватых по горячим следам. Нужно, мол, чтоб страсти улеглись, всё утихомирилось, буря сменилась штилем.

Кому нужно, тот пусть так и делает. Я же зол.

Ну серьёзно, правда? Это всё, на что ты способен, Зенит?

И знаете, даже не страшно, что сейчас начнутся гневные комментарии от фанатов Зенита. Почему не страшно? Да потому что уверен, я один из многих в данный момент.

Как житель Санкт-Петербурга заявляю, да, Зенит - клуб, за который я сильно переживаю. Каждая победа клуба в среднем даёт мне пару дней такого приятного послевкусия. Каждое же поражение - два дня плохого настроения и тяжести где-то в районе грудной клетки.

Но то, что я увидел сегодня - тут уйдёт неделя.

Такое вот своеобразное вступление. Тут не будет грузных графиков, рисунков схем, и.т.д. Уверен, посетители и читатели «Трибуны» отлично разбираются в футболе, чтобы понять всё просто прочитав. А тут как раз случай такой, что прям захотелось расписать, эмоции вылить, да похлеще...

Сам разбор хочу начать с выставления оценок каждому участнику этого матча, состоящей из самой оценки по десяти бальной шкале и общим выводом. Погнали!

Зенит:

Юрий Лодыгин: 8/10 - единственный, к кому не могу предъявить претензий. Юрий и так вытащил многое - тут тебе и удар Жонаса со штрафного в самом начале, и остальные удары... но за сейв с углового после удара Линделёфа, честно... это был потрясающий сейв, суперский, умопомрачительный! У меня закончились эпитеты, но лишь возросла уверенность в способностях этого вратаря. Для меня это был однозначно не берущийся удар. Спасибо ему за то, что радовал. Естественно, десятку давать было бы странно, так как Лодыгин не отстоял на ноль, да и, например, в случае с первым голом отбил перед собой, что вратарь хорошего уровня делать не должен. Но восьмерку считаю заслужил. Совершил семь сейвов, что в соотношении с двенадцатью ударами Бенфики хороший результат.

Александр Анюков: 5/10 - плохо сыграл Александр. Особенно это стало понятно, когда его заменили на Игоря Смольникова. В атаке ему не хватало какой-то уверенности и логичности, а в обороне его хорошенько помотал Гайтан и Жонас. Двужильный, казалось бы, Анюков быстро выдохся. Мяч у него не задерживался, процент точных передач 63 %. Беговой работы проделал много, но вся она несла мало смысла.

Луиш Нету: 5/10 - я одного не могу понять: чья идея была предложить купить руководству Зенита этого игрока? Там, где надо сыграть просто и надежно, Нету начинает выплясывать и гарцевать с мячом, пытаясь перед своей штрафной то ли обыграть игроков соперника на дриблинге, то ли показать отрывки из «Лебединого Озера». А там, где надо проявить выдумку, отдать обостряющий пас - он встает как вкопанный и дооолго пытается принять решение. В общем, этому игроку, видимо, стоит поменять амплуа на более атакующее, дабы перестать неустанно сжигать нервы болельщиков. Его статистика: точность паса 77 %, две успешные обводки, одна выигранная верховая дуэль, два перехвата. По владению мячом среди защитников имеет явное лидерство. Неплохая статистика была бы для атакующего полузащитника, но не для центрдефа команды уровня Лиги Чемпионов. К тому же, в случае с первым голом, во многом был его косяк, так как оставил в центре обороны одного Ломбертса, а сам... ворон считал, видимо. Или гарцевал. Плохо, просто плохо...

Николас Ломбертс: 5.5/10 - не такой косячный, как Нету, но сыграл неважно. Оставшись один в штрафной наедине с Гайтаном просто однозначно выключился из эпизода и потерял концентрацию, что стоило команде гола. При том взгляните повторы, Ломбертс перед этим выиграл верх и постарался тем самым вынести мяч подальше, где уже ошиблись другие игроки Зенита. Но факт фактом, что Ломбертс просто уснул в таком ключевом моменте, хотя мог до конца отыграть эпизод, и возможно, в итоге героем матча стать. Но увы. Его статистика: один удар, три выигранные верховые дуэли, два перехвата, 93% точность паса. Ни рыба, ни мясо. Зато можно отметить лучшую, по сравнению с напарником по обороне, статистику.

