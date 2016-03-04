Ограбление букмекерской. Выпуск 1.

Игра на ставках - занятие крайне увлекательное, хоть и рисковое. Ведь за это мы и любим футбол, за непредсказуемость. Но всё же, сплав аналитики и «чутья» рождают правильные мысли, которыми я сейчас с вами и поделюсь. Футбол я смотрю буквально 24 часа в сутки, и не ограничиваюсь только ТОП чемпионатами. Следовательно, все прогнозы, которые вы здесь видите, взяты не из воздуха, а были написаны целенаправленно и расчётливо. Приступаем!
P.S. Все коэффиценты будут взяты из букмекерской конторы 1XBet.
Чемпионат Германии. 2-я бундеслига.
Мюнхен 1860 - Зандхаузен
Начало матча: 20:30
Рекомендованная ставка: ТМ 2.5 (1.75)
В последних семи встречах между собой эти команды целых пять раз забивали два гола и меньше.
Эти две команды, по статистике, одни из самых «низовых» в чемпионате.
В совокупности, в последних десяти матчах, где принимала участие одна из этих команд, больше двух голов было забито только три раза.
Фортуна Дюссельдорф - Карлсруэ
Начало матча: 20:30
Рекомендованная ставка: Х2 (1.52)
В последних пяти встречах между собой Фортуна ни разу не побеждала Карлсруэ.
Карлсруэ в последних пяти матчах имеет лишь одно поражение.
Фортуна в последних пяти матчах лишь два матча уходила с победой или ничьёй
Нюрнберг - Кайзерслаутерн
Начало матча: 22:30
Рекомендованная ставка: П1 (2.11)
Кайзерслаутерн на спаде - последние две игры ими были проиграны.
В последних пяти играх между собой целых четыре раза победителем уходил Нюрнберг.
Нюрнберг борется за высокие места и одержал три победы в последних пяти матчах чемпионата.
Чемпионат Франции. Лига 2.
Аяччо - Париж
Начало матча: 22:00
Рекомендованная ставка: П1 (1.74)
Париж занимает последнее место в турнирной таблице.
Аяччо не проигрывает последние вот уже семь игр в чемпионате
Париж не выигрывал, страшно подумать, вот уже аж десять игр в чемпионате.
Гавр - Валансьенн
Начало матча: 22:00
Рекомендованная ставка: П1 (1.68)
Гавр одержал четыре победы в пяти последних матчах чемпионата.
Валансьенн в последних пяти матчах в чемпионате одержал лишь одну победу.
В последних пяти матчах между собой целых четыре раза побеждал Гавр.
Лаваль - Ланс
Начало матча: 22:00
Рекомендованная ставка: ТМ 2.5 (1.53)
В последних пяти матчах с участием Лаваля в чемпионате лишь в одном было забито три гола и более
В последних пяти матчах с участием Ланса в чемпионате ни в одном не было забито три гола и более
Последние пять игр между этими командами были «низовыми».
Ним Олимпик - Бург-Пероннас
Начало матча: 22:00
Рекомендованная ставка: П1 (1.96)
Ним в последних пяти домашних игр чемпионата одержал все пять побед.
Бург-Пероннас явно на спаде и давно не может выиграть.
Осер - Ньор
Начало матча: 22:00
Рекомендованная ставка: ТБ 2.5 (2.48)
В последней встрече между командами было забито пять мячей.
В последних трёх домашних встречах из пяти в чемпионате в матчах Осера было забито три и более голов.
В последних трёх гостевых встречах из пяти в чемпионате с участием Ньора было забито три гола и более.
Брест - Кретей
Начало матча: 22:00
Рекомендованная ставка: П1 (2.09)
Кретей является одним из аутсайдеров чемпионата.
Кретей проиграл в четырёх последних матчах из пяти в чемпионате.
Последний матч между двумя этими командами выиграл Брест.
Эвиан - Дижон
Начало матча: 22:00
Рекомендованная ставка: П2 (2.3)
Дижон занимает первую строчку в чемпионате.
Эвиан в последних десяти домашних матчах в чемпионате одержал лишь две победы.
Дижон в последних десяти гостевых матчах в чемпионате одержал пять побед и потерпел лишь два поражения.
Продолжение следует...