Ограбление букмекерской. Выпуск 2.

Продолжаем делать прогнозы на более значимые события в футболе. Дата: 04.03.2016

Продолжаем!

Чемпионат Турции. Суперлига.

Мерсин - Сивасспор

Начало матча: 21:00

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 (1.95)

В последних десяти домашних игр Мерсина семь раз было забито три гола и более.

В последних пяти гостевых игр Сивасспора четыре раза было забито три гола и более.

В последних пяти встречах между собой в матчах этих команд было забито три гола и более.

Чемпионат Голландии. Первый Дивизион

Алмере Сити - Аякс II

Начало матча: 22:00

Рекомендуемая ставка: ТБ 3.5 (2.07)

В последних двух встречах между собой команды забивали четыре и более голов.

В трёх матчах из пяти последних с участием Алмере Сити было забито четыре и более голов.

В трёх матчах из пяти последних с участием Аякс II было забито четыре и более голов.

Гоу Эхед Иглз - Эммен

Начало матча: 22:00

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 (2.13)

В трёх из пяти последних домашних матчей Гоу Эхед Иглз было забито два гола и менее.

В трёх из пяти последних гостевых матчей Эммена было забито два гола и менее.

В трёх из четырёх очных игр этих команд, когда Гоу Эхед Иглз играли дома, было забито два гола и менее.

Дордрехт - Ваалвейк

Начало матча: 22:00

Рекомендуемая ставка: П1 (1.7)

Ваалвейк в последних десяти гостевых играх не одержал ни одной победы.

Ваалвейк занимает последнее место в турнирной таблице.

НАК Бреда - Ахиллес 29

Начало матча: 22:00

Рекомендуемая ставка: ИТ2Б 0.5 (1.87)

НАК Бреда из десяти последних домашних матчей в шести пропускала гол.

Ахиллес 29 из десяти последних гостевых игр в восьми забивала хотя бы один гол.

Последние две игры команда Ахиллес 29 одержала две победы.

Осс - Спарта Роттердам

Начало матча: 22:00

Рекомендуемая ставка: ИТ2Б 2.5 (1.86)

Осс в трёх из пяти последних домашних встреч против Спарты пропускал три гола и более.

Спарта в трёх из пяти последних гостевых встреч забивала три гола и более.

Осс является одним из аутсайдеров, а Спарта - самая забивная команда лиги.

Телстар - ВВВ Венло

Начало матча: 22:00

Рекомендуемая ставка: П2 (2.07)

Телстар проиграл в трёх домашних матчах из последних пяти.

ВВВ Венло одержал уверенные две победы в последних двух гостевых матчах.

ВВВ Венло победил в четырёх играл из последних пяти.

Хелмонд Спорт - Эйндховен

Начало матча: 22:00

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 (1.72)

Из пяти последних встреч с участием Хелмонд Спорт в четырёх было забито три гола и более.

Из пяти последних встреч с участием Эйндховен во всех пяти было забито три гола и более.

Из пяти последних очных встреч между командами в четырёх было забито три гола и более.

Чемпионат Португалии. Премьер-Лига.

Пасуш де Феррейра - Маритиму

Начало матча: 23:30

Рекомендуемая ставка: Обе забьют (1.76)

Из пяти последних домашних встреч Пасуш де Феррейра в четырёх встречах забивал хотя бы один гол.

Из пяти последних гостевых встреч Маритиму в трёх встречах забивал хотя бы один гол.

Из пяти последних очных встреч между этими командами в четырёх встречах обе команды забивали.

Продолжение следует!..