Юрий Жирков: 7.5/10 - начал, конечно, плохо Юрий. Я бы сказал так: первые сорок минут матча он точно провалил. Или даже так: он мало шёл в атаку. Решение ли это главного тренера, или некая скованность в действиях Юры, но первый тайм он больше оборонялся, из-за чего была скудность в атакующей игре и фланговых прорывах. Второй тайм, конечно, всё изменил. За шикарный голевой пас на Халка можно многое простить, тем более Жирков нигде откровенно не проваливался. Пока что лучшая игра Жиркова за Зенит. Хотя, конечно, до сих пор не могу понять, почему Жирков так мало помогал атаке в первом тайме, учитывая что правый фланг атаки у Бенфики не особо его напрягал. Его статистика: 73 % точность паса, одна успешная обводка, две выигранные верховые дуэли, три перехвата. И да, всё же Жирков фолил в моменте перед голом. Тут уж на вкус и цвет...

Аксель Витсель: 6/10 - вы знаете, я хорошо отношусь к Акселю Витселю как к игроку. Считаю его очень цепким, вдумчивым, хорошо читающим игру полузащитником, который, по неведомой мне причине, в большинстве матчей за Зенит не дорабатывает. Ну видно это, ёмаё! То есть нет, он хорош в отборе, его трудно порой пройти и обыграть, он хорошо держит мяч. Во всех интервью Витсель говорит, что полезнее он играет в атаке, и там ему комфортнее. Да, бородатый дядя Виллаш-Боаш снарядил Витселя поближе к собственным воротам, но оценку работе тренера дадим позже. И всё же, Витсель - игрок, желающий играть в топ-клубе. Уверен, в Зените он не задержится, и поэтому интересно. Вот перейдет он летом, к примеру, в Ювентус. Жуть интересно будет понаблюдать за ним. Ведь честно, он очень медлит. Ценник давит? Бросьте, давно был куплен, забыли уже. Витсель, по сути, довольно успешно деньги отработал. Но... я не знаю... может мне кто-то объяснит? Просто, на мой взгляд, его задача - задавать такой некий темп из глубины, но у него, честно говоря, больше получается задавать тоску. Почти ноль обострений, иногда излишняя передержка мяча... как бы поняли, «медлит» - это я не про переход, а про игру его. Плюс, я считаю, на его плечах так же очень большая вина в первом пропущенном голе. Витсель сыграл в опеке не надёжно и халатно, дав Хименесу пробить издали. Он не пытался поджать, применить прессинг. Как будто пытался сыграть аккуратно, а сыграл безалаберно. Его статистика: одна успешная обводка, четыре выигранные верховые дуэли, три перехвата, 86% точность паса. Статистика вроде бы неплохая, но «набивает» он её себе, по сути, на мелочи.

Жозе Маурисио: 7/10 - вы знаете, всякий раз, когда камера брала его крупным планом, видно было - ну старается парень, ничего не скажешь! Не вспомню ни одного эпизода, где он совершил серьёзную ошибку. Зато вспомню не один эпизод, где Маурисио подчищал, обострял, подстраховывал, и вообще, боролся до конца. По сути один пытался демонстрировать что-то полезное в центре поля. Казалось даже иногда, что из группы полузащитников ему одному нужен проход в четвертьфинал. И да, я совершенно не понял причины его замены. Единственное, чего ему не хватает - наглости. Может, он считает что рано «кидать понты» перед звёздными партнерами, а может он и в жизни такой. Я знаю, что Жозе очень верующий и скромный парень, но на поле порой не хватает ему наглости. Но как по мне, возвращаясь к матчу, он отпахал очень хорошо, и пытался как-то наладить игру Зенита в атакующем русле. Его статистика: три успешные обводки, три выигранные верховые дуэли, два перехвата, точность паса 86%.

