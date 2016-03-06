А Халк испортился

По итогам матча Краснодар Зенит ( 05.03.2016)

Когда начинаешь смотреть на дебютные игры футболистов приехавших на заработки в нашу страну невольно начинаешь думать о том, а что будет дальше? Считанные игроки смогли поддерживать свой игровой уровень на протяжении нескольких лет работы в России, а о том, что бы прогрессировать - трудно припомнить кого либо. Напротив, уезжая от нас в другие чемпионаты, они там прогрессируют и показывают совершенно иную игру.

«Зенит» в очередном матче с «Краснодаром» должен был набирать три очка. Однако у него, в который раз, в этом сезоне ничего не получилось. И основная причина- пресловутая халкозависимость. Она настолько велика в сегодняшнем «Зените», что порой даже стыдно становиться за менеджмент клуба, который привил вирус этой зависимости всей клубной инфраструктуре в целом. Игра у Халка не идёт (его отношение к футболу всё больше напоминает отношение к игре позднего Вагнера Лава), Дани с Витселем играют в пол ноги - складывается впечатление, что они одолжение нам на поле делают. Гарай, Нетту и прочие тоже не особо упорствуют. А что наши? А наши себя считают такими же звёздами - за исключением разве трудяг Анюкова, Смольникова и Ладыгина. Что дал приход в команду медленного Жиркова, пока не понятно, Кокорин- вообще человек загадка, а Дзюба... он просто «звезда» и ему можно всё.

Вот с таким отношением к делу биться и брать очки. Забей «Краснодар» гол питерцы не за что бы ни отыгрались. А что сама игра, её было смотреть просто скучно. Как итог - закономерные» ноль-ноль».