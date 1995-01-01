Обзор букмекерской конторы Foxbet

Foxbet – букмекерская контора, основанная в Соединенных Штатах Америки в 2018 году. Она образовалась путем слияния двух компаний – FOX (телевидение) и The Stars Group (основатель всемирно известного сайта Poker Stars). Foxbet фокусируется на онлайн-ставках на спорт и ориентируется на североамериканский рынок (преимущественно на США, что с лихвой отображает линия данной БК).

Возможности сайта БК Foxbet

Дизайн сайта выполнен в традиционных для спортивных подразделений FOX цветах (темно-синий, белый и желтый). На верхней панели располагаются предложения сделать ставку на самые популярные спортивные лиги США (НФЛ, НБА, МЛБ и так далее). На центральной панели предлагается заключить пари на ближайшие спортивные события. Справа игроку предложат ознакомиться с самыми популярными ставками на ближайшие ивенты. Помимо пари на спорт присутствует раздел с онлайн-казино.

Главная страница сайта БК Foxbet отличается приятным дизайном и не самой сложной навигацией (при условии, если клиент свободно ориентируется в английском языке)

Официальный сайт Foxbet функционирует исключительно на английском языке, что только лишний раз подчеркивает ориентированность компании на североамериканский рынок беттинга. Формат коэффициентов – американский, однако в настройках в личном кабинете можно изменить его на европейский (десятичный) и британский (дробный). Валюта ставок – доллар США. Другие варианты не предлагаются.

Внизу главной страницы можно ознакомиться с политикой компании, посмотреть перечень самых популярных видов спорта среди клиентов БК, а также связаться с техподдержкой (вкладка – Help).

Нижняя панель главной странице сайта посвящена правилам букмекера и популярным видам спорта. Также здесь предоставляется возможность получить информацию о Foxbet и обратиться в службу технической поддержки

У букмекера Foxbet имеется в наличии и официальное приложение для смартфонов. Оно называется Fox Bet Sportsbook & Casino. Приложение доступно в Google Play и AppStore. Сразу заметим, что жителям Российской Федерации скачать его не получится – Foxbet не имеет специальной лицензии для работы на территории РФ.

Регистрация на сайте букмекерской конторы Foxbet

Чтобы начать процесс регистрации на официальном сайте БК Foxbet необходимо нажать на кнопку “Join”, которая находится в правом верхнем углу экрана (подсвечена синим цветом). Форма для регистрации предельно проста – необходимо ввести актуальный адрес электронной почты, придумать имя аккаунта и пароль.

Чтобы начать проходить процедуру регистрации на официальном сайте Foxbet необходимо нажать на кнопку “Join” (“Присоединиться”)

Далее новый пользователь должен ознакомиться с правилами сайта и нажать кнопку “создать аккаунт” (Create Account).

Первый этап регистрации предельно просто и понятен – форма состоит всего лишь из трех пунктов: адрес электронной почты, имя нового пользователя и пароль

Следующим этапом идет верификация игрового счета. Этот процесс необходимо завершить для внесения депозита и последующего вывода средств. В очередной раз обратим внимание на тот факт, что Foxbet ориентирована на жителей США, соответственно форма верификации аккаунта представлена для резидентов этой страны. Клиенту нужно указать имя, фамилию, дату рождения, актуальный номер мобильного телефона и последние четыре цифры SNN (номер социального страхования). На завершающем этапе верификации нужно отправить фотографии документов, подтверждающих личность игрока – снимок ID (паспорт) или водительских прав. Верификация является обязательной процедурой. Без нее вывод средств с сайта букмекерской компании Foxbet невозможен.

Второй этап регистрации потребует указать более развернутую информацию о пользователе. Регистрация доступна жителям США (в частности речь идет о Штатах, в которых официально разрешено заниматься онлайн-беттингом)

Для входа в личный кабинет необходимо нажать на кнопку “Login”, а затем ввести имя пользователя и пароль. После можно вносить первый депозит на игровой счет и переходить к заключению пари. Пополнение счета осуществляется с помощью банковских карт (Visa/Mastercard), а также популярных на территории США платежных систем – Skrill и PayPal. Чтобы пополнить счет необходимо нажать на кнопку “Deposit”, а затем выбрать любой удобный способ внесения игровых средств. Минимальная сумма ставки – один доллар. Максимальная ставка варьируется в зависимости от выбранного события (регулируется букмекером).

Вывод средств осуществляется с помощью тех же систем, что и внесение депозита. Минимальная сумма к выводу – десять долларов США. Скорость вывода средств также оставляет желать лучшего. Например, используя сервис PayPal клиент легко может прождать до 24 часов. С банковскими картами Visa/Master Card дела обстоят еще сложнее – процедура вывода выигранных средств может занять до пяти дней. Плюсом является тот факт, что сама платформа Foxbet не взимает комиссию за транзакции по выводу средств с игрового счета.

Как уже упоминалось выше – на сайте БК Foxbet используется только английский язык. Соответственно, если клиент захочет задать вопрос службе технической поддержки, общаться придется исключительно на английском. Адреса, по которым можно запросить помощь и/или консультацию:

электронная почта: support@foxbet.com

Twitter: @FoxBetCare

онлайн-чат на сайте (функционирует 24 часа в сутки)

Sports.ru не рекомендует делать ставки в букмкерских конторах, официально не работающих в России. В случае возникновения спорной ситуации, например, с выводом средств, вы останетесь один на один с букмекером, и конфликт будет решен в пользу БК.