Александр Кокорин: 5.5\10 - заметно, что Кокорин волнуется, Кокорин не вписался в игру, а может и в сам коллектив. Он крайне мало брал игру на себя, крайне мало владел мячом. Очень много брака, мало пользы, никаких обострений. Ни одного (!) удара по воротам от него не было. Не хватает наглости, упёртости. Когда, когда наконец уже выданные авансы начнут проявляться? Очень, очень опасные потери мяча совершает. Правда, считаю не только его виной то, что он неудачно сыграл. Дальше объясню, а пока статистика: одна выигранная верховая дуэль, один перехват, точность паса 70 %.











Данни: 4.5/10 - да да, я совершенно точно не припомню игры хуже в исполнении Данни. Что он делал на поле, какую роль пытался исполнить - доподлинно до сих пор никому не известно. Уверен, что и ему самому. Вот честно, по сравнению с ним Кокорин играл здорово. И даже вспомнить нечего, ибо будто и не было Данни на поле. Игрок, который должен как дирижёр вести атаки Зенита, просто куда то исчез. Это была игра, которая вновь подтолкнула меня на мысль, что его дирижёрская палочка сломалась. Жаль, очень жаль. Совершенно бесполезная игра, казалось бы от игрока, который должен вести команду. Его статистика: эм... 71% точность паса. Всё!

Халк: 7.5/10 - все ругают Халка за его эгоизм на поле. Мол, опять вернулся «тот самый», еще недавний Халк, который не слышал про словосочетание «командная игра». А теперь давайте признаем: а кто, если не он? Да, помимо него в атаке четыре игрока. Возьмём тех, чью игру мы уже разобрали. Кокорин? Гляньте на его статистику. Он боялся владеть мячом и всегда будто специально терял его. Некая разновидность аллергии на мяч стало бы. Да и команда не уверенна в нём. Данни? О ужас, вы видели его на поле? Значит вам крупно повезло! Я знаю игрока Данни. Так вот, это был не он. Халк - игрок, которому равного по классу в Зените просто нету. Шикарный проход Жиркова мог завершить любой из игроков группы атаки, но завершил Халк. Вас это удивляет? Меня нет. Единственное, замечу - Халк явно ненавидит судей. Не знаю, чем они ему так все не угодили. Вначале я думал, что это у него отторжение к судьям отечественного производства, но вот, как вижу, и к венграм он не питает нежных чувств. Слишком, слишком много он тратит сил и энергии на споры с судьями. А так, Халк по сути единственный, кто пытался и порой показывал атакующий потенциал Зенита. Его статистика: три успешные обводки, два перехвата, четыре удара, точность паса 80%.

Артём Дзюба: 6/10 - всё, я окончательно открыл для себя причину, почему Дзюба, на мой взгляд, всё топчется на среднем уровне и в статусе «подающего надежды». Причина - его нестабильность. Дзюба уже который год так и играет. Период игры, близкой к шикарной, сменяется периодом застоя и клоаки почти нулевой реализации моментов. Он много борется, много движется, но, казалось бы, старания в итоге оказываются пустыми. В чём он точно всегда хорош, так это в борьбе на втором этаже. Но игровая модель Зенита слабо заточена под игру навесами на своего нападающего, так что Дзюбе приходится играть слегка неестественную для себя роль. Старания - это замечательно, но нестабильность вкупе с неправильной игровой ролью в сумме дали неважный матч для Артёма Дзюба. И да, запорол моменты, и не забил из довольно убойных позиций. Не забиваешь ты - ... его статистика: две успешные обводки, шесть выигранных верховых дуэлей, пять ударов, точность паса 62%.

Игорь Смольников: 6/10 - с его выходом задышал чуть сильнее правый фланг атаки Зенита. Появилась активность, появились активные прорывы по флангу. Но, по сути, Игорь не отметился чем-то выдающимся. Он не очень успешно оборонялся. Ведь ты хоть сто раз за матч сходи в атаку, но если ты в атаке этой пользы не принёс, а у ворот своих пожаришь, то и толку в активности нет никакой. Так же, Игорь Смольников не забил один очень хороший момент. В общем, на мой взгляд, куда лучше Анюкова сыграл, но всё равно не уравнял фланги Зенита по пользе что в обороне ворот, что в нападении на чужие. Его статистика: один удар, одна успешная обводка, один перехват, точность паса 85%.

