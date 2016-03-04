Они нас не подведут. Топ 5. "Арсенал" Лондон.

Новая и пока единственная рубрика, которая поможет вам разобраться с тем, какие талантливые футболисты в возрасте до 19-ти лет развиваются в топ-клубах различных футбольных лигах и странах планеты.

"FC Arsenal"

"Ганнеры", "Пушкари"...

Называют у нас в России этот клуб по-разному. Но одно понятно - этот клуб у нас в стране любят, и многие за него переживают. Основанный в 1886 году клуб с тех времен выиграл не малое количество трофеев, во многом благодаря талантливым игрокам, игравшим за это время в клубе. Наверняка вы помните таких легенд клуба, как Патрика Виейра, Тьерри Анри, Денниса Бергкампа, Марка Овермарса, Фредди Юнгберга, Дэвида Симана...и этот список можно продолжать. И это ещё без тех персон, которые до сих пор работают в структуре клуба. Называть? Пф, пожалуйста. Пэт Райс (ныне скаут в клубе), Мартин Киоун (так же работает скаутом), ну и конечно же, сам великий и ужасный, седовласый дядька из Страсбурга по имени Арсен Венгер, вместе со своим ассистентом Стивом Боулдом, с которым они работают вместе не первый сезон. Уверен, многие из вас ещё были лишь в проекте у своих родителей, когда дядя Арсен уже вовсю руководил "Арсеналом".

И да, возвращаясь к основной теме этой статьи. В этом клубе всегда полным-полно талантов, от которых ждут многого, и чаще всего конечно авансы оправдываются, ибо Арсен Венгер умеет взращивать молодежь, аки бабка живущая всю жизнь на даче.

В наш век интернета можно узнать буквально всё. В принципе любой может почувствовать себя скаутом и разглядеть в молодых футболистах будущих звёзд, благо контента пруд пруди. Именно этим, так сказать, я и воспользовался, и нырнул в этот пруд для изучения. А что из этого вышло...?

Помните, топ сугубо субъективным и объективностью не пахнет. Тем более футбол - штука такая...

Не каждый из талантливых футболистов в итоге может раскрыться. Но на свой страх и риск приступлю.

5 МЕСТО

Влад Драгомир

Страна: Румыния

Дата Рождения: 24.04.1999 (16 лет)

Рост/Вес: 175 см/ 64 кг

Рабочая Нога: Левая

Позиция: Центральный Полузащитник

Только слепой не заметил довольно заметного прогресса в румынском футболе. Первые ласточки уже есть, и вот одна из этих ласточек. Как обычно, отлично сработавшие скауты "Арсенала" заметили в клубе "Поли Тимишоара" вот этого еще совсем молодого юнца летом 2015 года и выкупили его за сумму в 100 тысяч евро. Первые наблюдения и ролики на Youtube показывают, что купили они его не зря.

Влад лучше всего играет в центре поля, но сам говорит что видит себя в будущем в роли классической "десятки". Не удивительно, учитывая что его кумир - сам Рональдиньо. Парень усердно работает над физикой, понимая, что играть ему в одной из самых энергозатратных и физически сильной лиге в мире. Так же в его кумирах числится...хмм, как удивительно... сам Криштиан Роналду сообственной персоной! Нда, парень не лишен амбиций, и это радует. Когда парня спросили, на кого из нынешних футболистов он похож, Драгомир выбрал других двух игроков "сливочных" - Тони Крооса и Луку Модрича.

Мы с вами прекрасно знаем, что Модрича и Крооса выделяет - отличное умение отдать точнейший пас буквально закрытыми глазами. Но что выделяет Драгомира, и в чём ему ещё работать? Давайте выясним.

ПЛЮСЫ:

Видение поля + - поле для своего возраста видит хорошо, не по годам умный в футбольном плане.

Скорость + - и скорость и рывок на хорошем уровне для роли "восьмёрки", для "десятки" ещё надо бы развить, будет не лишним.

Дальние Удары + - нарезки на youtube, слова скаутов и тренеров - всё указывает на не по годам отлично поставленный дальний удар, и сам Влад считает это своим основным плюсом.

Адаптация + - то, как резво акклиматизировался этот парень явно указывает на его умение адаптироваться быстро.

МИНУСЫ:

- Отбор - любой игрок в нынешнем футболе должен уметь отходить в оборону и обороняться, тут надо работать.

- Игра Головой - честно говоря, не очень внушительный, но всё же минус, ибо многие тренеры ценят игру головой.

- Пас - нельзя считать себя похожим на Крооса и Модрича не имея почти что в совершенстве прокачанный этот важнейший компонент.

ИТОГ:

Талантливый парень, но лишь пятое место в ТОПе. Есть ощущение, что не хватит силёнок вырасти в игрока ТОП уровня, но добротным футболистом этот парень стать обязан. Авансы выданы, и выданы они неслабые. И да, оптимизм внушает то, в каком клубе парень нынче продолжает карьеру. Удачи тебе, Влад!