Линия и коэффициенты букмекерской конторы Foxbet

Основную линию Foxbet составляют традиционно популярные в США лиги и виды спорта – НФЛ (американский футбол), NCAA Football (студенческий американский футбол), МЛБ (бейсбол) и НБА (баскетбол). Также растет популярность ставок на футбол европейский (в США он именуется “соккером”). Ставки можно делать как в прематче, так и в режиме Live. Доступны типы ставок “ординар” и “экспресс”. Раздел специальных рынков (шоу-бизнес, политика и так далее) – отсутствует.

Что касается росписи линии, то она порадует любителей американского спорта. Например в НБА можно поставить не только на традиционные исходы (победитель, фора +/– и.т.д.), но и на личную статистику игроков.

Вполне солидно выглядит роспись и на европейский футбол. Помимо стандартного набора можно заключить пари на авторов голов.

Роспись даже по традиционно популярным лигам в США не всегда поражает воображение, но во всяком случае тут могут проявить себя любители заключать пари на индивидуальные показатели спортсменов

Роспись на европейский футбол не впечатлит поклонников данного вида спорта. Впрочем, даже в весьма ограниченной линии найдутся ставки на результативный удар того или иного футболиста с весьма приличными коэффициентами

Наиболее обширная роспись предоставляется на матчи НФЛ. Фактически на каждую игру можно выбрать до 140 (!) ставок. Также имеется в наличии специальный раздел “Boost”, где можно заключить пари с повышенными коэффициентами.

Роспись на главную спортивную лигу Америки (НФЛ) порадует поклонников ставок на продвинутую статистику

Раздел Live представлен крайне скромно. Его преимуществом можно назвать наличие матч-центра, в котором в режиме реального времени обновляются статистические данные. В целом, профессионалы в области Live-ставок вряд ли заинтересуются сервисами Foxbet, скорее данный букмекер подойдет любителям и новичкам в сфере беттинга.

В разделе ставок в формате Live клиентам предлагается ознакомиться с тем, как проходит тот или иной матч, что может помочь выбрать оптимальное пари в режиме настоящего времени, если беттор не смотрит спортивное событие в прямом эфире по ТВ

БК Foxbet берет достаточно высокие комиссионные. Маржа на прематч составляет не менее 6%. Если говорить о бонусной программе, то она практически отсутствует. Новый пользователь может получить фрибет до 50 долларов, в остальном БК периодически проводит акции, но они как правило прикреплены к конкретным событиям (финал студенческого чемпионата по американскому футболу, Супер Боул и.т.д.).

Плюсы и минусы букмекерской конторы Foxbet

К преимуществам букмекера Foxbet можно отнести приятный дизайн и удобный интерфейс сайта, наличие онлайн-казино, отзывчивую службу поддержки, о чем пишут клиенты БК.

Пожалуй, минусов наберется значительно больше. Тут и не самая высокая скорость вывода средств, крайне скудная роспись линии, высокая маржа, небольшое количество видов спорта (11-12 предложений в прематче), низкие лимиты ставок на многие события, существенное ограничение максимума успешным бетторам, фактический запрет на регистрацию нерезидентам США. Также следует отметить совсем скромную систему бонусов и акций. Новый пользователь может получить фрибет до 50 долларов, а вот в дальнейшем рассчитывать на серьезные “плюшки” от букмекера Foxbet не приходится – различные акции и бонусы доступны только для отдельно взятых событий в отдельно взятых спортивных событий (упор традиционно делается на американские виды спорта).

Помимо прочего нужно заметить, что у букмекера Foxbet отсутствует программа лояльности для постоянных клиентов, что является существенным минусом в сравнении с прямыми конкурентами на рынке онлайн-беттинга.

В качестве вывода заметим, что букмекерская контора Foxbet подойдет американским клиентам. И здесь дело не только в процедуре регистрации, а непосредственно в ориентированности компании на традиционно популярные в США виды спорта и спортивные лиги. Если потенциальный клиент Foxbet является поклонником американского футбола, то ему будет, где “разгуляться”. Если же говорить о более привычных для европейцев рынках – то здесь Foxbet значительно уступает подавляющему большинству других букмекеров (что интересно, в том числе и американским).

Вопросы и ответы:

Возможно ли осуществить регистрацию на сайте БК Foxbet жителям России?

Нет, такая опция отсутствует. Это касается не только резидентов РФ, но и в целом всех жителей СНГ.

Как пополнить счет в БК Foxbet?

Для внесения первого депозита необходимо зарегистрировать аккаунт и пройти полную процедуру верификации игрового счета. После этого внести депозит можно с помощью банковских карт или платежных систем Skrill и PayPal

Как вывести средства с игрового счета?

Вывод средств осуществляется с помощью тех же сервисов, что и пополнение счета, но нужно быть готовым к тому, что транзакция по выводу денег займет значительное количество времени (до пяти дней)

Можно ли в БК Foxbet заключать пари на неспортивные события?

Нет, такая опция отсутствует. Ставки на политику, шоу-бизнес и другие мероприятия, не связанные непосредственно со спортом букмекер Foxbet не принимает

Если ли у БК Foxbet мобильные приложения для смартфонов?

Да, букмекер предлагает скачать мобильное приложение для смартфонов с операционными системами Android и iOS. Процедуру загрузки можно осуществить в сервисах Google Play и AppStore

Как клиент БК Foxbet может обратиться в службу поддержки?

Служба поддержки в онлайн-чате непосредственно на сайте работает 24 часа в сутки. Для этого нужно выбрать раздел “Help”, который располагается на нижней панели главной страницы официального сайта Foxbet. Также можно написать имейл на электронную почту support@foxbet.com или на страницу техподдержки компании в социальной сети Twitter (FoxBetCare).