Олег Шатов: 7/10 - Олег так классно вышел на замену, что назрел очевидный вопрос: почему он начал матч в запасе? Плохие физические кондиции, господин Боаш? Шатов как-то легко стёр в пыль эти слова. Он нагло и уверенно пёр в обводку, обострял, внёс некую искру в атаку Зенита. Шатов - хороший футболист, и, к счастью, всё реже выпадает из игры в важных матчах и всё смелее берёт игру на себя. Именно в нём я вижу надежду и главную угрозу в атаке сборной на ближайшем ЕВРО 2016. Тут без вопросов, удачная замена. Единственное, конечно, слишком часто избегает ударов по воротам из, казалось бы, убойных позиций. Бей по воротам смелее, Олег! Его статистика: один перехват, две выигранные верховые дуэли, четыре успешные обводки, точность паса 87%.

Артур Юсупов: 4/10 - не понял этой замены. Да и сказать тут вовсе нечего. Нигде не был заметен, нигде не принёс пользы. Его статистика: а нет её..





Теперь давайте затронем игру Бенфики. Тренер команды, Руй Витория, выбрал на матч стандартную нынче для команды схему 4-4-2 с привычным составом в центре поля и в нападении, и, по разным причинам, экспериментальным составом в обороне. Уверен, Руй Витория переживал за последний рубеж, ввиду отсутствия Жулио Сезара. В основе вышел запасной вратарь Эдерсон. И знаете, хорошо сыграл ведь. Вглядитесь, как он раз за разом троллил соперников. Уверен, ему немного удалось расшатать нервы нападению Зенита. То мяч по пижонски в руки возьмёт, то рожицу скорчит... в общем, не подкачал парень.

Ничего нового Бенфика не продемонстрировала. Как обычно, все атаки строились преимущественно через левый фланг, где, по сути, всю бровку в роли латераля впахивал техничный и быстрый Элизеу, а Николас Гайтан создавал угрозу в привычной роли инсайда, постоянно смещаясь в центр, и особо не привязывающий себя к определённой позиции на поле. Центр поля в лице Ренату Сансеша и Любомира Фейса, как обычно, выполняли много работы, помогая центру защиты при обороне ворот, и дирижируя атаками по всей ширине поля в нападении. Нападение, опять же, без сюрпризов. Жонас играл по всему фронту, используя скорость и своё голевое чутьё в поисках моментов и обострений, а Костас Митроглу помогал слегка в оттяжке, попутно ожидая проникающего паса из глубины для создания стопроцентного момента. В-О-О-Б-Щ-Е. Н-И-К-А-К-И-Х. С-Ю-Р-П-Р-И-З-О-В от Бенфики и их тренера. Стартовый состав был ясен до начала матча, времени на подготовку было много.

Из игроков Бенфики особо отмечу центр обороны, который ни капли не подвёл. Хорош был Нелсиньо на своём правом фланге, который не позволил быть бенефису Жиркова и Халка. Гайтан, конечно, очередной раз показал свой класс, харизму, и лидерские качества. Учитесь, игроки Зенита, как надо не выключаться из игры, и играть момент до конца. Подкараулил свой заслуженный гол, ничего не скажешь.

Но больше всех мне понравились два центральных полузащитника. Супер! Ренату Сансеша я уже вижу в мечтах на полях РФПЛ в следующем сезоне, да вот, боюсь, на этом его амбиции не ограничиваются, а до моих мечтаний ему наплевать. Но вот кто удивил, так это Фейса. Его статистика: 92% точность паса (!!!!), две успешные обводки, девять (!!!) перехватов.

Всё, с этого момента я начинаю излагать свои мысли о том, почему Зенит вылетел, и почему эта игра была крайне неудачной. Вот тут я начинаю сквернословить.

Б*ять, кто мне объяснит, Виллаш-Боаш совсем до**оёб? Я понимаю, в футбол не играл, но мать вашу, уже не первый год тренируешь команды, причём команды статусные и высокого уровня. Нет, ну это п*здец, достаточно ведь раз глянуть на игру Бенфики и сделать вывод. Виллаш-Боаш, видимо, не смотрел игры Бенфики, так что буду добр и объясню ему вкратце: Бенфика, в основном, е*ашит атаки через левый фланг. Там, мать его, связка сильная у них, Элизеу да Николас Гайтан. Там, б*ять, не надо ставить Кокорина, который боится мяча и часто его теряет. Или что, б*ять, ты за несколько месяцев сборов обучил его мастерски обороняться? Тебе, с*ка, надо отыгрываться, а не Бенфике, так какого х*я эти е*аные эксперименты с Кокориным на правом фланге, а с Халком на левом?