4 МЕСТО

Донейл Мален

Страна: Голландия

Дата Рождения: 09.01.1999 (17 лет)

Рост/Вес: 176 см/70 кг

Рабочая Нога: Правая

Позиция: Центральный Нападающий

Такая страна как Голландия всегда была богата на талантливых игроков. Многие талантливые игроки из этой страны играли в "Арсенале" и оставили свой значимый след в истории клуба. Что же, ещё один кандидат, ещё одна попытка? Похоже на то. И опять же, скауты "Арсенала" не зря едят свой хлеб. В итоге из всемирно известной академии "Аякса" в туманный Лондон был привезён вот этот молодой человек. Игрок юношеской сборной Голландии, кстати!

Играет этот парень на позиции центрфорварда. В "Аяксе", чтоб вы понимали, носил футболку с номером "9" на спине. Но этот юноша не ограничен игрой на одной позиции, и неплохо может сыграть на флангах атаки в роли инсайда. Рабочая нога у Малена правая, но он довольно-таки хорошо играет и левой ногой, что очень похвально. Нарезки на YouTube с хорошей игрой этого парня всё чаще и чащё загружаются в сеть, что указывает на высокие ожидания. Заметна схожесть с ещё недавними талантами, а ныне уже игроками обоймы сборной Голландии - Лусиано Нарсингхом и Юргеном Локадией.

И всё же давайте рассмотрим плюсы и минусы этого игрока.

ПЛЮСЫ:

Техника + - видна невооружённым глазом, для его возраста очень сильная, и это явно не предел.

Дриблинг + - ведение мяча тоже радует, стандартная пачка финтов в арсенале имеется, мяч ведёт уверенно.

Скорость + - ловкий и быстрый, может убежать от опеки и легко ворваться в свободные зоны.

МИНУСЫ:

- Командная Игра - видна эгоистичность и нежелание работать на команду, преобладает желание забить самому нежели отдать пас.

- Дальние Удары - довольно важный компонент для развития качество его игры в роли инсайда, который пока сильно хромает.

- Объем работы - часто выключается в важных эпизодах, не любит отходить в оборону и выполнять "черновую" работу.

- Склонность к травмам -

ИТОГ:

С одной стороны, таких как Донейл Мален в той же Голландии очень много. С другой, есть предпосылки к тому, что скауты "Арсенала" отыскали себе неплохого игрока, который если прибавит в ближайшем будущем, то уже скоро почувствует запах основы. Арсен Венгер же не жадный, да и молодым доверяет. У этого парня есть запас потенциала, и пусть он по мнению многих меньше, чем у других парней в этом ТОПе, но мы все будем верить в светлое будущее этого паренька из Голландии.

3 МЕСТО

Эйнсли Мэйтлэнд - Найлз

Страна: Англия

Дата Рождения: 29.08.1997 (18 лет)

Рост/Вес: 179 см/75 кг

Рабочая Нога: Правая

Позиция: Центральный Полузащитник, Правый Полузащитник

Наконец-то, выпусник "Арсенала". Да, всё верно, Эйнсли вырос в стенах академии "Арсенала". И вырос, надо сказать, хорошо. Воспитанник уже высоко ценится тренерским штабом - иначе как объяснить его дебют в Лиге Чемпионов, который состоялся 9 декабря 2014 года? Целых 45 минут дал ему поиграть Венгер, вписав имя молодого игрока в историю как второго самого молодого игрока после Джека Уилшира, который дебютировал в этом турнире.

Сами понимаете, что Венгер, чей глаз-алмаз быстро замечает талант, что-то выделяет в этом парне. И правда, работники клуба видят большой талант в этом парне. Он очень универсален. Играет в центре полузащиты... хотя что там! Правый атакующий полузащитник, левый атакующий полузащитник, центральный атакующий полузащитник...этот парень везде может сыграть и принести пользу. Мэйтлэнд-Найлз должен был выходить на новый уровень, поэтому его отдали в аренду в средний по силе клуб Ipswich Town, выступающий дивизионом ниже.

Давайте узнаем его плюсы и минусы.

ПЛЮСЫ:

Скорость + - скорость, а особенно скоростной рывок развиты замечательно, убежит практически от любого.

Командная Игра + - то, как играет на команду, не жадничает - заслуживает похвалы.

Дриблинг + - хороший дриблинг, работа с мячом на уровне, умеет сыграть с мячом красиво и нестандартно.

МИНУСЫ:

- Игра Головой - при своём росте мог бы иметь более развитый данный навык.

- Стабильность - в важных матчах теряется и редко играет на одном уровне.

ИТОГ:

Эйнсли Мэйтлэнд-Найлз - игрок практически без слабых мест для своего возраста и с хорошим потенциалом. Если будет дальше работать над своими сильными сторонами и хотя бы не много прибавит в стабильности и игре головой, то мы вскоре получим ещё одного интересного игрока в центре поля в "Арсенале" и сборной Англии. А пока хочется верить, что аренда в Ипсвич станет для него весомым толчком.

