Ограбление букмекерской. Выпуск 2.

Продолжаем!
Чемпионат Турции. Суперлига.
Мерсин - Сивасспор
Начало матча: 21:00
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 (1.95)
В последних десяти домашних игр Мерсина семь раз было забито три гола и более.
В последних пяти гостевых игр Сивасспора четыре раза было забито три гола и более.
В последних пяти встречах между собой в матчах этих команд было забито три гола и более.
Чемпионат Голландии. Первый Дивизион
Алмере Сити - Аякс II
Начало матча: 22:00
Рекомендуемая ставка: ТБ 3.5 (2.07)
В последних двух встречах между собой команды забивали четыре и более голов.
В трёх матчах из пяти последних с участием Алмере Сити было забито четыре и более голов.
В трёх матчах из пяти последних с участием Аякс II было забито четыре и более голов.
Гоу Эхед Иглз - Эммен
Начало матча: 22:00
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 (2.13)
В трёх из пяти последних домашних матчей Гоу Эхед Иглз было забито два гола и менее.
В трёх из пяти последних гостевых матчей Эммена было забито два гола и менее.
В трёх из четырёх очных игр этих команд, когда Гоу Эхед Иглз играли дома, было забито два гола и менее.
Дордрехт - Ваалвейк
Начало матча: 22:00
Рекомендуемая ставка: П1 (1.7)
Ваалвейк в последних десяти гостевых играх не одержал ни одной победы.
Ваалвейк занимает последнее место в турнирной таблице.
НАК Бреда - Ахиллес 29
Начало матча: 22:00
Рекомендуемая ставка: ИТ2Б 0.5 (1.87)
НАК Бреда из десяти последних домашних матчей в шести пропускала гол.
Ахиллес 29 из десяти последних гостевых игр в восьми забивала хотя бы один гол.
Последние две игры команда Ахиллес 29 одержала две победы.
Осс - Спарта Роттердам
Начало матча: 22:00
Рекомендуемая ставка: ИТ2Б 2.5 (1.86)
Осс в трёх из пяти последних домашних встреч против Спарты пропускал три гола и более.
Спарта в трёх из пяти последних гостевых встреч забивала три гола и более.
Осс является одним из аутсайдеров, а Спарта - самая забивная команда лиги.
Телстар - ВВВ Венло
Начало матча: 22:00
Рекомендуемая ставка: П2 (2.07)
Телстар проиграл в трёх домашних матчах из последних пяти.
ВВВ Венло одержал уверенные две победы в последних двух гостевых матчах.
ВВВ Венло победил в четырёх играл из последних пяти.
Хелмонд Спорт - Эйндховен
Начало матча: 22:00
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 (1.72)
Из пяти последних встреч с участием Хелмонд Спорт в четырёх было забито три гола и более.
Из пяти последних встреч с участием Эйндховен во всех пяти было забито три гола и более.
Из пяти последних очных встреч между командами в четырёх было забито три гола и более.
Чемпионат Португалии. Премьер-Лига.
Пасуш де Феррейра - Маритиму
Начало матча: 23:30
Рекомендуемая ставка: Обе забьют (1.76)
Из пяти последних домашних встреч Пасуш де Феррейра в четырёх встречах забивал хотя бы один гол.
Из пяти последних гостевых встреч Маритиму в трёх встречах забивал хотя бы один гол.
Из пяти последних очных встреч между этими командами в четырёх встречах обе команды забивали.
Продолжение следует!..