Нееет, Андре, подожди... что, правда? Ты не знал, что Халк все свои магические действия умеет выполнять лишь своей левой ногой, тогда как правой он умеет только ходить, и то спотыкаясь? В чём мотив было Халка ставить на левый фланг? Ты дал установку активно подавать высокие навесы в штрафную площадь на голову Дзюбе? Так где, б*ять, эти е*учие навесы, а? Расскажи, во что, во что сегодня играла команда?

Стоп. Пар я выпустил, теперь культурно и по порядку. Я задам Андре Виллаш-Боашу несколько вопросов, которые будут начинаться со слова «зачем».

Вопрос первый: зачем, повторюсь, было играть бОльшую часть матча с Кокориным на правом фланге, а с Халком на левом? Родные позиции этих игроков — фланги противоположные тем, на которых они сегодня играли. Уверен, Халк не показал весь свой потенциал только из-за этой бредовой задумки. Вот он, твой лидер, вожак командной игры в атаке, так зачем, извиняюсь, своему же вожаку яйца скручивать? А ведь Живанилду старался как мог, и дурак тот, кто скажет, что Халк играл плохо. Выглядел плохо, да, но играл хорошо. А мог лучше.

Кокорина кто-нибудь раз видел вообще играющим на правом фланге атаки? Я — нет. Отлично, увидели. Увидели и разглядели, насколько он там не приспособлен и не обучен играть. Увидели и даже расстроились тому, как его сожрали Элизеу и Гайтан. Да эти двое даже не напрягались и периодически спокойно шли в атаку, оставляя Кокорина в руках центральных полузащитников, которые не только Кокорину руки связали, но и ещё, казалось бы, мобильному Данни, который сидел и помалкивал весь матч. ОК, Виллаш-Боашу кто-то нашептал, что вот, мол, второй тайм уже, а та же фигня происходит. Давайте Шатова выпустим, И Смольникова в придачу. Атаку так Виллаш-Боаш, видимо, укрепить решил. Но, как наверное все, кто смотрел матч, не увидел Данни, и заменил Кокорина. Да, плохой матч в исполнении Александра, но что, Боашу никто не подсказал, что Кокорин не плохо умеет играть второго форварда в оттяжке? И хрен с ним, это уже мы промолчим, что Халк и дальше мучился на левом фланге. Но отыгрываться надо, ау! Шатов, по сути, всеми теми же плюсами что и Данни обладает, теми же навыками. Поменяй местами фланги, Халка на привычный правый, Шатова на привычный левый. Меняй схему на 4-4-2, устрой сюрприз Руй Витории! эх...

Вопрос второй: Зачем в стартовом составе был выпущен Анюков, а не Смольников? Не надо «ля ля», мы уже видели Смольникова в деле. Да, не лучшие физические кондиции, но пашет он за себя и «за того парня». Нужно атаковать, нужны фланговые прорывы, ты же в конце концов контратакующую игру затеять пытался. А выглядело так, будто счёт ты удерживать вздумал. Проигрышный...

Вопрос третий: Зачем нужно было менять Маурисио? ОК. Я понимаю, если бы Маурисио действительно устал или провалил игру. Но играл он хорошо, и когда нужно было цементировать центр поля, где не смотря на старания Маурисио, Зенит звонко проигрывал, один опорник меняет другого. Правда, Андре? А мне показалось, что чудачества Нету тебе тоже не понравились, и ты скорее рад был бы видеть его в тот момент на скамейке запасных, чем на поле. Но увы, глупое решение, выпустить инертно выглядящего в Зените Юсупова вместо активного Маурисио. Уж чего чего, а инертности твоей команде в этот вечер хватало. Да и почему Юсупов, а не Гарай то?





