Ограбление букмекерской. Выпуск 1.

Рубрика, в которой будут размещены аналитические прогнозы на футбольные события. Дата: 04.03.2016. Часть 1.

Игра на ставках - занятие крайне увлекательное, хоть и рисковое. Ведь за это мы и любим футбол, за непредсказуемость. Но всё же, сплав аналитики и «чутья» рождают правильные мысли, которыми я сейчас с вами и поделюсь. Футбол я смотрю буквально 24 часа в сутки, и не ограничиваюсь только ТОП чемпионатами. Следовательно, все прогнозы, которые вы здесь видите, взяты не из воздуха, а были написаны целенаправленно и расчётливо. Приступаем!

P.S. Все коэффиценты будут взяты из букмекерской конторы 1XBet.

Чемпионат Германии. 2-я бундеслига.

Мюнхен 1860 - Зандхаузен

Начало матча: 20:30

Рекомендованная ставка: ТМ 2.5 (1.75)

В последних семи встречах между собой эти команды целых пять раз забивали два гола и меньше.

Эти две команды, по статистике, одни из самых «низовых» в чемпионате.

В совокупности, в последних десяти матчах, где принимала участие одна из этих команд, больше двух голов было забито только три раза.

Фортуна Дюссельдорф - Карлсруэ

Начало матча: 20:30

Рекомендованная ставка: Х2 (1.52)

В последних пяти встречах между собой Фортуна ни разу не побеждала Карлсруэ.

Карлсруэ в последних пяти матчах имеет лишь одно поражение.

Фортуна в последних пяти матчах лишь два матча уходила с победой или ничьёй

Нюрнберг - Кайзерслаутерн

Начало матча: 22:30

Рекомендованная ставка: П1 (2.11)

Кайзерслаутерн на спаде - последние две игры ими были проиграны.

В последних пяти играх между собой целых четыре раза победителем уходил Нюрнберг.

Нюрнберг борется за высокие места и одержал три победы в последних пяти матчах чемпионата.

Чемпионат Франции. Лига 2.

Аяччо - Париж

Начало матча: 22:00

Рекомендованная ставка: П1 (1.74)

Париж занимает последнее место в турнирной таблице.

Аяччо не проигрывает последние вот уже семь игр в чемпионате

Париж не выигрывал, страшно подумать, вот уже аж десять игр в чемпионате.

Гавр - Валансьенн

Начало матча: 22:00

Рекомендованная ставка: П1 (1.68)

Гавр одержал четыре победы в пяти последних матчах чемпионата.

Валансьенн в последних пяти матчах в чемпионате одержал лишь одну победу.

В последних пяти матчах между собой целых четыре раза побеждал Гавр.

Лаваль - Ланс

Начало матча: 22:00

Рекомендованная ставка: ТМ 2.5 (1.53)

В последних пяти матчах с участием Лаваля в чемпионате лишь в одном было забито три гола и более

В последних пяти матчах с участием Ланса в чемпионате ни в одном не было забито три гола и более

Последние пять игр между этими командами были «низовыми».

Ним Олимпик - Бург-Пероннас

Начало матча: 22:00

Рекомендованная ставка: П1 (1.96)

Ним в последних пяти домашних игр чемпионата одержал все пять побед.

Бург-Пероннас явно на спаде и давно не может выиграть.

Осер - Ньор

Начало матча: 22:00

Рекомендованная ставка: ТБ 2.5 (2.48)

В последней встрече между командами было забито пять мячей.

В последних трёх домашних встречах из пяти в чемпионате в матчах Осера было забито три и более голов.

В последних трёх гостевых встречах из пяти в чемпионате с участием Ньора было забито три гола и более.

Брест - Кретей

Начало матча: 22:00

Рекомендованная ставка: П1 (2.09)

Кретей является одним из аутсайдеров чемпионата.

Кретей проиграл в четырёх последних матчах из пяти в чемпионате.

Последний матч между двумя этими командами выиграл Брест.

Эвиан - Дижон

Начало матча: 22:00

Рекомендованная ставка: П2 (2.3)

Дижон занимает первую строчку в чемпионате.

Эвиан в последних десяти домашних матчах в чемпионате одержал лишь две победы.

Дижон в последних десяти гостевых матчах в чемпионате одержал пять побед и потерпел лишь два поражения.

Продолжение следует...