2 МЕСТО

Гедион Зелалем

Страна: США, Германия, Эфиопия

Дата Рождения: 26.01.1997 (19 лет)

Рост/Вес: 180 см/70 кг

Рабочая Нога: Правая

Позиция: Центральный Полузащитник, Атакующий Центральный Полузащитник

Сейчас уже никого не удивишь тем, что футболисты имеют два и более гражданства, но всё же - какой коктейль! Тут тебе и Германия (Зелалем родился в Берлине), и США, и, наконец, Эфиопия, откуда родом его предки. Гедион считается выпускником "Арсенала", ибо был выращен в академии этого клуба буквально с ранних лет, но на самом деле в футбол играть он начал там, где и родился. А именно в Берлине, а именно в клубе "Герта". Потом был переезд в США, где его уже и заметил скаут "Арсенала" Даниель Карбассьон. Талант у юноши разглядели и забрали его в свою академию.

Дебют за основной состав "Арсенала" уже имеется. Так же, он сыграл 45 минут в Лиге Чемпионов. Очевидно, что бесталанным игрокам таких шансов бы не выдали. Конкуренция на его позиция бешенная - тут тебе и Аарон Рэмзи, и Джек Уилшир, и Месут Озил, и... и это ещё не полный список. Руководство сделало правильный на первый взгляд ход - отдали его в аренду в крепкий чемпионат Шотландии.

Чем он хорош и чем он плох?

ПЛЮСЫ:

Видение Поля + - хорошо видит поле, может выдать хорошую дальнюю передачу.

Техника + - техничный и хорошо владеет мячом.

Дриблинг + - с мячом на "ты", часто финтит и использует дриблинг.

Пас + - умеет отдать неплохой как короткий, так и длинный пас.

МИНУСЫ:

- Лидерство - не имеет никаких лидерских качеств, не может повести за собой партнеров.

- Сила - довольно слаб, но этот компонент может исправить в аренде в Шотландии.

- Принятие Решений - умеет хорошо сыграть индивидуально за счёт техники, но его принятие решений надо подтянуть, для игрока его позиции.

ИТОГ:

Очень противоречивые мнения по этому игроку у всех, но ясно тут одно. Клуб сделал всё правильно, отдав Зелалема играть в "Рейнджерс" на правах аренды. Гедиону же надо для начала попытаться там окрепнуть и научиться быстрее и интереснее думать на поле во время игры. И тогда после возвращения, глядишь, навяжет борьбу за место в основе. Почему? Да потому что талант так и прёт, чёрт побери, и это факт. А уж Венгер даст ему шанс.

1 МЕСТО

Джефф Рене-Аделаиде

Страна: Франция

Дата Рождения: 17.01.1998 (18 лет)

Рост/Вес: 188 см/76 кг

Рабочая Нога: Правая

Позиция: Левый Атакующий Полузащитник, Правый Атакующий Полузащитник

А вот и номер один в нашем списке. Игрок, про которого Венгер говорит что он "нечто особенное". Игрок, которого Венгер хочет сделать основным в ближайшем будущем, и которому лично он сам выдаёт больше всего авансов. Казалось бы, вдруг это просто потому, что Рене-Аделаиде соотечественник Венгера? Можно подумать и так, да. Только вот как же победа на Чемпионате Европы U-17 в составе сборной Франции, а?

Нет, у Франции растёт отличное поколение пацанов. И вот он, один из них. Джефф начинал свой путь и до недавнего времени играл за французский клуб "Ланс", который частенько радует мир талантливыми футболистами (Рафаэля Варана знаете?) . За него было заплачено 2,5 миллиона евро, и, кажется, скоро он их отработает сполна. Он уже дебютировал в Кубке Англии и сыграл 9 минут, что не много. Но дело тут в другом. Доверие к нему есть.

Правоногий, он может хорошо играть и своей левой ногой. Отличный навык, и у него их много. Так же прилагаются и минусы. Какие?

ПЛЮСЫ:

Скорость + - легко ускоряется и быстро бежит, легко уходит от противника.

Видение Поля + - видит своих партнеров и поле, хорошо ориентируется на поле.

Техника + - для его возраста и комплекции техника порой поражает.

Дриблинг + - легко цепляет и ведёт мяч.

МИНУСЫ:

-Отбор - в отборе не очень, редко отрабатывает в обороне как надо.

-Командная Игра - для игрока его амплуа важно уметь взять игру на себя, но если этот навык развит хорошо, то в противовес, навык командной игры, развит плохо.

ИТОГ:

Не вижу причин не вырасти этому парню в довольно яркую звезду европейского футбола. Великий тренер (к тому же соотечественник), классные партнёры, замечательный тренерский штаб - всё это у Арсенала есть. Многие считают его одним из талантливейших игроков своего поколения в мире, и есть отличный шанс на то, что скоро яркая звезда в лице Рене-Аделаиде засверкает где-то на полях "Энфилда" и Европы. Удачи ему!

Подведу итог. Талантливые ребята в "Арсенале" всегда были, есть, и будут. Поклонникам этой команды желаю, чтоб все футболисты в этом ТОПе внесли весомый вклад в историю клуба.

До новых встреч!