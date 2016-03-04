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    Ограбление букмекерской. Выпуск 2.

    4 марта 2016
    Продолжаем делать прогнозы на более значимые события в футболе. Дата: 04.03.2016

    Продолжаем!

    Чемпионат Турции. Суперлига.

    Мерсин - Сивасспор

    Начало матча: 21:00

    Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 (1.95)

    В последних десяти домашних игр Мерсина семь раз было забито три гола и более.

    В последних пяти гостевых игр Сивасспора четыре раза было забито три гола и более.

    В последних пяти встречах между собой в матчах этих команд было забито три гола и более.

    Чемпионат Голландии. Первый Дивизион

    Алмере Сити - Аякс II

    Начало матча: 22:00

    Рекомендуемая ставка: ТБ 3.5 (2.07)

    В последних двух встречах между собой команды забивали четыре и более голов.

    В трёх матчах из пяти последних с участием Алмере Сити было забито четыре и более голов.

    В трёх матчах из пяти последних с участием Аякс II было забито четыре и более голов.

    Гоу Эхед Иглз - Эммен

    Начало матча: 22:00

    Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 (2.13)

    В трёх из пяти последних домашних матчей Гоу Эхед Иглз было забито два гола и менее.

    В трёх из пяти последних гостевых матчей Эммена было забито два гола и менее.

    В трёх из четырёх очных игр этих команд, когда Гоу Эхед Иглз играли дома, было забито два гола и менее.

    Дордрехт - Ваалвейк

    Начало матча: 22:00

    Рекомендуемая ставка: П1 (1.7)

    Ваалвейк в последних десяти гостевых играх не одержал ни одной победы.

    Ваалвейк занимает последнее место в турнирной таблице.

    НАК Бреда - Ахиллес 29

    Начало матча: 22:00

    Рекомендуемая ставка: ИТ2Б 0.5 (1.87)

    НАК Бреда из десяти последних домашних матчей в шести пропускала гол.

    Ахиллес 29 из десяти последних гостевых игр в восьми забивала хотя бы один гол.

    Последние две игры команда Ахиллес 29 одержала две победы.

    Осс - Спарта Роттердам

    Начало матча: 22:00

    Рекомендуемая ставка: ИТ2Б 2.5 (1.86)

    Осс в трёх из пяти последних домашних встреч против Спарты пропускал три гола и более.

    Спарта в трёх из пяти последних гостевых встреч забивала три гола и более.

    Осс является одним из аутсайдеров, а Спарта - самая забивная команда лиги.

    Телстар - ВВВ Венло

    Начало матча: 22:00

    Рекомендуемая ставка: П2 (2.07)

    Телстар проиграл в трёх домашних матчах из последних пяти.

    ВВВ Венло одержал уверенные две победы в последних двух гостевых матчах.

    ВВВ Венло победил в четырёх играл из последних пяти.

    Хелмонд Спорт - Эйндховен

    Начало матча: 22:00

    Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 (1.72)

    Из пяти последних встреч с участием Хелмонд Спорт в четырёх было забито три гола и более.

    Из пяти последних встреч с участием Эйндховен во всех пяти было забито три гола и более.

    Из пяти последних очных встреч между командами в четырёх было забито три гола и более.

    Чемпионат Португалии. Премьер-Лига.

    Пасуш де Феррейра - Маритиму

    Начало матча: 23:30

    Рекомендуемая ставка: Обе забьют (1.76)

    Из пяти последних домашних встреч Пасуш де Феррейра в четырёх встречах забивал хотя бы один гол.

    Из пяти последних гостевых встреч Маритиму в трёх встречах забивал хотя бы один гол.

    Из пяти последних очных встреч между этими командами в четырёх встречах обе команды забивали.

    Продолжение следует!..

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