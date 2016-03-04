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    Ограбление букмекерской. Выпуск 1.

    4 марта 2016
    Рубрика, в которой будут размещены аналитические прогнозы на футбольные события. Дата: 04.03.2016. Часть 1.

    Игра на ставках - занятие крайне увлекательное, хоть и рисковое. Ведь за это мы и любим футбол, за непредсказуемость. Но всё же, сплав аналитики и «чутья» рождают правильные мысли, которыми я сейчас с вами и поделюсь. Футбол я смотрю буквально 24 часа в сутки, и не ограничиваюсь только ТОП чемпионатами. Следовательно, все прогнозы, которые вы здесь видите, взяты не из воздуха, а были написаны целенаправленно и расчётливо. Приступаем!

    P.S. Все коэффиценты будут взяты из букмекерской конторы 1XBet.

    Чемпионат Германии. 2-я бундеслига.

    Мюнхен 1860 - Зандхаузен

    Начало матча: 20:30

    Рекомендованная ставка: ТМ 2.5 (1.75)

    В последних семи встречах между собой эти команды целых пять раз забивали два гола и меньше.

    Эти две команды, по статистике, одни из самых «низовых» в чемпионате.

    В совокупности, в последних десяти матчах, где принимала участие одна из этих команд, больше двух голов было забито только три раза.

    Фортуна Дюссельдорф - Карлсруэ

    Начало матча: 20:30

    Рекомендованная ставка: Х2 (1.52)

    В последних пяти встречах между собой Фортуна ни разу не побеждала Карлсруэ.

    Карлсруэ в последних пяти матчах имеет лишь одно поражение.

    Фортуна в последних пяти матчах лишь два матча уходила с победой или ничьёй

    Нюрнберг - Кайзерслаутерн

    Начало матча: 22:30

    Рекомендованная ставка: П1 (2.11)

    Кайзерслаутерн на спаде - последние две игры ими были проиграны.

    В последних пяти играх между собой целых четыре раза победителем уходил Нюрнберг.

    Нюрнберг борется за высокие места и одержал три победы в последних пяти матчах чемпионата.

    Чемпионат Франции. Лига 2.

    Аяччо - Париж

    Начало матча: 22:00

    Рекомендованная ставка: П1 (1.74)

    Париж занимает последнее место в турнирной таблице.

    Аяччо не проигрывает последние вот уже семь игр в чемпионате

    Париж не выигрывал, страшно подумать, вот уже аж десять игр в чемпионате.

    Гавр - Валансьенн

    Начало матча: 22:00

    Рекомендованная ставка: П1 (1.68)

    Гавр одержал четыре победы в пяти последних матчах чемпионата.

    Валансьенн в последних пяти матчах в чемпионате одержал лишь одну победу.

    В последних пяти матчах между собой целых четыре раза побеждал Гавр.

    Лаваль - Ланс

    Начало матча: 22:00

    Рекомендованная ставка: ТМ 2.5 (1.53)

    В последних пяти матчах с участием Лаваля в чемпионате лишь в одном было забито три гола и более

    В последних пяти матчах с участием Ланса в чемпионате ни в одном не было забито три гола и более

    Последние пять игр между этими командами были «низовыми».

    Ним Олимпик - Бург-Пероннас

    Начало матча: 22:00

    Рекомендованная ставка: П1 (1.96)

    Ним в последних пяти домашних игр чемпионата одержал все пять побед.

    Бург-Пероннас явно на спаде и давно не может выиграть.

    Осер - Ньор

    Начало матча: 22:00

    Рекомендованная ставка: ТБ 2.5 (2.48)

    В последней встрече между командами было забито пять мячей.

    В последних трёх домашних встречах из пяти в чемпионате в матчах Осера было забито три и более голов.

    В последних трёх гостевых встречах из пяти в чемпионате с участием Ньора было забито три гола и более.

    Брест - Кретей

    Начало матча: 22:00

    Рекомендованная ставка: П1 (2.09)

    Кретей является одним из аутсайдеров чемпионата.

    Кретей проиграл в четырёх последних матчах из пяти в чемпионате.

    Последний матч между двумя этими командами выиграл Брест.

    Эвиан - Дижон

    Начало матча: 22:00

    Рекомендованная ставка: П2 (2.3)

    Дижон занимает первую строчку в чемпионате.

    Эвиан в последних десяти домашних матчах в чемпионате одержал лишь две победы.

    Дижон в последних десяти гостевых матчах в чемпионате одержал пять побед и потерпел лишь два поражения.

    Продолжение следует...

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