Складывается ощущение, будто Виллаш-Боаш и вправду решил, что он классный тактик. Но, видимо, то, что он посчитал нестандартными и эффективными ходами, я разглядел как гвозди в крышку гроба команды в этом матче.

Но есть вопрос, ну никак не дающий покоя.

Во что, господин Андре, играла ваша команда сегодня, да и на протяжении всей вашей работы в команде? Конечно, когда есть результат, любая критика сглаживается. Но когда команда так звонко проигрывает, причём от не самого сильного соперника, то всё, вся злость и критика выползает наружу. Андре Виллаш-Боаш упорно твердил, что ставит контратакующую игру, и в матчах ЛЧ Зенит играет именно в контратаку с быстрым выходом из обороны. Было бы смешно, если не было бы так грустно, ребята. Хотя, может это я стар и туп, раз считаю, что вся игра в контратакующем ключе строится через моментальное принятие мяча с минимумом касаний, с последующим быстрым переводом мяча ближе и ближе к штрафной в поисках свободных зон, м? Игроки питерского клуба долго и нудно возили мяч, и казалось бы совсем не знали что им делать на поле. Долгое принятие решений, медленные скорости — так можно обыграть команду ФНЛ, но не уровня Лиги Чемпионов.

И да, тренер, я один не разглядел настроя на борьбу в большинстве игроков? В глазах Кокорина я видел страх и испуг, в глазах Халка — некую злость и обиду. В глазах некоторых вообще можно было разглядеть лишь пустоту. Разве не во многом задача главного тренера настроить команду на игру? Разве не вам, Андре, надо было показать товар лицом перед Европой и доказать свой высокий тренерский уровень?

Доказали. Опять доказали своё, извиняюсь, пустословие, не умение трезво проанализировать матч своей команды, и умение найти самый дурацкий повод плохих результатов.

Далее после матчевое интервью Андре Виллаш-Боаша. Статья взята с сайта www.sovsport.ru





- С чем связана замена Маурисио на Юсупова? Думали ли вы о том, что можете остаться в овертайме без замен?

- Мы его заменили, потому что так нужно было по игре. Надо было закрыть середину поля, поэтому мы поставили Юсупова, который хорошо действовал в последних матчах.

- Второй сезон подряд «Зенит» вылетает из еврокубков, пропуская голы в концовках матчей на контратаках. Почему? Просили ли вы игроков успокоиться и спокойно доиграть до овертайма?

- Я просил футболистов ускорять игру. Мы совершали ошибки, игроков я в этом винить не буду. У нас были моменты, но здорово сыграл вратарь. Это все не проблемы команды, а ошибки игроков.

- Вы пропускали голы в концовках. Это значит, что команда не была готова физически?

- Сложно сказать. Мы не играли в футбол 2.5 месяца, поэтому нам было сложнее войти в игровой ритм. Но это наши проблемы, а также проблемы российской лиги. Также отмечу, что УЕФА ставит шестой матч группового этапа в гостях, мотивируя это плохим климатом. Однако матчи 1/8 финала Лиги чемпионов мы играли в первом игровом слоте (16-17 февраля и 8-9 марта - Прим.ред.), а не во втором (23-24 февраля и 15-16 марта - Прим.ред.). Это непоследовательно.

- Роковую ошибку совершил Николас Ломбертс. Почему не было Гарая?

- Гарай уже пропустил матч с «Краснодаром», у него не лучшая физическая форма после мышечной травмы. Когда он будет готов появиться на поле, он сразу же это сделает.

- До какой стадии может дойти «Бенфика»?

- Меня это не интересует, я не болельщик «Бенфики». Скорее, я болельщик «Порту».

- Как оцените игру Александра Кокорина? Есть ощущение, что он выпадает из командных действий.

- Он недавно пришел в команду, нужно быть более терпеливым, мы верим в Александра Кокорина и его игровые качества.

- Можете подвести итог выступления «Зенита» в Лиге чемпионов 2015/16?

- У нас была возможность пройти в четвертьфинал. Мы отлично играли на групповом этапе, заслуженно вышли в плей-офф. Мы не ожидали, что проиграем в первом же раунде плей-офф













Пора прощаться, тренер. Скучать не будем.



